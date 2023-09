Come i democratici hanno imparato a difendere l’etnocrazia di Israele

Articolo pubblicato originariamente su Mondoweiss e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

JOE BIDEN INCONTRA BENJAMIN NETANYAHU IN ISRAELE IL 14 LUGLIO 2022. IL SEGRETARIO DI STATO ANTONY BLINKEN E L’AMBASCIATORE AMERICANO TOM NIDES SONO A SINISTRA. FOTO TWITTATA DA BENJAMIN NETANYAHU.

Israele non ha sempre chiesto di essere riconosciuto come Stato ebraico, ma i governi israeliani, sempre più di destra, hanno gradualmente preteso il riconoscimento esclusivo del carattere etnico dello Stato. I Democratici non hanno fatto altro che obbligare.

Quando a luglio la deputata Pramila Jayapal ha definito Israele uno Stato razzista, democratici e repubblicani le sono saltati addosso in una frenesia politica. Si sono accaniti sulla difesa di Israele, uno Stato il cui razzismo non è solo evidente, ma anche un punto di orgoglio per molti membri del suo governo. Hanno approvato immediatamente e a stragrande maggioranza una risoluzione in cui si afferma che “lo Stato di Israele non è uno Stato razzista o di apartheid”.

La legge è stata approvata dalla Camera con un voto di 412 a 9. Jayapal, ovviamente, ha votato con la maggioranza. I nove che hanno votato contro sono tutti progressisti che sono in cima alla lista dei più odiati dall’AIPAC. La legge è passata al Senato con un consenso unanime. Non c’è stata alcuna discussione pubblica seria a Washington, anche se molti opinionisti, propagandisti e pensatori hanno parlato della questione del razzismo di Israele.

Ma questo non è stato sufficiente per i legislatori liberali del Partito Democratico. Soprattutto per il settore di sinistra del centro, non era sufficiente una dichiarazione generica che difendesse Israele come democrazia liberale, quando gran parte della popolazione israeliana chiedeva aiuto per difendersi dall’autoritarismo del proprio governo. L’ala liberale del Partito Democratico voleva trovare un modo per sostenere le proteste di Israele contro le misure autoritarie che il governo di Benjamin Netanyahu stava adottando contro la democrazia di cui godevano i cittadini ebrei e che la maggior parte degli altri cittadini israeliani poteva solo invidiare.

Questo ha portato a una nuova risoluzione, che non ha avuto un successo immediato e che non presenta nessuna delle caratteristiche bipartisan della risoluzione trasparentemente insensata “Israele non è razzista, non credete ai vostri occhi bugiardi”. La risoluzione H.Con.Res.61, intitolata semplicemente “Sostenere la democrazia israeliana”, si sta muovendo lentamente alla Camera, con 47 co-sponsor in questo momento. La lentezza e la mancanza di interesse da parte dei Democratici più conservatori garantiscono quasi che la proposta di legge non andrà da nessuna parte, ma attualmente si sta spingendo per ottenere l’adesione di altri co-firmatari, e il numero è cresciuto proprio negli ultimi giorni, quindi la proposta di legge rimane in vita per ora.

La proposta di legge “Supporting Israeli Democracy” è sostenuta da una serie di organizzazioni sioniste, che vanno dalle solite organizzazioni sioniste liberali come J Street, Americans for Peace Now e T’Ruah a gruppi sionisti più centristi come l’Israel Policy Forum, il Jewish Council for Public Affairs e l’Assemblea Rabbinica. In modo più informale, anche molti individui e organizzazioni locali pro-Israele stanno sostenendo il movimento di protesta e questa proposta di legge.

La proposta di legge è stata introdotta dalla rappresentante dell’Illinois Jan Schakowsky, da tempo leader della comunità pro-Israele e pro-due Stati e da sempre tra i preferiti di J Street. È sostenuta da importanti democratici liberali come Jerry Nadler (D-NY), Jamie Raskin (D-MD), Barbara Lee (D-CA), Gerry Connolly (D-VA), Maxwell Frost (D-FL), Andre Carson (D-IN), Ro Khanna (D-CA), Betty McCollum (D-MN), Jamaal Bowman (D-NY) e Jayapal.

Il testo del disegno di legge non fa esplicito riferimento alle attuali proteste in Israele, ma si limita a dire: “La Camera dei rappresentanti (il Senato si associa) ritiene che il Congresso

(1) la democrazia è al centro della relazione speciale tra gli Stati Uniti e Israele;

(2) il Congresso si oppone ad azioni che minano il futuro di Israele come Stato ebraico e democratico; e

(3) il Congresso è al fianco di tutti gli israeliani che cercano di difendere la democrazia liberale, il controllo giudiziario e le istituzioni politiche indipendenti che agiscono in un sistema di pesi e contrappesi”.

