Cisgiordania: nuove regole di ingresso isolano ulteriormente i palestinesi

Articolo pubblicato originariamente su HRW e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Le linee guida di Israele impediscono di visitare, studiare, lavorare

Un cartello stradale indica il ponte Allenby/King Hussein che attraversa la Giordania, nella città di Gerico, nella Cisgiordania occupata da Israele. © 2021 Ahmad Gharabli/AFP tramite Getty Images

Le nuove linee guida israeliane sull’accesso alla Cisgiordania per gli stranieri minacciano di isolare ulteriormente i palestinesi dai propri cari e dalla società civile globale, ha dichiarato oggi Human Rights Watch. Le linee guida, entrate in vigore nell’ottobre 2022 e modificate nel dicembre 2022, stabiliscono procedure dettagliate per l’ingresso e la residenza in Cisgiordania per gli stranieri, un processo distinto dalla procedura per l’ingresso in Israele.

Le autorità israeliane hanno a lungo reso difficile per gli stranieri insegnare, studiare, fare volontariato, lavorare o vivere in Cisgiordania. Le nuove linee guida codificano e inaspriscono le restrizioni di lunga data, minacciando di rendere ancora più difficile per i palestinesi in Cisgiordania, che già affrontano le severe restrizioni di movimento imposte da Israele, stare con i familiari che non hanno un documento d’identità della Cisgiordania e interagire con studenti stranieri, accademici, esperti e altri.

“Rendendo più difficile per le persone trascorrere del tempo in Cisgiordania, Israele sta compiendo un altro passo verso la trasformazione della Cisgiordania in un’altra Gaza, dove due milioni di palestinesi hanno vissuto praticamente isolati dal mondo esterno per oltre 15 anni”, ha affermato. Eric Goldstein, vicedirettore per il Medio Oriente di Human Rights Watch. “Questa politica è progettata per indebolire i legami sociali, culturali e intellettuali che i palestinesi hanno cercato di mantenere con il mondo esterno”.

Tra luglio e dicembre 2022, Human Rights Watch ha intervistato 13 persone che hanno dettagliato le difficoltà che hanno affrontato per anni entrando o rimanendo in Cisgiordania e le loro preoccupazioni su come le nuove linee guida li influenzeranno. Human Rights Watch ha anche intervistato avvocati israeliani che hanno rappresentato coloro che contestano le restrizioni. Tra gli intervistati ci sono uno psicologo americano che insegna in un’università palestinese, una madre britannica di due figli che cerca di rimanere con il marito e la famiglia palestinese e un palestinese che ha vissuto la maggior parte della sua vita in Cisgiordania ma non ha un documento d’identità.

Inoltre, le autorità israeliane nel luglio 2022 hanno negato a Omar Shakir, direttore di Israele e Palestina di Human Rights Watch, il permesso di entrare in Cisgiordania per una settimana per condurre ricerche e advocacy, citando l’ampia autorità dell’esercito sull’ingresso. Il tribunale distrettuale di Gerusalemme ha confermato il diniego a novembre, a seguito di un ricorso presentato da Shakir e Human Rights Watch.

La “Procedura per l’ingresso e la residenza degli stranieri nell’area della Giudea e della Samaria [un riferimento alla Cisgiordania]” di 61 pagine ha sostituito un documento di procedure di tre pagine implementato per la prima volta nel dicembre 2006. Stabilisce la politica e le procedure dell’esercito israeliano per quanto riguarda gli stranieri che cercano di entrare esclusivamente in Cisgiordania, esclusa Gerusalemme Est, o di prolungare un soggiorno per una visita o per uno “scopo specifico”, ad esempio studiare, insegnare, fare volontariato o lavorare lì. Le linee guida sono diverse da quelle per l’ingresso in Israele, che sono normalmente applicate all’aeroporto Ben Gurion e ad altri porti di ingresso. Un titolare di permesso della Cisgiordania senza visto d’ingresso israeliano non ha alcuna autorizzazione legale per entrare in Israele, né a Gerusalemme Est occupata.

