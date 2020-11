COME IL SIONISMO HA TRASFORMATO LA STELLA DI DAVID NEL SIMBOLO DELL’APARTHEID

“ Dalla tristemente famosa stella gialla, simbolo di forza e resistenza ebraica durante l’Olocausto, è diventato ora l’emblema della pulizia etnica israeliana. ” – Richard Silverstein

Di Richard Silverstein – 17 novembre 2020 https://bit.ly/3lOisKA Quasi ogni ebreo è orgoglioso quando vede una stella di Magen David. Per loro, rappresenta il popolo ebraico e la solidarietà. La indossano sulle catenine portate al collo. Le squadre di calcio ebraiche tedesche lo usavano come emblema sulle loro uniformi prima dell’Olocausto. Sfortunatamente, si vedono persino i visitatori ebrei nei campi dell’Olocausto avvolgersi in essa come se fosse un talismano magico o un antidoto all’odio nazista.

Il simbolo risale a secoli fa all’antica Cabala, dove era un simbolo mistico per il quale ogni punto della stella era associato a una specifica qualità divina. Molto tempo dopo, è stato associato agli eventi fondanti del sionismo moderno. Nel 1897, precedentemente al Primo Congresso Sionista, Herzl si rese conto che se voleva creare un movimento nazionale aveva bisogno di un simbolo nazionale. Uno dei suoi compagni ha avuto l’idea di combinare lo schema di colori blu e bianco dello scialle da preghiera, il Talit, con una stella di David. Nel 1948 divenne la bandiera nazionale di Israele.

Ma come lo stesso israele ha smesso sempre più di essere un simbolo di orgoglio per gli ebrei della diaspora, così è successo per la stella di David. È ampiamente descritto come un biglietto da visita dei giudeo-terroristi dopo aver bruciato moschee e scuole in Cisgiordania. Dalla tristemente famosa stella gialla, simbolo di forza e resistenza ebraica durante l’Olocausto, è diventato ora l’emblema della pulizia etnica israeliana

Recentemente, i sionisti israeliani l’hanno impiegata per vandalizzare una scuola di Tel Aviv i cui studenti sono in gran parte figli di immigrati africani. Il graffito cita: “Scuola per giovani criminali”. L’odio che molti israeliani nutrono nei confronti di questi immigrati è crudelmente ironico in quanto molti dei loro nonni sono venuti in Israele dopo aver affrontato lo stesso tipo di odio e genocidio per mano dei nazisti. Ricordate il detto: “Coloro che non imparano dalla storia sono condannati a ripeterla”. Tranne che in questo caso si dovrebbe leggere: “Coloro che sono vittime della storia e si rifiutano di apprenderne l’insegnamento la ripeteranno”.

I coloni israeliani e gli xenofobi sionisti hanno trasformato la Stella di David da simbolo di orgoglio in un simbolo d’odio. Il che pone la domanda: se sei un ebreo che si oppone a tale odio sposato in nome del giudaismo, come si crea una distinzione? Come possono coloro che odiano e coloro che disprezzano il loro odio condividere la stessa religione?

Diverse tradizioni religiose gestiscono tali scismi interni in vari modi. Alcuni, come i cattolici, possono usare l’autorità suprema del Papa per dichiarare devianti tendenze eretiche. Sfortunatamente, laddove un tempo gli ebrei avevano una tale autorità sotto forma del Sinedrio talmudico, non condividono più tale consenso. Ci sono rabbini capi in varie comunità, ma spesso non rappresentano nemmeno l’intera comunità, figuriamoci l’intero mondo ebraico.

Il mio modo di affrontare questo problema è dichiarare che si tratta di forme aberranti di giudaismo. Preferisco chiamarli giudeo-suprematisti o giudeo-fascisti. In questo modo, nego loro qualsiasi autenticità “ebraica”. Ogni fibra del mio essere morale protesta contro qualsiasi associazione con loro come co-religiosi ebrei.

Questo, ovviamente, è uno dei motivi principali per cui scrivo questo blog. Per mostrare il giudaismo come lo vedo io e distinguerlo da quelli che chiamo idolatri pagani e adoratori di pietre e ossa.

Richard Silverstein è un blogger a tempo pieno che si definisce un “sionista progressista critico” che sostiene un “ritiro israeliano ai confini pre-67 e un accordo di pace garantito a livello internazionale con i palestinesi”. Ha anche creato l’ormai defunto Israel Palestine Forum, un forum progressista dedicato alla discussione del conflitto israelo-palestinese. Ha spesso intervistato su Iranian Press TV e ha contribuito con saggi ad Al Jazeera, The Huffington Post, The Guardian, Haaretz, The Jewish Daily Forward, Los Angeles Times, Tikkun, Truthout, The American Conservative, Middle East Eye e Al-Araby Al-Jadeed.