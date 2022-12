Come la Palestina è diventata una “parola proibita” nelle scuole superiori tedesche

Articolo pubblicato originariamente su +972 Magazine e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Di Hebh Jamal

Manifesti e murales a sostegno della lotta palestinese nel quartiere di Neukölln a Berlino, Germania, 21 luglio 2022. (Oren Ziv)

Dai libri di testo alle gite, il sistema educativo tedesco sta spingendo in modo aggressivo una narrativa pro-Israele, ostile a qualsiasi dissenso palestinese in classe.

“La parola ‘Palestina’ era severamente proibita in classe”, ha ricordato Daliah Vakili, palestinese di origine tedesca, in un’intervista a +972 sulla sua esperienza di istruzione secondaria nello Stato federale della Bassa Sassonia. “Ogni volta che dicevo di essere palestinese, i miei insegnanti si indignavano e dicevano che avrei dovuto riferirmi ai [palestinesi] come giordani”. Vakili, oggi 35enne, è stata anche rimproverata per aver indossato la kefiah a scacchi bianchi e neri, che un insegnante ha definito “sciarpa da terrorista”.

Vakili non è solo. Molti altri studenti palestinesi e tedeschi, attuali e passati, hanno raccontato a +972 di aver subito discriminazioni e censure in classe sulla base della loro identità palestinese e di aver sentito che non c’è spazio per dissentire da come Israele viene presentato nelle loro scuole.

Mariam, una studentessa del 12° anno in Sassonia, ha raccontato a +972 di essere stata interrotta da un insegnante mentre parlava delle sue origini palestinesi, e di averle detto che era israeliana. “È stata un’esperienza molto dolorosa per me. L’insegnante ha insinuato che la mia identità non esistesse”, ha detto.

Mariam è stata anche accusata di essere antisemita a causa delle sue convinzioni pro-palestinesi, anche da parte dei suoi coetanei. “Il discorso in Germania è estremamente favorevole a Israele”, ha spiegato Mariam. “Ogni critica a Israele o al suo sistema politico è vista come antisemita e viene denunciata, anche dai compagni di corso che si sentono in diritto di darmi dell’antisemita per le mie opinioni antisioniste. So che essere pro-palestinese non significa essere anti-ebraica”, ha aggiunto, “ma sto attenta a chi mi sta intorno quando parlo della mia identità o delle mie esperienze come palestinese in questo Paese, perché ho paura della discriminazione”.

“Dovrei essere molto attenta e precisa sulle cose da dire”, ha detto Shuruq, che ora è una studentessa universitaria a Berlino. “Un insegnante mi disse di non parlare della Palestina perché, secondo loro, non sarei stato in grado di rimanere neutrale. Questo mi è rimasto impresso. Vorrei che si parlasse della Palestina in un modo che rispetti semplicemente la comunità palestinese, soprattutto in un Paese dove ci sono così tanti palestinesi”.

Thomas Lang, oggi 22enne, ricorda di aver parlato della Nakba all’insegnante della sua scuola in Baviera. “Mi ha accusato di antisemitismo e ha detto che la Nakba era una teoria del complotto antisemita”, ha raccontato Lang a +972. “Ogni discussione su ciò che è realmente accaduto con la creazione di Israele era inutile. Ho dovuto fare le mie ricerche, perché altrimenti ci veniva insegnata solo una narrazione onnipresente di Israele come un perdente contro questi Paesi arabi che volevano annientarlo perché era uno Stato ebraico”.

Secondo coloro che hanno parlato con +972, gran parte di questa atmosfera ostile può essere ricondotta ai programmi governativi tedeschi e ai materiali scolastici ufficiali che promuovono una narrativa pro-Israele in classe, bloccando il dissenso. Sebbene il sistema scolastico tedesco sia lasciato alla discrezione e all’autorità dei suoi 16 Stati federali, la spinta a presentare Israele in una luce positiva, mettendo a tacere la discussione sull’oppressione palestinese, è un fattore costante in tutti gli Stati. Questo sforzo è sostenuto da un’intensa attività di promozione dei contatti tra studenti israeliani e tedeschi, senza creare analoghi contatti con gli studenti palestinesi; dalla rimozione della discussione sull’occupazione dalle aule scolastiche e da progetti ben finanziati volti a formare insegnanti tedeschi in Israele.

Direzione ministeriale

Gran parte del quadro di riferimento per la discussione di Israele nelle classi tedesche è stabilito dalla Conferenza permanente dei ministri dell’Istruzione e degli Affari culturali, un consorzio di ministri del governo responsabili dell’istruzione e della scuola di tutti i 16 Stati federali. Pur non essendo un organo giuridico, la Conferenza svolge un ruolo significativo nello sviluppo delle pratiche pedagogiche e della loro applicazione nelle scuole di tutto il Paese.

