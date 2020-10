tratto da: http://www.infopal.it/coloni-piazzano-tenda-per-avamposto-sul-monte-al-nijma/

20/10/2020

Nablus-PIC. Lunedì, un gruppo di coloni ha piazzato una tenda e una recinzione improvvisata sul Monte al-Nijma, a Jalud, a sud-est di Nablus. Il monte al-Nijma si trova in un’area classificata dall’esercito di occupazione israeliano come zona di sicurezza e gli abitanti dei villaggi locali non possono raggiungerla senza permesso. La scorsa settimana, l’esercito israeliano ha impedito alle autorità locali di Jalud di costruire una strada agricola per gli agricoltori per consentire loro di raggiungere facilmente le loro terre, e ha confiscato un escavatore.

© Agenzia stampa Infopal

E’ permessa la riproduzione previa citazione della fonte “Agenzia stampa Infopal – www.infopal.it”