Mentre le persone spesso visitano la Cisgiordania con normali visti turistici israeliani, agli stranieri con questi visti non è permesso insegnare, studiare, fare volontariato, lavorare o vivere in Cisgiordania. Le autorità israeliane spesso negano i normali visti d’ingresso in Israele per questi motivi, così come altri noti o sospettati di impegnarsi nella difesa dei palestinesi. Il permesso è l’unica opzione per molti che cercano di trascorrere del tempo in Cisgiordania.

Le linee guida della Cisgiordania consentono di concedere permessi solo a categorie limitate di visitatori. Alcuni di coloro che hanno diritto ai permessi, come i parenti stretti dei palestinesi, possono ottenere un permesso fino a tre mesi all’arrivo al valico Allenby/King Hussein tra la Giordania e la Cisgiordania, in attesa dell’approvazione da parte delle autorità israeliane. Altri, inclusi accademici, studenti, volontari ed esperti, devono richiedere un permesso per la Cisgiordania, valido fino a un anno, dall’estero e ottenere l’approvazione prima del viaggio. Le linee guida precedenti raccomandavano, ma non richiedevano, un pre-coordinamento, sebbene le autorità israeliane spesso in pratica richiedessero l’approvazione in anticipo. Altri visitatori, come i turisti o coloro che cercano di visitare la famiglia allargata o gli amici o partecipare a una conferenza, non hanno diritto a un permesso per la Cisgiordania.

Citando “il rischio” che gli stranieri “si trincerino”, le linee guida precludono anche a tutti gli stranieri, ad eccezione dei coniugi dei palestinesi, qualsiasi possibilità di rimanere a lungo termine in Cisgiordania.

Le linee guida danno alle autorità militari israeliane ampia discrezionalità, consentendo a “considerazioni politiche generali” di guidare il processo decisionale e rilevando che “l’attuazione di questa procedura dipenderà dalla situazione della sicurezza e dalla politica israeliana prevalente, che viene rivista e modificata di volta in volta .”

L’esercito israeliano ha dichiarato al Jerusalem Post nel maggio 2022 che le linee guida renderanno “più agevole” l’ingresso in Cisgiordania, presumibilmente spiegando la procedura in dettaglio, e quindi “beneficeranno tutti i residenti dell’area”.

Tuttavia, tutte le persone intervistate da Human Rights Watch hanno descritto i principali ostacoli burocratici per rimanere legalmente in Cisgiordania e l’impatto delle restrizioni sulle loro vite. Una donna d’affari americana sposata con un palestinese, che vive in Cisgiordania da oltre un decennio e ha chiesto che il suo nome fosse nascosto per paura di ritorsioni, ha detto di aver dovuto lasciare i suoi figli piccoli e rimanere all’estero per diverse settimane nel 2019 dopo il suo visto negato. Ha detto che lo stress e le difficoltà l’hanno portata a “scoppiare in singhiozzi davanti alla scuola di mio figlio quando l’ho lasciato senza sapere se l’avrei rivisto”. Il suo visto è stato ripristinato solo dopo l’intervento dei diplomatici.

Mentre i paesi hanno un’ampia discrezionalità sull’ingresso nel loro territorio sovrano, il diritto umanitario internazionale richiede che le potenze occupanti agiscano nel migliore interesse della popolazione occupata o per mantenere la sicurezza o l’ordine pubblico. Non ci sono apparenti giustificazioni basate sulla sicurezza, l’ordine pubblico o i migliori interessi dei palestinesi per quanto in modo significativo le autorità israeliane impediscano a volontari, accademici o studenti di entrare in Cisgiordania o ai propri cari palestinesi di rimanere a lungo termine. ha detto Rights Watch.

Limitando eccessivamente la capacità delle famiglie palestinesi di trascorrere del tempo insieme e bloccando l’ingresso di accademici, studenti e lavoratori non governativi che contribuirebbero alla vita sociale, culturale, politica e intellettuale in Cisgiordania, le restrizioni di Israele vanno contro il suo dovere, che aumenta in caso di occupazione prolungata, per facilitare la normale vita civile alla popolazione occupata.

