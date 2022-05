Come Israele progetta di “sistemare” il resto di Gerusalemme

Articolo pubblicato originariamente da Mondoweiss

Un nuovo catasto israeliano a Gerusalemme est potrebbe portare alla confisca di vaste aree di proprietà palestinese. Ahmad Amara discute le terribili implicazioni per il popolo di Gerusalemme e il futuro della città.

Nota del redattore: il seguente articolo è stato ripubblicato in base a un accordo di partnership con il sito web Arab 48 . L’ articolo originale è stato pubblicato il 9 aprile 2022.

Il piano israeliano di registrare le terre di Gerusalemme est, che è stato formalmente approvato in una decisione del governo con il titolo ” Decisione 3790 per ridurre le lacune socioeconomiche e promuovere lo sviluppo economico a Gerusalemme est ” minaccia il resto della città di Gerusalemme, poiché Israele prevede di registrare tutta Gerusalemme est occupata attraverso un comitato supervisionato dal Ministero della Giustizia. I lavori del comitato dovrebbero concludersi entro la fine del 2025.

Israele avrebbe dovuto completare il processo di registrazione del titolo fondiario del 50% delle terre di Gerusalemme Est durante il quarto trimestre del 2021. Tuttavia, poiché il processo sembra essere complicato, Israele prevede che il lavoro non si svolgerà tranquillamente in tutti i quartieri di Gerusalemme Est. Pertanto, il comitato incaricato ha deciso di avviare azioni pilota in diverse aree. Inoltre, il processo è stato rallentato anche dalla diffusione del Covid-19 nell’ultimo anno.

Secondo un rapporto pubblicato dal Madar Research Center Israele sostiene che la registrazione delle terre di Gerusalemme est aumenterebbe le entrate della municipalità della città di centinaia di milioni di shekel, così come le entrate dei gerosolimitani che potrebbero beneficiare della registrazione, oltre all’assegnazione di circa 550.000 dunum per zone industriali che impiegherebbero forza lavoro palestinese.

Tuttavia, la registrazione delle terre potrebbe essere, in modo efficace e irreversibile, utilizzata per far avanzare l’insediamento israeliano, il che porterebbe alla confisca di vaste zone di Gerusalemme est, che poi sarebbero ufficialmente registrate come terra demaniale.

Israele ha già confiscato vaste aree della città a favore dei maggiori insediamenti israeliani durante l’ultimo mezzo secolo di occupazione e annessione della città. Israele ha soffocato la naturale espansione dei gerosolimitani palestinesi, creando nuove realtà nell’area. Pertanto, la registrazione delle terre di Gerusalemme est, in conformità con i fatti odierni piuttosto che alla vigilia dell’occupazione del 1967, stabilizzerebbe i cambiamenti coloniali a Gerusalemme est e faciliterebbe il furto improvviso di più terre, con pretesti legali.

Arab 48 ha intervistato il ricercatore, docente e avvocato Dr. Ahmad Amara , specializzato in diritto fondiario e diritto internazionale, a tal proposito e sulle implicazioni per le terre e le persone di Gerusalemme e il futuro della città. Amara è un avvocato specializzato in contenzioso internazionale e docente presso la New York University di Tel Aviv e ricercatore presso la Legal Clinic dell’Università Al-Quds. La sua ricerca si concentra sull’intersezione tra diritto, storia e geografia, con particolare attenzione al diritto fondiario ottomano nella Palestina meridionale e a Gerusalemme. Di recente ha pubblicato Emptied Lands – A Legal Geography of Bedouin Rights in the Negev , con Alexandre Kedar e Oren Yiftachel, e attualmente sta lavorando alla ricerca sul controllo del territorio e sull’ebraizzazione attraverso vari strumenti legali incentrati su Silwan e Sheikh Jarrah.

Arab 48: Le intenzioni di Israele di sfruttare tutti gli strumenti legali, amministrativi e di pianificazione a favore dei suoi piani di insediamento sono chiare, ma per favore spieghi qual è l’insediamento/registrazione delle terre del titolo fondiario e a quale processo è collegato.

Amara: Il semplice regolamento del titolo fondiario è praticamente la registrazione dei diritti fondiari; cioè l’affermazione dei diritti del proprietario sulla loro terra secondo un appezzamento di terreno delimitato, con il rilevamento di un’area specifica in centimetri e con un certificato di registrazione.

L’insediamento del titolo fondiario della terra in Palestina fu avviato dagli inglesi e prima di loro dagli ottomani. Il Tapu [catasto] che conosciamo è una procedura ottomana. Durante il periodo delle normative e delle riforme amministrative e legali ottomane, la legge Tapu è stata avviata a metà del XIX secolo, in un momento in cui l’Impero Ottomano ha iniziato il suo tentativo di agire come uno stato moderno centralizzato e ha cercato di elaborare quante più statistiche e dati possibili sulla popolazione e sul territorio. La legge ottomana sui Tapu è stata emanata nel 1860, mentre la legge sulla terra ottomana è stata promulgata nel 1958. Questa legge ha avuto un ruolo importante nella confisca israeliana delle terre palestinesi nel Negev, in Galilea, in Cisgiordania ea Gerusalemme.