Nel 2015, in occasione del 50° anniversario dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche tedesco-israeliane, la Conferenza ha pubblicato un comunicato con l’ambasciatore israeliano in Germania, Yacov Hadas-Handelsman, sulla cooperazione educativa dei due Paesi. Sottolineando il desiderio di Israele di “continuare a rafforzare i legami tra i giovani tedeschi e i giovani israeliani”, il comunicato ha anche sottolineato il ruolo della storia e della religione nell'”ulteriore approfondimento delle relazioni bilaterali nei prossimi decenni”.

Per l’occasione, la Conferenza ha realizzato un opuscolo che evidenzia l’ampia gamma di attività e risultati della cooperazione educativa tedesco-israeliana a livello di ministeri e di Stati federali. Alcune di queste attività comprendono viaggi di delegazione dei ministri dell’Istruzione tedeschi in Israele, la realizzazione di simposi di formazione professionale tedesco-israeliani e persino una “Giornata di Israele” per gli studenti di Berlino.

Nello stesso periodo, la Conferenza ha anche prodotto e reso disponibile sul suo sito web un opuscolo sulle relazioni tedesco-israeliane per gli insegnanti di storia e studi sociali, esortando loro e i loro studenti a “trattare lo sviluppo dell’eccezionale relazione tedesco-israeliana nelle lezioni scolastiche”. L’obiettivo, continuava l’opuscolo, era quello di continuare a promuovere “il riavvicinamento e l’amicizia” tra i due Paesi. Sebbene l’opuscolo non sia stato distribuito direttamente alle scuole, i ministri dell’Istruzione raccomandano di fare riferimento al sito web della Conferenza – dove l’opuscolo rimane disponibile – per accedere al materiale didattico generale.

Una sezione dell’opuscolo, intitolata “Ricordo e responsabilità”, contiene fonti primarie commentate destinate ai programmi di lezione che mostrano l’impegno della Germania nei confronti dello Stato di Israele, come una manifestazione di sostegno a Monaco di Baviera durante la Guerra dei Sei Giorni del 1967 e il discorso dell’ex cancelliere Angela Merkel alla Knesset nel 2008, in cui si dichiarava che la sicurezza di Israele è “parte della ragion di Stato del mio Paese” e quindi “non sarà mai aperta alla negoziazione”. L’occupazione militare pluridecennale della Cisgiordania, di Gaza, delle alture del Golan e della penisola del Sinai dal 1967 riceve una nota a piè di pagina nel programma di lezioni, che si limita a menzionare il fatto che “ha suscitato critiche”.

Negli ultimi anni la Conferenza ha lavorato anche per facilitare programmi di scambio più intensi tra studenti tedeschi e israeliani, compresi viaggi che si svolgono durante le pause semestrali. “Lo sento dire ogni anno dopo il nostro viaggio in Israele: le differenze tra noi non sono così grandi. Ascoltiamo la stessa musica, abbiamo gli stessi interessi e ci piace passare il tempo con i nostri amici”, commenta l’insegnante di tedesco Axel Schlüter su un sito ufficiale tedesco che pubblicizza lo scambio. Schlüter organizza il programma di scambio per la sua scuola dal 2015, inviando da 15 a 20 studenti in Israele ogni primavera e accogliendo giovani israeliani in Germania in estate.

Secondo i racconti di prima mano degli ex partecipanti, durante lo scambio gli studenti affrontano “temi molto dibattuti” come “la migrazione, il passato israelo-tedesco o l’omosessualità”. Lo scambio non affronta il tema dell’occupazione né include prospettive palestinesi; gli studenti visitano invece Gerusalemme, trascorrono notti in un kibbutz e fanno una divertente gita sul Mar Morto.

Non esistono programmi di scambio per gli studenti delle scuole tedesche che visitano la Cisgiordania occupata. Inoltre, gli insegnanti non sono sempre stati ricettivi alle preoccupazioni degli studenti palestinesi-tedeschi riguardo al contenuto dei viaggi in Israele o al fatto che facciano sentire gli studenti non benvenuti. A Shuruq, studentessa universitaria, è stato consegnato a scuola un volantino per una visita a Gerusalemme Ovest al fine di “comprendere meglio la situazione”. Quando ha espresso all’insegnante la sua preoccupazione per l’accoglienza che avrebbe ricevuto in quanto palestinese, l’insegnante ha “fatto finta di niente”.