Ciò comporta necessariamente la convivenza con la propria famiglia. Sia il diritto internazionale umanitario che quello sui diritti umani sottolineano l’importanza del diritto alla vita familiare e all’unità, compreso il diritto alla convivenza. Significa anche facilitare il lavoro e le attività delle università palestinesi, delle organizzazioni della società civile e delle imprese e mantenere un’interazione regolare con il resto del mondo.

I doveri di Israele come potenza occupante richiedono che faciliti l’ingresso degli stranieri in Cisgiordania in modo ordinato. Fatta salva una valutazione di sicurezza individualizzata e in assenza di motivi di legge convincenti, le autorità israeliane dovrebbero almeno concedere permessi di ragionevole durata agli stranieri che contribuirebbero alla vita della Cisgiordania, compresi i familiari dei palestinesi e coloro che lavorano con la società civile palestinese, e residenza ai parenti stretti.

Le restrizioni israeliane esacerbano le difficoltà già imposte ai palestinesi in Cisgiordania dalla diffusa negazione del diritto di residenza, dalle radicali restrizioni ai movimenti e dagli attacchi alla società civile palestinese. La politica approfondisce il modo in cui i palestinesi sono frammentati in diverse aree e promuove il controllo israeliano sulla vita palestinese. La severa repressione dei palestinesi da parte delle autorità israeliane, commessa ai sensi di una politica per mantenere il dominio degli ebrei israeliani sui palestinesi, equivale a crimini contro l’umanità di apartheid e persecuzione, come Human Rights Watch e i principali gruppi israeliani, palestinesi e altri gruppi internazionali per i diritti umani ho trovato.

“Un esercito di occupazione non ha alcun diritto di determinare quali professori sono qualificati per insegnare nelle università palestinesi, impedendo ai difensori dei diritti umani di interagire con la popolazione occupata o separando crudelmente le famiglie”, ha detto Goldstein. “Gli Stati Uniti e gli stati europei dovrebbero fare pressione sulle autorità israeliane per rendere più facile, non più difficile, per le persone, compresi i propri cittadini, costruire legami significativi con le comunità della Cisgiordania”.

Richiesta di permessi ed estensioni in Cisgiordania

Le linee guida per l’ingresso in Cisgiordania sono state originariamente pubblicate nel febbraio 2022 e modificate nel settembre 2022 e di nuovo nel dicembre 2022. Identificano diverse categorie di persone, tra cui accademici, studenti, volontari e “esperti e consulenti in discipline uniche e dipendenti senior”, che sono tutti tenuti a richiedere in anticipo a Israele, direttamente all’esercito, presso un’ambasciata israeliana all’estero o tramite l’Autorità palestinese, “permessi [per entrare in Cisgiordania] per scopi specifici”.

La procedura per ottenere un permesso richiede di fornire informazioni personali significative alle autorità israeliane. Diverse persone che hanno trascorso del tempo in Cisgiordania hanno affermato che questo processo potrebbe scoraggiare del tutto le persone dal fare domanda, dato il record delle autorità israeliane di negare l’ingresso a coloro che sono impegnati nella difesa della Palestina. Di conseguenza, e alla luce della difficoltà di ottenere i permessi della Cisgiordania, alcuni programmi della Cisgiordania consigliano da tempo ai partecipanti internazionali di richiedere un visto turistico israeliano, invece di un permesso della Cisgiordania, e di astenersi dal rivelare lo scopo principale della loro visita al fine di massimizzare la loro possibilità di ingresso.

Gli stranieri che hanno diritto a un permesso di soggiorno in Cisgiordania all’arrivo includono il coniuge, il figlio o il parente di primo grado di un palestinese in Cisgiordania, un uomo d’affari o un investitore, un giornalista accreditato dalle autorità israeliane o coloro che presentano “circostanze eccezionali” e con “particolari circostanze umanitarie” che non hanno avuto precedenti complicazioni legate al visto.

Le linee guida limitano a tre mesi i permessi per i visitatori a breve termine ottenuti all’Allenby Crossing. I permessi possono essere rinnovati “per motivi eccezionali, per un massimo di altri 3 mesi”. Qualsiasi ulteriore estensione “richiede l’approvazione del funzionario COGAT autorizzato sulla base di considerazioni speciali, che devono essere documentate”.