Dopo gli ottomani, sopraggiunse la Gran Bretagna e stabilì un nuovo processo di registrazione del titolo fondiario basato su mappe rilevate e accurate e sulla lottizzazione in blocchi e appezzamenti. Il processo faceva anche parte della politica britannica di controllare le terre demaniali e di trasferire alcune di queste terre agli insediamenti sionisti. Israele ha seguito e applicato lo stesso processo di registrazione della terra.

Per quanto riguarda l’iter burocratico relativo alla liquidazione/registrazione, lo stato fa una dichiarazione relativa alla registrazione, i richiedenti interessati devono presentare la loro domanda per la terra, quindi il processo è regolato da diverse norme e regolamenti che portano alla pubblicazione di una tabella delle rivendicazioni fondiarie e quindi di una tabella dei diritti fondiari. Pertanto, chiunque rivendichi un diritto, il suo nome sarà registrato e pubblicato per essere esaminato dall’ufficiale di liquidazione fondiaria.

Arab 48: Cosa succede della terra che nessuno rivendica, rimane proprietà dello stato?

Amara: L’ufficiale di insediamento fondiario è obbligato a indagare e decretare i diritti sulla terra, indipendentemente dal fatto che lo stato abbia presentato un reclamo per la terra specifica. Il pericolo sta in ciò che Israele cerca di registrare a suo favore come terra pubblica o statale — Proprietà degli Assenti e proprietà appartenenti agli ebrei prima del 1948. Il rischio esiste perché nel processo di risoluzione Israele è l’avversario e l’arbitro.

Come è noto , la terra presumibilmente appartenuta agli ebrei prima del 1948 è amministrata dal “Custode generale”, mentre la proprietà degli assenti [palestinesi costretti ad abbandonare la terra] è gestita dal “Custode delle proprietà degli assenti”, entrambi sono rappresentanti in il Comitato per l’insediamento del titolo fondiario, che comprende anche rappresentanti del comune di Gerusalemme. Questi comitati attualmente si riuniscono e operano. C’è una società che lavora specificamente al rilevamento e alla mappatura, e hanno già iniziato con blocchi pilota di terra a Beit Hanina, Jabal al-Mukabbir, Sheikh Jarrah e Beit Safafa, un’operazione supervisionata dal Ministero della Giustizia israeliano.

Arab 48: Lei ha sottolineato che questo accordo sul titolo di terra è la continuazione di un processo avviato dal Mandato Britannico prima del 1948, che aveva scopi coloniali della LAO per controllare la terra.

Amara: Il processo rappresenta più di una semplice confisca. L’accordo sul titolo fondiario britannico, iniziato nel 1928, mirava a smistare e controllare le “terre statali” e a facilitare la sua assegnazione per l’insediamento ebraico, come delineato nella Sezione 6 del Mandato britannico sulla Palestina.

Il secondo obiettivo era rispondere alla richiesta della dirigenza sionista di registrazione della terra per facilitare l’acquisto della terra e per proteggere meglio i diritti dell’acquirente. In questo contesto, notiamo che anche se gli inglesi avevano registrato solo il 20% del territorio della Palestina fino al 1948, la registrazione era principalmente nelle aree in cui erano ubicati insediamenti ebraici, cioè principalmente in Galilea e sulla costa, e mentre non troviamo tali registrazione in Cisgiordania, per esempio.

Come è noto, la conversazione tra i leader sionisti prevedeva tre modi per prendere il controllo della terra in Palestina: il primo consisteva nell’uso della forza, come facevano tutte le potenze coloniali (conquista); il secondo era dato da leggi autoritarie e decisioni di confisca delle terre, che era impossibile in assenza di sovranità, mentre il terzo consisteva nell’acquistare e registrare terreni, quindi la registrazione era molto cruciale per loro.

La prima cosa che fecero gli inglesi quando colonizzarono la Palestina fu chiudere gli uffici Tapu (del catasto), e la successiva fu formare la Commissione Abramson, che raccomandava l’emissione di due ordinanze, la Land (Mahlul) Ordinance nel 1920 e la Ordinanza sulla terra (Mawat) nel 1921. Tra il 1928 e il 1948, il mandato britannico è stato in grado di registrare 5,2 milioni di dunam di terra su un totale di 26 milioni di dunam della Palestina e, se osserviamo la mappa di registrazione, vediamo che esiste un somiglianza significativa tra la mappa di registrazione e la mappa della partizione della Palestina.

Arab 48: Quindi, l’accordo sul titolo fondiario era al servizio del sionismo anche prima della creazione di Israele. Come sarà sotto la sovranità israeliana, e a Gerusalemme in particolare?

Amara: Il movimento sionista aveva contribuito alla stesura delle leggi fondiarie britanniche. A volte venivano inviati progetti di legge all’Agenzia ebraica per un commento ed era importante che la terra fosse sistemata e registrata nelle aree di attrito in cui la terra veniva acquistata, per stabilirvi i diritti degli insediamenti ebraici.