Riscrivere i libri di testo

Negli ultimi dieci anni, i gruppi sionisti in Germania hanno rivolto sempre più la loro attenzione ai libri di testo scolastici. Nel 2010, la Commissione bilaterale tedesco-israeliana per i libri di testo (DISBK), originariamente istituita alla fine degli anni ’70, è stata riattivata con il finanziamento del Ministero degli Esteri tedesco e del Ministero dell’Istruzione israeliano. La commissione si proponeva di “avvicinare la Germania e Israele, in particolare attraverso i loro giovani” e vedeva nell’analisi dei libri di testo “uno strumento importante per raggiungere questo obiettivo”.

La commissione ha esaminato circa 400 libri di testo tedeschi di storia, geografia e studi sociali per verificare la loro rappresentazione di Israele. Avendo riscontrato “carenze”, il DISBK ha dichiarato che avrebbe apportato “modifiche appropriate” ai libri di testo e ai materiali didattici.

Le carenze, secondo il DISBK, derivavano da una “visione unilaterale e distorta di Israele”; in realtà, molti dei contenuti in questione mostravano semplicemente la natura dell’occupazione israeliana. Ad esempio, il libro di testo Geschichte Real 3, pubblicato da Cornelsen e utilizzato nelle scuole superiori nel 2013, mostrava immagini di soldati israeliani che puntavano le armi contro i palestinesi, imponevano barricate e sorvegliavano i posti di blocco israeliani.

Per DISBK, queste rappresentazioni hanno suscitato paura. “Molte sfaccettature della realtà israeliana sono state cancellate, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti della società civile”, ha dichiarato a Deutsche Welle il coordinatore scientifico di DISBK, Dirk Sadowski. “Gli autori dei libri di testo tendono a presentare i palestinesi come vittime e gli israeliani come carnefici”. Sadowski ha definito le immagini della violenza militare israeliana “spettacolo a buon mercato”, che dovrebbe essere modificato perché “Israele di solito ne esce male”.

Un libro di testo per la scuola elementare, “LolliPop” (2008), pubblicato da Cornelsen e utilizzato nelle lezioni di terza e quarta elementare a Berlino, mostra immagini di recinzioni di sicurezza israeliane. Un’insegnante, Kirsten Tenhafen, ritiene che queste immagini implichino che le barriere “servano a scopi diversi da quello di proteggere il popolo israeliano dagli attacchi terroristici”.

Tuttavia, anche un titolo da manuale come “Israele – guerra senza fine?” è considerato da Sadowski un’affermazione troppo “deterministica”. “Israele non deve essere visto solo nel contesto del conflitto mediorientale”, ha dichiarato Sadowski nella stessa intervista.

A quanto pare, la DISBK ha rettificato questa visione antagonista di Israele apportando modifiche ai libri di testo e al materiale didattico. Dal 2016 al 2018 sono stati creati e modificati moduli didattici digitali e interattivi, basati sul lavoro della Commissione e coordinati con il Centro per la tecnologia educativa di Tel Aviv, per gli insegnanti di entrambi i Paesi.

I workshop e i seminari offerti alle scuole tedesche costituiscono un’ulteriore via per imprimere agli studenti una visione sionista e pro-Israele. L’antropologa Esra Özyürek, che ha studiato i programmi di prevenzione dell’antisemitismo tra i giovani arabi e palestinesi in Germania, scrive che tali programmi mirano a rompere quello che considerano il “mito” e i “sentimenti patologici” di “auto-vittimizzazione” tra questi studenti. “Gli esperti [coinvolti nei programmi] suggeriscono che i palestinesi in particolare e gli arabi in generale si auto-vittimizzano senza una buona ragione”, ritraendo i palestinesi in particolare come partner alla pari della loro espropriazione, scrive Özyürek.

L’Iniziativa di Kreuzberg contro l’Antisemitismo (KIgA), invece, offre laboratori per studenti che affrontano Israele, il “Conflitto in Medio Oriente” e l’antisemitismo, quest’ultimo inteso come antisionismo. Un tipico workshop del KIgA, “Oltre il bianco e il nero: Timeline about the History and Images of History in the Middle East Conflict until 1949”, si propone di discutere la storia che ha preceduto la creazione dello Stato di Israele nel 1948, al fine di sfatare l’affermazione che “gli ebrei hanno rubato la terra di Palestina agli arabi”.

