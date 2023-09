Come nel 1948: Israele ripulisce una vasta regione della Cisgiordania da quasi tutti i palestinesi

Articolo pubblicato originariamente su +972 Magazine e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

DI Oren Ziv

https://www.972mag.com/area-c-ethnic-cleansing-settler-violence/

In pochi mesi, intere comunità palestinesi tra Ramallah e Gerico sono state cacciate dalla violenza dei coloni e dalle politiche statali, aprendo la strada a una totale acquisizione israeliana di migliaia di acri di terra.

Non rimane quasi nessun palestinese in una vasta area che si estende a est da Ramallah fino alla periferia di Gerico. La maggior parte delle comunità che vivevano nell’area – che copre circa 150.000 dunam, o 150 chilometri quadrati, della Cisgiordania occupata – sono fuggite per salvarsi negli ultimi mesi a causa dell’intensificarsi della violenza dei coloni israeliani e delle confische di terre, sostenute dall’esercito e dalle istituzioni statali israeliane. Lo svuotamento quasi totale della popolazione palestinese della regione mostra come il lento ma graduale processo di pulizia etnica da parte di Israele stia proseguendo senza sosta, annettendo di fatto ampie fasce del territorio occupato per l’esclusivo insediamento ebraico.

Più di 10 avamposti di coloni – che sono illegali anche secondo la legge israeliana, sebbene l’attuale governo di estrema destra stia lavorando duramente per legalizzarli – sono stati stabiliti in quest’area negli ultimi anni, con i coloni che hanno usato l’arma della pastorizia come mezzo per appropriarsi delle terre dei palestinesi e costringerli ad andarsene. Anche le poche piccole comunità palestinesi rimaste nell’area potrebbero presto essere costrette ad andarsene, per paura della loroincolumità fisica e del loro benessere mentale. Solo nell’ultimo anno, centinaia di palestinesi sono stati sfollati con la forza.

Ad oggi, quattro comunità palestinesi sono state espulse da questa regione. Nel 2019, due gruppi di famiglie palestinesi sono stati evacuati dalla parte meridionale dell’area, vicino al bivio di Taybeh. Nel maggio di quest’anno, i 200 residenti di Ein Samia hanno smantellato le proprie case e sono fuggiti in seguito all’incessante violenza dei coloni. Nel luglio 2022, la comunità di Ras a-Tin, composta da 100 persone, ha seguito l’esempio. All’inizio di agosto, gli 88 residenti di al-Qabun sono stati costretti ad abbandonare le loro case.

Attualmente sono rimaste solo tre comunità palestinesi nell’area: Ein al-Rashash, Jabit e Ras Ein al-Auja. Tutte sono esposte alle stesse vessazioni dei coloni che hanno costretto i loro precedenti vicini a fuggire.

Questo fenomeno sta iniziando a estendersi ad altre comunità palestinesi nelle aree adiacenti. Secondo i dati raccolti dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA) e dal gruppo israeliano per i diritti umani B’Tselem, 35 residenti del vicino villaggio di Wadi a-Seeq hanno recentemente fatto le valigie e sono fuggiti, mentre le famiglie rimaste stanno affrontando un pericolo maggiore. Ad al-Baqa’a, 43 residenti – la maggior parte della comunità – sono fuggiti a luglio in seguito all’insediamento di un nuovo avamposto di coloni e all’incendio doloso di una casa del villaggio.

Secondo Kerem Navot, una ONG che monitora gli sviluppi sul terreno in Cisgiordania, i coloni israeliani hanno ora effettivamente preso il controllo di un’area compresa tra la Strada Allon a ovest, la Strada 90 a est, la Strada Al-Ma’arjat vicino a Taybeh a sud e la Strada 505 vicino a Duma a nord. Questa regione comprende la Zona di tiro 906 – designata su 88.000 dunam dall’esercito nel 1967 – attorno alla quale è stata stabilita la maggior parte degli avamposti e che era principalmente utilizzata come area di pascolo dai beduini palestinesi. I restanti 60.000 dunams, tra la zona di tiro e la strada Allon, sono i luoghi in cui queste comunità vivevano fino a quando non sono state sfollate con la forza.

Veduta aerea dell’area intorno alla scuola di al-Qabun dopo che la comunità palestinese è fuggita sotto la minaccia della violenza dei coloni israeliani, Cisgiordania. (Oren Ziv)

Tutte queste terre si trovano nell’Area C, designata per il controllo civile e militare israeliano secondo gli accordi di Oslo. Una parte di essa è di proprietà privata dei palestinesi, mentre altre parti sono considerate “terra di Stato” dalle autorità di occupazione israeliane. Oggi i palestinesi hanno accesso solo a circa 1.000 dunam di questo territorio, e anche questi sono soggetti a molestie e attacchi da parte dei coloni.

Escalation della violenza dei coloni

Tecnicamente, la pulizia etnica dei palestinesi da quest’area non è stata un atto ufficiale di “trasferimento”. Né l’esercito israeliano né l’Amministrazione Civile – il braccio burocratico dell’occupazione – sono arrivati con dei camion, hanno caricato i residenti a bordo e hanno distrutto le loro case.