I “permessi per scopi specifici” ottenuti prima dell’arrivo durano fino a un anno e le estensioni sono limitate a 27 mesi, con chiunque desideri rimanere più a lungo tenuto a lasciare la Cisgiordania e presentare nuovamente domanda dall’estero. Le linee guida limitano gli accademici e gli esperti stranieri a un massimo di cinque anni cumulativi in Cisgiordania, una restrizione non scritta nelle linee guida precedenti. Chi vuole rimanere più a lungo può chiedere di rientrare dopo nove mesi di assenza, ma le linee guida autorizzano ulteriori proroghe fino a cinque anni in più solo “in casi eccezionali e per motivi particolari”.

I palestinesi in Cisgiordania possono presentare domanda a Israele attraverso un processo di ricongiungimento familiare separato tramite l’Autorità palestinese per ottenere documenti d’identità palestinesi rilasciati per i loro coniugi e altri parenti in “circostanze eccezionali”, che consentirebbe loro di rimanere a lungo termine. Le autorità israeliane hanno elaborato 35.000 domande alla fine degli anni 2000 e diverse migliaia nel 2021 e nel 2022 come gesto nei confronti dell’Autorità palestinese, ma per il resto hanno effettivamente congelato il processo.

Le linee guida stabiliscono un processo per il rilascio di permessi annuali rinnovabili per i coniugi stranieri di palestinesi che hanno una domanda di ricongiungimento familiare pendente che l’Autorità palestinese ha inviato a Israele. Tuttavia, le linee guida stabiliscono che non sarà approvata alcuna domanda che sia incoerente con la “politica del livello politico” generale.

Le linee guida autorizzano le autorità a rivedere le qualifiche accademiche di docenti o ricercatori nelle università palestinesi, incluso se coloro che non hanno un dottorato di ricerca hanno “competenze speciali” e quali professioni sono sufficientemente “richieste o necessarie” da giustificare il permesso agli stranieri di lavorare in esse.

Un amministratore dell’Università di Bethlehem ha affermato che il 70% dei docenti in uno dei programmi della scuola proviene dall’estero e l’amministrazione teme che i regolamenti renderanno ancora più difficile per loro reclutare e mantenere professori. Un portavoce della Birzeit University ha affermato di aver perso otto membri della facoltà tra il 2017 e il 2022 a causa delle restrizioni all’ingresso in Cisgiordania, che secondo loro hanno causato loro la perdita di competenze uniche e hanno influito sulla qualità dell’istruzione fornita dalla scuola.

Un

professore, Roger Heacock, ha lasciato la Cisgiordania con la sua famiglia nel 2018 dopo 35 anni, 33 dei quali insegnavano storia europea a Birzeit quando le autorità israeliane non hanno risposto in tempo alla sua richiesta di rinnovo del permesso, lasciando dietro di sé gli studenti laureati che supervisionava. Ha detto che l’esperienza “ci ha spezzato il cuore. Non l’ho superato.

Le linee guida non si applicano agli stranieri che cercano di visitare Gerusalemme Est occupata da Israele o agli insediamenti israeliani in Cisgiordania, che sono illegali secondo il diritto umanitario internazionale. Devono ottenere un visto d’ingresso israeliano per entrare in queste aree.

Le linee guida inoltre non si applicano a coloro che sono cittadini di, sono nati o “detengono [] documenti” da Giordania, Egitto, Marocco, Bahrein e Sud Sudan, nonché ai cittadini di paesi che non hanno relazioni diplomatiche con Israele. Queste persone devono presentare domanda a Israele tramite l’Autorità palestinese nell’ambito di una “Procedura per il rilascio di permessi per visite straniere all’Autorità palestinese” separata, che stabilisce che i permessi devono essere rilasciati solo in “casi eccezionali e umanitari”. Un avvocato israeliano, Leora Bechor, ha descritto questi permessi come “quasi impossibili” da ottenere. Non vi è alcuna giustificazione apparente per rendere più difficile l’ingresso in Cisgiordania, in particolare per i cittadini giordani, la maggior parte dei quali palestinesi, rispetto ai cittadini di altri paesi, ha affermato Human Rights Watch.