Un sostegno unico al carattere etnico di uno Stato

Il testo del disegno di legge riflette la difficoltà che i liberali incontrano abitualmente quando cercano di far quadrare il cerchio della corrispondenza tra l’immagine fittizia di Israele come democrazia liberale e la sua realtà di Stato di apartheid. Mentre la terza clausola è quella che concentra il sostegno al movimento di protesta israeliano, la sua formulazione ambigua ha lo scopo di evitare di nominare il colpevole delle attuali minacce alle strutture della democrazia liberale in Israele: il governo israeliano stesso.

E, naturalmente, c’è l’assurdità della democrazia – in pericolo e disfunzionale negli Stati Uniti, e mai veramente destinata a Israele – che è “al centro della relazione speciale”. Ma la cosa più inquietante è l’espressione della seconda clausola. Il sostegno assoluto all’identità di Israele come Stato etnonazionalista – che è ciò che uno Stato ebraico è, per definizione, a prescindere dalla struttura democratica o non democratica del suo governo – è quanto di più incoerente ci possa essere con quelli che di solito consideriamo valori liberali.

Allora, come mai questa è diventata la lingua comune dei Democratici? Come la maggior parte delle cose legate a Israele nella politica americana, si è evoluta nel tempo.

Chiedere il riconoscimento del carattere ebraico di Israele

Nel libro di cui sono coautore con Marc Lamont Hill, Except for Palestine: The Limits of Progressive Politics, abbiamo citato l’ex Primo Ministro israeliano Menachem Begin che, nel presentare il suo programma alla neoeletta Knesset nel 1977, giurò che “il governo di Israele non chiederà a nessuna nazione… di riconoscere il nostro diritto di esistere”. Begin disse che Israele avrebbe chiesto solo il riconoscimento della sovranità, come qualsiasi altro Paese, e che la questione della natura di Israele come Stato ebraico era una questione interna che non riguardava nessuno al di fuori di Israele.

Naturalmente, la dichiarazione di Begin era, almeno in misura significativa, basata su interessi personali, in quanto non voleva che altri Paesi interferissero nei rapporti di Israele con i cittadini palestinesi di Israele, tanto meno con quelli sotto occupazione in Cisgiordania e a Gaza. Tuttavia, si trattava anche di un chiaro rifiuto dell’idea che Israele si aspettasse che qualcuno riconoscesse formalmente Israele come Stato ebraico.

In effetti, questa distinzione si rifletteva già nel 1948, quando il presidente Harry S. Truman riconobbe il neonato Stato di Israele. La dichiarazione di tale riconoscimento è eloquente. La formulazione iniziale era: “Questo governo è stato informato che uno Stato ebraico è stato proclamato in Palestina e che il suo governo ne ha richiesto il riconoscimento”.

“Gli Stati Uniti riconoscono il governo provvisorio come autorità de facto del nuovo Stato ebraico”.

Questo avrebbe potuto equivalere al riconoscimento di Israele come Stato ebraico. Ma Truman cambiò la formulazione prima di fare la dichiarazione di riconoscimento, cambiando in modo cruciale le parole della seconda frase da “l’autorità de facto del nuovo Stato ebraico” a “l’autorità de facto del nuovo Stato di Israele”. Chiaramente, Truman cercava di evitare di limitare il suo spazio diplomatico di manovra una volta terminata la guerra, con condizioni potenziali che non erano ancora definitivamente prevedibili il 15 maggio 1948.

Dal punto di vista politico, gli Stati Uniti mantennero un atteggiamento positivo nei confronti dell’autodefinizione di Israele come Stato ebraico, ma si astennero anche dallo specificarlo come obiettivo politico americano di qualsiasi tipo. Nel discorso pubblico, la questione è stata trattata come una questione interna israeliana. Il quadro di Oslo, tuttavia, ha iniziato a cambiare le cose.

Con l’adozione degli accordi di Oslo, la questione del diritto al ritorno dei palestinesi divenne meno astratta. Mentre Yasser Arafat e gran parte dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP) evitavano di avere un’ampia e partecipata conversazione tra i palestinesi su ciò che si sarebbe dovuto chiedere da quel processo e su quali potessero essere le aspettative minime, anche loro capirono quanto sarebbe stato impopolare abdicare al diritto al ritorno. Eppure gli ebrei israeliani erano praticamente unanimi nel rifiutare qualsiasi tipo di ritorno significativo dei palestinesi, se non in qualsiasi nuovo Stato palestinese che sarebbe sorto sul 22% della Palestina storica che comprendeva la Cisgiordania e Gaza. L’argomentazione, ovviamente, era che un ritorno di massa dei palestinesi avrebbe distrutto il carattere ebraico di Israele.