Per quanto riguarda l’attuale insediamento del titolo fondiario a Gerusalemme, le esperienze passate in Galilea e nel Negev suggeriscono che Israele ha cambiato molte leggi e regolamenti britannici e ottomani, in particolare per quanto riguarda la definizione di diritti e regole probatorie, incluso il ruolo dei comitati di villaggio locali, il peso di testimonianze orali che confermano che una certa persona possiede la terra e la realtà del possesso della terra.

L’esperienza dopo il 1948 fu molto diversa da quella precedente. Sebbene poco più di 2 milioni di dunum, meno del 5% della terra, siano stati acquistati dalle istituzioni sioniste prima del 1948, lo stato di Israele ora controlla il 95% della terra. Ciò è stato effettuato tramite una serie di leggi e procedure come la legge sulla proprietà degli assenti, la legge sull’acquisizione di terreni e l’ordinanza sui terreni (acquisizione per scopi pubblici).

Il primo accordo di proprietà terriera dopo il 1948 iniziò a Gerusalemme ovest nei villaggi e nei quartieri di Ein Karem, Deir Yassin e al-Talibiya, e l’obiettivo era legittimare il controllo israeliano delle terre di queste aree, sapendo che Gerusalemme era classificata come Corpus Separatum nell’ambito del Piano di spartizione delle Nazioni Unite.

Tuttavia, negli anni ’50 e ’60, il processo di insediamento iniziò in Galilea ed era legato all’imposizione della sovranità e all’agevolazione del processo di insediamento ebraico di fronte ai timori dell’indipendenza della regione da Israele o alla minaccia della sua annessione a un Stato arabo. Naturalmente anche la politica di giudaizzazione della Galilea ha giocato un ruolo importante nel processo.

Arab 48: Sentiamo spesso parlare della dichiarazione di Ben-Gurion dell’epoca, in cui diceva, dopo un tour in Galilea, che si sentiva come se fosse in un paese arabo?

Amara: L’insediamento del titolo fondiario in Galilea è connesso con l’ebraizzazione di quest’area, cosa che sta avvenendo anche a Gerusalemme oggi, ma ciò che ci preoccupa da questa esperienza è il modo in cui Israele ha implementato il processo di accordo del titolo fondiario in quel momento. Le autorità israeliane hanno negato tutte le testimonianze orali su cui si era fatto affidamento durante l’insediamento/registrazione britannica e hanno negato le registrazioni fiscali come prova della proprietà. Così, confiscano ingiustamente vaste aree di terra.

I dati qui riportati indicano che a seguito di questo accordo e della conseguente confisca, 8.000 ricorsi sono stati presentati ai tribunali israeliani da proprietari terrieri palestinesi, l’85% dei quali è stato respinto.

Nel Negev, l’accordo è stato annunciato nel 1974 nelle aree in cui la maggior parte dei beduini è stata trasferita e concentrata e, dopo l’annuncio, sono state presentate 3.220 rivendicazioni sulla terra come parte dell’accordo. Tuttavia, Israele ha scelto di congelare questi accordi e di negoziare principalmente un risarcimento monetario con i ricorrenti. Tuttavia, nel 2004 solo il 15% circa di queste richieste era stato risolto.

Dopo il 2004, Israele ha iniziato a presentare domande riconvenzionali contro le famiglie arabe nel Negev, e ad oggi ci sono 500-600 cause giudiziarie, 300-400 delle quali sono state pronunciate a favore di Israele. Ad oggi, la magistratura israeliana non ha riconosciuto alcuna pretesa di proprietà da parte di arabi nel Negev. Nel nostro libro sul Negev, Emptied Lands , mostriamo come Israele sta svuotando la terra della sua popolazione indigena e della sua storia, sostenendo che queste terre sono terre “mawat” morte, e quindi “terre statali”, e che i beduini sono trasgressori di queste terre .

Arab 48: Quindi, stai dicendo che gli insediamenti fatti da Israele in diverse aree palestinesi erano in precedenza volti alla confisca e al controllo della terra, e questo è ciò che accadrà a Gerusalemme est?

Amara: L’ironia è che subito dopo la sua occupazione di Gerusalemme Est, Israele ha fermato l’accordo sul titolo fondiario avviato dalla Giordania, durante il quale è stato registrato il 30% delle terre della Cisgiordania.

Durante gli ultimi 50 anni di occupazione, Israele ha confiscato 24.000 dunum, che costituiscono il 38% della terra di Gerusalemme est, sulla base principalmente di una legge britannica del 1943 che autorizza la confisca di terre a fini di interesse pubblico.

Quindi, riteniamo che l’annuncio dell’insediamento significhi contrattare con il popolo per ciò che resta della terra, sappiamo che le istituzioni che cercano di controllare ulteriormente le terre palestinesi sono rappresentate nel comitato, come il “Custode generale” e il “Custode di Absentees Property” e altri, e sono pronti a sequestrare più terra palestinese con vari pretesti e leggi israeliane. In effetti, il solo “Keren Kayemet” (Fondo nazionale ebraico) ha annunciato che aprirà 17.000 file di proprietà terriera dai suoi archivi per la registrazione, inclusi 2.050 file di appezzamenti di terreno a Gerusalemme est.

Tradotto da Nina AbuFarha