Casi individuali

“Ayman”

Nato in Europa a metà degli anni ’90 da padre palestinese della Cisgiordania e madre europea, “Ayman” ha vissuto in Cisgiordania la maggior parte della sua vita. Ha chiesto che il suo vero nome fosse nascosto per paura di ritorsioni. Suo padre ha lasciato la Cisgiordania negli anni ’70, ha detto per evitare l’arresto per le sue attività politiche, ed è stato costretto a lasciare i suoi documenti di identità. È tornato nel 1997 quando Ayman era un bambino, insieme ad altri autorizzati a tornare all’indomani degli accordi di Oslo, ma le autorità israeliane non hanno restituito immediatamente la sua carta d’identità. Ogni membro della famiglia di Ayman ha richiesto carte d’identità palestinesi, ma solo suo padre ne ha ricevuta una all’inizio del 2022, a seguito di una domanda di ricongiungimento familiare presentata dal nonno di Ayman nel 2009.

Senza una carta d’identità palestinese, Ayman fa affidamento sui visti rilasciati sul suo passaporto europeo per lo status legale in Cisgiordania, anche se la sua famiglia vive lì da generazioni e lui ha vissuto lì la maggior parte della sua vita. Ha detto che “la Palestina per me è casa”, poiché “la mia infanzia, le scuole, i compagni di classe, gli amici, la famiglia allargata, i parenti e tutti i ricordi che ho sono tutti qui” eppure “sono in Palestina come turista, come cittadino europeo”.

Da bambino, ha detto Ayman, ha ricevuto i visti grazie al lavoro di sua madre in un programma affiliato a un’ambasciata straniera. Nel 2015, tuttavia, ha affermato che le autorità israeliane hanno rifiutato di rinnovargli il visto, sulla base del fatto che lui, a 20 anni, non poteva più rivendicare la dipendenza da sua madre. Poco dopo partì per studiare all’estero per un semestre. È tornato nel dicembre 2015 e ha affermato di essere riuscito a ottenere diversi visti di breve durata che gli hanno permesso di rimanere in Cisgiordania nel 2016 e gran parte del 2017 per completare gli studi universitari.

Da settembre 2017 ha conseguito la laurea in Europa, visitando la Cisgiordania tre volte come turista. Ha detto che, principalmente a causa di una politica israeliana di limitare l’ingresso in Cisgiordania per gli stranieri tra marzo 2020 e febbraio 2022, alla luce della pandemia di Covid-19, non ha potuto visitare la sua famiglia per due anni.

Ayman ha espresso preoccupazione per il fatto che le nuove linee guida sull’ingresso gli rendano effettivamente impossibile vivere in Cisgiordania e persino complicare la sua capacità di visitare, anche limitandolo a visite di tre mesi in assenza di circostanze eccezionali e imponendo periodi obbligatori durante i quali deve partire e stai lontano dalla Cisgiordania. Mentre le linee guida consentono l’ingresso a coloro che, come Ayman, stanno visitando parenti di primo grado, si preoccupa di cosa potrebbe accadere quando suo padre, l’unico membro della sua famiglia con un documento d’identità palestinese, muore. “Potrei perdere il diritto di visita, dal momento che non avrò più un parente di primo grado, non potrò nemmeno visitare come turista secondo queste norme”, ha detto Ayman.

“Margherita”

“Margaret”, una cittadina britannica di 46 anni che ha chiesto che il suo nome fosse nascosto per paura di ritorsioni, vive a Ramallah con il marito palestinese, che ha un documento di identità della Cisgiordania, e i loro due figli, di 9 e 6 anni. ha detto di vivere in Cisgiordania dal 1998 e di aver sposato suo marito nel 2005. Poco dopo, ha detto Margaret, le autorità israeliane le hanno negato l’ingresso, come parte di una politica generalizzata dell’epoca che, secondo il quotidiano israeliano Haaretz, ha colpito migliaia di persone dei coniugi stranieri.