Le difficoltà nell’affrontare il diritto al ritorno erano evidenti, quindi la questione fu rimandata ai “colloqui sullo status finale”, che avrebbero dovuto svolgersi entro il 2000. Dopo il fallimento dei colloqui di Camp David II di quell’anno, il presidente Bill Clinton definì quelli che considerava i parametri per l’accordo finale. Per quanto riguarda il diritto al ritorno, dichiarò: “La parte israeliana non poteva accettare alcun riferimento a un diritto al ritorno che implicasse il diritto di immigrare in Israele in spregio alle politiche sovrane e alle ammissioni di Israele o che minacciasse il carattere ebraico dello Stato”.

In seguito, la difesa della natura ebraica di Israele è diventata più prominente ed esplicita. George W. Bush ha adottato un linguaggio simile nella sua lettera del 2004 ad Ariel Sharon, in cui affermava che “gli Stati Uniti sono fortemente impegnati per la sicurezza e il benessere di Israele come Stato ebraico. Sembra chiaro che un quadro concordato, giusto, equo e realistico per una soluzione alla questione dei rifugiati palestinesi come parte di qualsiasi accordo sullo status finale dovrà essere trovato attraverso la creazione di uno Stato palestinese e l’insediamento dei rifugiati palestinesi lì, piuttosto che in Israele”.

Il cambiamento è visibile nelle piattaforme del Partito Democratico. Prima del 2000, il carattere ebraico di Israele non era menzionato. Ma ha iniziato a comparire nel 2004. Fino ad allora era stata sottolineata l’apparente natura democratica di Israele. Questo aspetto è rimasto nella piattaforma, ma è stato semplicemente dichiarato come una ragione del legame tra i due, presentato come assiomatico che Israele era e sarebbe rimasto una democrazia. La linea politica specifica recitava: “Sosteniamo la creazione di uno Stato palestinese democratico dedicato a vivere in pace e sicurezza fianco a fianco con lo Stato ebraico di Israele”.

La formulazione della piattaforma era simile nel 2008. Ma nel 2012 è stata enfatizzata in modo molto più deciso. Difendendo l’attuale politica di Barack Obama, la piattaforma recitava: “Un accordo israelo-palestinese giusto e duraturo, che produca due Stati per due popoli, contribuirebbe alla stabilità regionale e aiuterebbe a sostenere l’identità di Israele come Stato ebraico e democratico”. Ciò implica un ruolo più attivo degli Stati Uniti e del Partito Democratico nella difesa dell’identità ebraica di Israele.

Cosa è cambiato?

Alla fine del mandato di George W. Bush, l’allora primo ministro israeliano Ehud Olmert decise che, visto che si parlava di diritto al ritorno dei palestinesi, avrebbe ribaltato il decreto di Begin del 1977 e avrebbe chiesto ai palestinesi – e, in particolare, solo ai palestinesi – di non limitarsi a riconoscere la sovranità di Israele (cosa che Arafat aveva fatto nel 1988, come confermato dal presidente Ronald Reagan, e che ha fatto di nuovo negli accordi di Oslo del 1993) ma di riconoscere Israele come Stato ebraico.

Prima che Olmert introducesse questa richiesta ad Annapolis nel 2007, ciò non aveva mai fatto parte di alcun negoziato in cui Israele fosse coinvolto, né con i palestinesi né con altri. Ma quando Benjamin Netanyahu è tornato al potere nel 2009, questa richiesta gli ha fornito la scappatoia perfetta. Con essa, poteva affermare – come ha fatto per la maggior parte del mandato di Obama – di essere ancora favorevole alla soluzione dei due Stati. Ma richiedendo il riconoscimento di Israele come Stato ebraico, che tutti sapevano essere un non-principio per i palestinesi, non importava se diceva di sostenere ancora l’idea di uno Stato palestinese.

Da allora, il linguaggio banale della protezione di Israele come Stato ebraico e democratico è stato un punto di riferimento per i Democratici. La natura problematica di questo linguaggio è stata riassunta molto bene dal Prof. Shibley Telhami in un articolo per il Brookings Institute nel 2021: “Ognuno ha diritto alla propria narrativa nazionale e religiosa, ma queste narrative non possono servire come base della sovranità nelle relazioni tra Stati – e certamente non per la politica estera americana. In quanto Stato sovrano, Israele può definirsi come vuole. Ma gli Stati Uniti – soprattutto sotto l’amministrazione Biden, che dà priorità alla lotta per la democrazia – non devono abbracciare e sostenere ciò che contraddice intrinsecamente i valori cari della democrazia e dell’uguaglianza che vogliono difendere e promuovere. In questo senso, dobbiamo sostenere gli Stati che appartengono a tutti i loro cittadini in egual misura, non quelli che appartengono a un gruppo di cittadini a spese di altri”.

Il fatto che questo sfugga alla maggior parte dei Democratici è prevedibile. Il fatto che sia ignorato o non compreso da molti dei più progressisti riflette quanto sia distorta la politica americana nei confronti della Palestina.