L’opuscolo del workshop sottolinea che “nel corso dei secoli, diversi territori della regione sono stati colonizzati da ebrei [e] gruppi di fede musulmana” e che “non c’è mai stato uno Stato palestinese che si possa rivendicare”. L’esercizio, aggiunge la brochure, cerca di “mettere in discussione le narrazioni storiche che vengono utilizzate per guidare le rivendicazioni territoriali”, in modo da comunicare agli studenti che, non essendoci stato, le rivendicazioni palestinesi sulla terra sono illegittime. Il seminario non mette in discussione le rivendicazioni israeliane o sioniste sulla terra.

Analogamente, il Mideast Freedom Forum di Berlino offre un programma di studio intitolato “Valori democratici e lotta all’antisemitismo”, un seminario di tre giorni offerto a scuole, università e istituti di formazione per adulti tedeschi. Il seminario ha lo scopo di “educare sia gli studenti che gli insegnanti su come l’antisemitismo, l’islamismo e l’odio per Israele influenzino e mettano in pericolo i valori democratici fondamentali”.

Lo scorso settembre, l’ambasciata israeliana ha organizzato una giornata di progetto, dal titolo “Conoscere Israele in modo diverso”, presso la scuola Leonore Goldschmidt di Hannover, in Bassa Sassonia. Alla presenza di studenti, insegnanti, funzionari statali, amministrazioni scolastiche e rappresentanti israeliani, l’evento è stato salutato dal governo della Bassa Sassonia come un’opportunità per “creare nuovi luoghi di incontro tra Israele e la Germania”. Alcuni dei programmi erano workshop sulla storia e la cultura israeliana, compresa l’arte marziale di “autodifesa”, il Krav Maga. L’obiettivo dei workshop, secondo un comunicato stampa, era quello di “ampliare la visione di Israele come Stato moderno”.

Parametri per gli insegnanti

Anche agli insegnanti tedeschi vengono offerti sempre più spesso corsi di formazione e materiali che presentano Israele sotto una luce positiva. La Cooperazione educativa bavarese-israeliana, che fa capo al governo statale bavarese, non solo organizza viaggi di studio in Israele per i ragazzi delle scuole, ma dispone anche di un budget di 200.000 euro all’anno per sostenere le escursioni di insegnanti, conduttori di seminari e amministratori scolastici che si recano e si formano in Israele.

Uno dei workshop disponibili per gli insegnanti dello Stato tedesco dell’Assia, intitolato “Proactive against anti-Semitism”, aiuta gli insegnanti a identificare le forme di antisemitismo, compreso l'”antisemitismo legato a Israele”. Il progetto è finanziato dallo Stato nell’ambito del programma Active for Democracy and Against Extremism.

“L’antisemitismo fa parte della vita quotidiana in Germania”, si legge nella descrizione del progetto. “Non si trova solo ai margini dello spettro politico e nell’islamismo come parte delle visioni del mondo più o meno chiuse che prevalgono, ma anche al centro della società”.

La Conferenza, da parte sua, ha ripetutamente invitato gli insegnanti a consolidare un’immagine pro-Israele in classe. Nel 2016, la Conferenza ha rilasciato una dichiarazione congiunta con il Consiglio centrale degli ebrei in Germania sull’insegnamento della storia e della cultura ebraica nelle classi tedesche, in cui si sottolinea sia che Israele riveste “un’importanza speciale per gli ebrei”, sia che l’antisionismo e l’anti-israelismo sono antisemiti.

“In questo quadro, è necessario evidenziare la storia della fondazione dello Stato di Israele per comprendere la sua situazione particolare e la minaccia alla sua esistenza”, si legge nella dichiarazione. La dichiarazione avverte gli educatori di non parlare degli sviluppi “all’interno e intorno allo Stato di Israele” e invita a “non mettere in discussione il diritto all’esistenza di Israele”.

Molte classi hanno abbracciato lo spirito della dichiarazione. Un piano di lezioni per le scuole superiori pubblicato sul portale scolastico di Monaco, ad esempio, intitolato “Conflitto israelo-palestinese”, dedica otto ore all’argomento. Secondo le aspettative di competenza, gli educatori dovrebbero insegnare il “conflitto” guardando solo alle sue radici storiche, comunicando che il sionismo è centrale per l’ebraismo. In un altro piano di lezioni sull’ebraismo sullo stesso portale, ci si aspetta che gli studenti prendano una “posizione giustificata contro l’antisemitismo”, compreso, secondo il piano, l’antisionismo.

Nel frattempo, le conseguenze sono chiare per gli insegnanti che si esprimono sulla Palestina. Christoph Glanz, insegnante tedesco e attivista filopalestinese a Oldenburg, è stato attaccato nel 2016 per il suo sostegno al movimento Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni (BDS). Le autorità scolastiche hanno indagato su Glanz con il sospetto che il suo attivismo fosse antisemita e l’ambasciata israeliana è intervenuta accusando Glanz di “simpatizzare con la violenza”.