Margaret è riuscita a tornare nove mesi dopo e da allora è rimasta per lo più in Cisgiordania. Ha detto di aver richiesto un documento d’identità palestinese nell’ambito del processo di ricongiungimento familiare nel 2006, ma non ha ricevuto un documento d’identità. Invece, è rimasta con visti a breve termine, originariamente di un anno ma più recentemente di sei mesi, dovendo periodicamente lasciare la Cisgiordania per mantenere il suo status. Il lavoro non è consentito con tali visti, ma Margaret ha comunque lavorato, senza mai rivelarlo alle autorità israeliane.

Quando le autorità israeliane hanno informato Margaret nell’agosto 2021 che doveva partire entro gennaio 2022 e rientrare in Cisgiordania per mantenere il suo status, temeva che le procedure aggiuntive imposte dalle autorità israeliane durante la pandemia di Covid-19 potessero bloccare la sua capacità di tornare. alla sua famiglia. In particolare, le autorità israeliane hanno richiesto agli stranieri che entravano in Cisgiordania di coordinare i loro piani con loro, un processo che secondo Margaret ha richiesto tre o quattro mesi per gli altri. Margaret ha detto che sentiva di non potersi permettere di stare lontana dai suoi figli così a lungo durante l’anno scolastico.

L’Autorità palestinese aveva annunciato alla fine del 2021 che le autorità israeliane avevano dato il via libera al rilascio di migliaia di documenti d’identità per le persone bloccate in situazioni come la sua. Nella speranza di essere tra coloro che riceveranno un documento d’identità o altrimenti di poter risolvere le questioni con l’aiuto di un avvocato, ha preso la difficile decisione di sospendere il visto.

Margaret non ha mai ricevuto un documento d’identità e quindi manca di status legale. Di conseguenza, afferma che, dal gennaio 2022, non “lascia Ramallah. Non posso correre rischi.

Susan Potenza

Susan Power, una cittadina irlandese di 43 anni, dirige la ricerca legale e l’advocacy per al-Haq, una delle principali organizzazioni palestinesi per i diritti umani. Power è entrato a far parte di al-Haq, il cui quartier generale è a Ramallah in Cisgiordania, nel 2013. Con un dottorato di ricerca incentrato sulla legge dell’occupazione, Power ha una competenza unica che ben si adatta al lavoro di al-Haq, che ha per più di 40 anni incentrati sulla documentazione delle violazioni dei diritti umani derivanti dalla prolungata occupazione israeliana.

Power ha affermato di aver fatto affidamento sui visti per visitatori per entrare in Cisgiordania, che è stata in grado di estendere. Ha detto che doveva mostrare un contratto di lavoro per ottenere il visto, anche se il visto non le permette di lavorare. Ha descritto l’oneroso processo che deve regolarmente affrontare per entrare, incluso a volte dover pagare obbligazioni fino a NIS 30.000 ($ 8.467) per garantire che se ne andrà alla scadenza del visto. Ha detto che si preoccupa ogni volta che non le sarà permesso l’ingresso e, quando si trova in Cisgiordania con un visto attivo, generalmente rifiuta di viaggiare per visitare le famiglie, partecipare a riunioni o per qualsiasi altro scopo al di fuori delle emergenze.

Le nuove linee guida renderanno le cose ancora più difficili, ha detto Power, richiedendole di coordinare i suoi piani e ottenere un visto in anticipo dall’ambasciata israeliana nel suo paese d’origine. Teme che non le verrà concesso un visto nell’ambito di questo processo, data la mancanza di disposizioni esplicite riguardanti il lavoro delle organizzazioni per i diritti umani nelle linee guida e il limite di cinque anni per gli stranieri che vivono in Cisgiordania. Le autorità israeliane hanno anche messo al bando al-Haq, dichiarandolo nel 2021 una “associazione illegale” ai sensi della legge militare applicabile in Cisgiordania e una “organizzazione terroristica” ai sensi della legge israeliana.

Queste restrizioni rendono più difficile per le organizzazioni della società civile palestinese attrarre e assumere esperti stranieri come Power. Anche se gli esperti sono in grado di entrare in Cisgiordania, “un’organizzazione non può funzionare o operare senza sapere se i suoi lavoratori potranno tornare” ogni volta che se ne vanno, ha detto Power.

