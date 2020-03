COME FA A RESTARE A CASA?

La bora soffia a oltre 120 chilometri orari. Se non hai un tetto, cibo, acqua e quattro pareti dove stare, che fai? Decine di migranti provenienti dalla rotta balcanica in queste ore sono bloccati a Trieste. Per le istituzioni sono invisibili, nonostante i rischi per la salute pubblica. Le associazioni Linea d’Ombra e Don Kisciotte non hanno smesso di operare in strada, sorvegliati dalla polizia locale