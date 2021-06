Coloni israeliani hanno distrutto la grotta di Youth Of Sumud nel villaggio palestinese di Sarura – di Operazione Colomba Palestina

DALLA PALESTINA Ieri notte, per la terza volta, i coloni israeliani hanno distrutto la grotta di Youth Of Sumud nel villaggio palestinese di Sarura e demolito la cucina, il bagno, il pavimento, i serbatoi d’acqua e tutto l’arredamento al suo interno. Gli attivisti di Youth of Sumud, insieme ad altri attivisti palestinesi ed internazionali, avevano appena finito di ricostruire la grotta, che era stata bruciata qualche settimana fa sempre dai coloni. I ragazzi e le ragazze di Youth of Sumud continueranno nella loro attività di protezione dei diritti umani, nonostante i continui attacchi da parte di coloni e dell’esercito israeliano.