Power ha lasciato la Cisgiordania a dicembre, prima della scadenza del suo visto alla fine dell’anno. Ha detto che teme che non le sarà permesso di tornare.

“Laura”

“Laura”, una cittadina statunitense di 57 anni che ha chiesto che il suo nome fosse nascosto per paura di ritorsioni, ha visitato per la prima volta la Cisgiordania nel 2012. È una psicologa clinica e ha detto che per due anni si sarebbe recata periodicamente per partecipare a conferenze e lavorare come consulente a breve termine, ottenendo visti per visitatori all’arrivo all’aeroporto Ben Gurion. Nell’estate del 2014 ha deciso di trasferirsi con il figlio di 10 anni in Cisgiordania per lavorare a tempo pieno con bambini a rischio e insegnare in un’università. Ha ottenuto un visto, in base al suo contratto con l’università, anche se il visto le proibisce formalmente di lavorare, e ha vissuto in Cisgiordania, rinnovando il visto ogni anno, per i successivi quattro anni.

Ha detto che mantenere il suo status era stato stressante, inclusa la necessità di aspettare per mesi i documenti suoi o di suo figlio. “L’incertezza, niente è chiaro, la burocrazia e la sensazione di non essere al sicuro durante il tempo di attesa, dopo aver fatto tutte le scartoffie, passato tutto”.

Nell’autunno del 2017, Laura ha chiesto di estendere il suo visto, ma le autorità israeliane non hanno risposto per mesi e, nell’aprile 2018, le hanno restituito il passaporto senza una decisione o un nuovo visto. Senza status legale, ha deciso nel maggio 2018, alla fine dell’anno scolastico di suo figlio, di lasciare la Cisgiordania. Ha detto che le forze israeliane all’Allenby Crossing le hanno detto che non poteva tornare e l’hanno rimproverata pubblicamente per aver trattenuto oltre il suo visto. “Mi hanno detto che avevo rovinato le possibilità di mio figlio di tornare qui e gli avevo rovinato la vita”, ha detto.

È tornata negli Stati Uniti e ha assunto un avvocato israeliano per aiutarla a ottenere il permesso di vivere di nuovo in Cisgiordania. Ha detto che “ha scelto di lottare per il mio visto perché la Cisgiordania è la nostra casa e la nostra vita. È dove abbiamo vissuto per anni, dove mio figlio è cresciuto e ha fatto amicizia. Ha pianto per tutto il tempo dopo che ci è stato detto che non saremmo potuti tornare indietro. Era lì da quando aveva 10 anni. Ho lasciato la mia carriera e tutti i nostri averi nella nostra casa, la sua PlayStation, la sua bicicletta e i nostri vestiti”.

Grazie agli sforzi dell’avvocato, Laura e suo figlio sono riusciti a tornare alla fine del 2018, dopo aver versato una cauzione solo per essere restituita quando ha lasciato la Cisgiordania, e per insegnare per alcuni mesi. Ma, data la loro continua incapacità di estendere i loro visti e i costi crescenti, anche per gli avvocati, Laura sentiva di non avere altra scelta che vendere tutto e tornare negli Stati Uniti nel dicembre 2019. Da allora ha visitato solo una volta, su un 30- visto giornaliero che le autorità israeliane le hanno concesso a condizione che pagasse un’obbligazione di 30.000 shekel ($ 8.467) da restituire solo quando avesse lasciato la Cisgiordania.

Dato che le nuove linee guida limitano agli stranieri la permanenza in Cisgiordania per più di cinque anni al di fuori di circostanze eccezionali, ha affermato che le linee guida le impediscono effettivamente di rimanere più a lungo in Cisgiordania. Continua a insegnare virtualmente per l’università, poiché afferma che nessun altro ha il background necessario per insegnare le sue lezioni.