Le accuse erano state alimentate anche da un saggio che Glanz aveva scritto per il suo sindacato locale degli insegnanti (GEW) sulla sua educazione come sionista liberale e sul suo passaggio a sostenere il BDS. L’articolo, mentre era in fase di editing, è stato divulgato a gruppi sionisti che hanno scatenato una tempesta internazionale contro la pubblicazione. Il segretario del GEW ha ricevuto una valanga di minacce. Alla fine, il sindacato ha ceduto alle pressioni e ha ritirato l’articolo di Glanz, distruggendo diverse centinaia di copie che erano già state stampate prima di raggiungere chiunque. Il capo del GEW, Marlis Tepe, ha scritto una lettera di scuse al sindacato.

Una delle accuse mosse a Glanz è stata quella di aver violato il codice di neutralità a cui si suppone che gli insegnanti e i dipendenti pubblici in Germania si impegnino. Ma Glanz rifiuta questa caratterizzazione, dicendo a +972 che “il prodotto del mio insegnamento non sarà una copia delle mie inclinazioni politiche, ma piuttosto giovani adulti che hanno imparato a formare un’analisi politica basata sui fatti e ad applicarla nella vita sociale”.

Glanz ritiene che sia possibile per gli studenti formarsi un’opinione su ciò che sta accadendo in Palestina, invece di sottomettersi all’idea tedesca che “è tutto molto difficile”. “I fatti storici, le risorse, i documenti – è tutto lì, e una volta costruita un’analisi politica basata sui fatti sulla questione, questo segna la fine della neutralità”, ha detto. Fornire l’accesso ai fatti e insegnare i valori umanistici è il fulcro della mia professione, che piaccia o meno alla famigerata “ragion di Stato” tedesca”.

Alla fine, Glanz non è stato licenziato dal suo lavoro, creando un precedente che dimostra che non è illegale essere pro-palestinesi mentre si è insegnanti. Nel 2016, il tribunale distrettuale di Oldenburg ha condannato un politico locale del Partito socialdemocratico che aveva diffamato Glanz definendolo un antisemita, ordinandole di non ripetere l’accusa.

“Il mio caso dimostra che si può resistere con successo alla peggiore tempesta sionista, a patto di avere una bussola politica chiara e solida e di avere il sostegno di amici e compagni”, ha detto Glanz. “La causa palestinese è stata per me una costante fonte di ispirazione”.

Esternalizzare le proprie paure e responsabilità

Mentre il caso di Glanz sembra essere un passo nella giusta direzione, gli studenti palestinesi che non studiano sotto la guida di insegnanti critici come Glanz sono ancora vittime del razzismo anti-palestinese. “La Palestina viene trattata come una parola proibita nel mondo accademico, nel sistema scolastico in generale e nei luoghi di lavoro”, ha dichiarato l’ex studente Vakili a +972.

“Essere palestinesi nella società tedesca significa rendersi il più possibile invisibili per sopravvivere”, ha continuato. “La mia scuola non dava spazio ai palestinesi nemmeno per esistere. La maggior parte degli insegnanti erano sionisti cristiani che ci prendevano attivamente in giro, ci discriminavano e ci dicevano che eravamo dei bugiardi quando parlavamo delle sofferenze delle nostre famiglie in Palestina”.

“Una volta ho presentato una tavola rotonda con un politico locale sulla Repubblica Democratica Tedesca”, ha raccontato a +972 la studentessa Mariam. “Sono rimasta spiazzata quando improvvisamente ha iniziato a parlare dei palestinesi. Ha affermato che non siamo così innocenti come fingiamo di essere e che [i palestinesi] rappresentano una minaccia per gli israeliani. Ero così scioccata e non riuscivo a dire una parola”.

Mariam ritiene che la conversazione su Israele non sia solo preoccupante, ma anche pericolosa per gli studenti palestinesi. “Il discorso in Germania ignora completamente i palestinesi. Gli eufemismi usati per descrivere l’esercito israeliano – chiamandolo ‘forze di sicurezza’ – relativizzano sempre la violenza contro il mio popolo”, ha detto.

“È una forma di alterità”, ha detto l’ex studente Shuruq a +972. “Non è solo una proiezione dell’esperienza tedesca, ma un modo per loro di esternalizzare tutte le loro paure e responsabilità su di noi, mentre si pongono in questo ruolo superiore di assicurarsi che ci comportiamo di conseguenza. Il rifiuto di insegnare la storia palestinese serve semplicemente alla bussola morale della Germania”.