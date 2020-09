Colombia e Israele: un’alleanza per la destabilizzazione del Sud America?

tratto da: https://www.invictapalestina.org/archives/40333

L’ex presidente Hugo Chávez affermò in diverse occasioni che la Colombia era un punto di divisione e di confronto politico e militare, proprio come lo era Israele in Medio Oriente.

“Essere situato in un luogo che gli Stati Uniti considerano ostile e strategico, essere (o essere diventato) uno Stato bisognoso di aiuto esterno per sopravvivere, avere una legittimità contestata sia all’interno che ai suoi confini e soffrire di una reale ed evidente minaccia militare che giustifica, in base a determinati principi, una reazione molto maggiore “, fanno parte di dette caratteristiche distintive.

“Il Mossad è una vera, perfetta e straordinaria organizzazione terroristica. È un apparato complesso e completo, più sofisticato di quello della CIA direi, e non ho dubbi che i servizi di intelligence occidentali, compresa la CIA, fungano da supporto e operatori del Mossad. Sarebbe molto ingenuo dubitare che questa organizzazione non sia collegata non solo ad atti di destabilizzazione con l’opposizione, ma che non influenzi anche le decisioni dello stato venezuelano per mantenerlo debole “, dice Zabayar.