Omar Shakir

Nel luglio 2021, Omar Shakir, il direttore di Human Rights Watch per Israele e Palestina, ha chiesto all’esercito israeliano un permesso per entrare in Cisgiordania per una settimana per incontrare il personale di Human Rights Watch lì, informando i diplomatici dell’Unione Europea in risposta al loro invito e svolgere ricerche, anche sugli abusi da parte dell’Autorità palestinese. Shakir ha cercato di svolgere di persona un lavoro che non era stato in grado di svolgere da quando le autorità israeliane lo hanno espulso da Israele nel novembre 2019, affermando che la sua difesa violava una legge del 2017 che vieta l’ingresso in Israele a persone che sostengono il boicottaggio di Israele o dei suoi insediamenti nella Cisgiordania occupata. Né Human Rights Watch né Shakir come suo rappresentante hanno mai chiesto il boicottaggio di Israele.

Dopo mesi senza ricevere una risposta affermativa o negativa, Shakir e Human Rights Watch hanno intentato una causa presso il tribunale distrettuale di Gerusalemme contro le forze di difesa israeliane nell’aprile 2022. Nel luglio 2022, l’esercito ha negato la richiesta, citando l’Unità per il coordinamento delle attività governative nell'”ampia discrezionalità” dei Territori per quanto riguarda l’ingresso in Cisgiordania di cittadini stranieri e una clausola nelle linee guida sull’ingresso in Cisgiordania che “tutte le relative disposizioni sono soggette alla politica del governo”.

Nella lettera dell’esercito a Shakir si nota che “la politica del governo in questa materia (che è stata radicata nella legislazione primaria in Israele) è quella di vietare la concessione di qualsiasi tipo di visto o permesso di soggiorno a persone che consapevolmente lanciano un appello pubblico al boicottaggio dello Stato di Israele o una qualsiasi delle sue istituzioni o qualsiasi area sotto il suo controllo” e cita la preoccupazione che Shakir possa utilizzare la sua visita “per promuovere il boicottaggio di Israele e delle entità che operano in Israele e nell’area della Giudea e della Samaria”. La decisione, in effetti, estende il divieto di ingresso in Israele per presunto sostegno ai boicottaggi all’ingresso nella Cisgiordania occupata.

Ad agosto, Shakir e Human Rights Watch hanno presentato una petizione modificata sostenendo che l’esercito israeliano ha superato la sua autorità ai sensi del diritto internazionale umanitario, che limita gli occupanti ad azioni che mantengono la sicurezza o l’ordine pubblico e la sicurezza o sono nel migliore interesse della popolazione occupata. Citando la discrezionalità più ristretta che un esercito di occupazione ha sull’ingresso nel territorio occupato rispetto a un paese sul suo territorio sovrano, la petizione afferma che il diritto umanitario internazionale non consente all’esercito israeliano di negare l’ingresso in Cisgiordania per presunto sostegno ai boicottaggi. Ha affermato che negare l’ingresso ai difensori dei diritti umani mina l’interesse pubblico dei residenti della Cisgiordania, che dovrebbero avere il diritto di coinvolgere rappresentanti delle organizzazioni internazionali per i diritti umani.

A novembre, il tribunale distrettuale di Gerusalemme ha confermato il diniego del governo, stabilendo che il divieto di ingresso basato sul presunto sostegno al boicottaggio rientra nell’ampia autorità che l’esercito ha di mantenere “l’ordine pubblico e la sicurezza” per i residenti del territorio occupato. La sentenza cita il presunto danno che le attività di boicottaggio arrecano ai coloni israeliani, che considera parte della popolazione locale nonostante il divieto del diritto umanitario internazionale di trasferire la propria popolazione dell’occupante nel territorio occupato, e ai lavoratori palestinesi che lavorano negli insediamenti. Indica inoltre le disposizioni delle linee guida sull’ingresso in Cisgiordania che consentono all’esercito di prendere decisioni basate su considerazioni politiche e di altro tipo e che negano qualsiasi “diritto acquisito” ai cittadini stranieri di entrare in Cisgiordania, che l’esercito ha dichiarato zona militare chiusa nella sua interezza.

Sebbene il rifiuto di Israele di consentire la visita di Shakir non abbia causato tante difficoltà quanto il rifiuto di concedere permessi estesi a un membro della famiglia palestinese o a un professore straniero a lungo termine, illustra come Israele abusa della sua autorità per controllare l’ingresso di stranieri nel territorio in cui è non sovrano.