Ma non ce n’era bisogno: di fronte alla violenza incessante dei coloni e alle restrizioni paralizzanti delle autorità israeliane, i residenti palestinesi sentivano di non avere altra scelta se non quella di fuggire. Alcuni hanno impacchettato i loro modesti averi, altri li hanno abbandonati. Le comunità, per lo più agricole, si sono trasferite in aree dove sarebbe stato più difficile per loro guadagnarsi da vivere, senza terreni pastorali, ma dove avrebbero almeno goduto di una temporanea tranquillità.

I palestinesi di diverse comunità sfollate hanno descritto a +972 lo stesso schema: I coloni israeliani arrivano con le loro mandrie e impediscono loro di pascolare su terreni dove i palestinesi hanno pascolato per decenni; poi i coloni armati procedono a molestarli giorno e notte, entrando persino nelle case, senza che l’esercito o la polizia intervengano. Tutti hanno descritto gli stessi sentimenti di paura e angoscia all’ombra di queste invasioni di coloni.

“È come il 1948”, ha detto Mohammed Hussein, un residente di Ein Samia, evocando l’anno della Nakba (“catastrofe”) e l’espulsione di centinaia di migliaia di palestinesi dalla loro patria durante la fondazione di Israele.

Secondo i residenti palestinesi, la situazione è peggiorata in seguito all’insediamento e alla crescita di diversi avamposti di coloni al pascolo nell’area negli ultimi anni; la violenza dei coloni e l’ulteriore espansione si sono inoltre notevolmente intensificate da quando l’attuale governo israeliano, guidato da partiti estremisti di estrema destra, ha prestato giuramento lo scorso dicembre. Secondo l’OCHA delle Nazioni Unite, sono stati registrati 14 attacchi di coloni nell’area nel 2019, 13 nel 2020 e 14 nel 2021. Il numero è salito a 40 attacchi nel 2022 e a 29 attacchi di coloni dall’inizio del 2023. È probabile che questi numeri siano un sottostima, poiché non tutti i casi di violenza sono stati documentati.

Esiste una chiara correlazione tra il numero di attacchi dei coloni e la graduale espulsione dei palestinesi. A Ein Samia, ad esempio, nel 2019 sono stati segnalati quattro attacchi contro la comunità. A maggio 2023, il numero era salito a 10 attacchi solo dall’inizio dell’anno. Lo stesso è accaduto a Ras a-Tin (le Nazioni Unite definiscono Ras a-Tin e al-Qabun come un’unica comunità); mentre nel 2021 c’era stato un solo attacco, nel 2022 ci sono stati quattro attacchi distinti, che hanno costretto alcuni residenti ad andarsene. Dal 2023, sono stati segnalati tre attacchi, che hanno spinto il resto della comunità ad andarsene completamente.

Inoltre, secondo l’OCHA delle Nazioni Unite, tra il 2019 e l’agosto 2023, un palestinese è stato ucciso e altri 132 sono stati feriti dalla violenza nell’area; alcuni sono stati feriti a causa delle attività dell’esercito o della polizia durante o dopo gli attacchi dei coloni. Nello stesso periodo, soldati o agenti di polizia hanno ucciso due palestinesi e ne hanno feriti 230 durante le proteste contro gli insediamenti circostanti.

Molte delle famiglie palestinesi della zona sono rifugiate dal deserto di Naqab/Negev, all’interno dell’attuale Israele, che nel 1948 furono espulse in Cisgiordania e dal 1967 sono state espulse almeno un’altra volta. Alcuni sono arrivati in questa regione alla fine degli anni ’60, dopo essere stati costretti dall’esercito ad andarsene da altri luoghi, mentre altri sono arrivati negli anni ’80 o ’90. La maggior parte delle terre su cui vivevano sono state distrutte. La maggior parte delle terre su cui vivevano è di proprietà privata dei palestinesi dei villaggi vicini, che le affittano.

Le autorità israeliane, insieme ai coloni, hanno svolto un ruolo centrale nello sfollamento. Per anni, l’apparato di occupazione ha vietato alle comunità palestinesi di costruire, ha demolito le loro case, ha negato loro l’allacciamento all’acqua e all’elettricità, ha impedito loro di pavimentare le strade, ha emesso ordini di demolizione per le scuole costruite con i fondi dell’Unione Europea, ha istituito e riconosciuto gli insediamenti ebraici e, naturalmente, è rimasto a guardare durante la violenza dei coloni.

Il governo è con loro

L’ultima comunità palestinese a essere espulsa dall’area è stata al-Qabun, fondata nel 1996. Era composta da 12 famiglie – 86 residenti, 26 dei quali minorenni. Alcuni di loro si sono trasferiti a ovest della strada Allon, che divide la Cisgiordania da nord a sud, in un terreno appartenente al villaggio di Khirbet Abu Falah, mentre altri sono partiti per altre zone della Cisgiordania.

Disegni e resti nella scuola di al-Qabun, giorni dopo la fuga della comunità palestinese di fronte alla violenza dei coloni israeliani, Cisgiordania. (Oren Ziv)

A febbraio, i coloni hanno stabilito un nuovo avamposto di pastorizia vicino ad al-Qabun. Da allora, i coloni sono arrivati con cavalli e trattori per provocare e spaventare le famiglie palestinesi, camminando tra le loro case, mentre si impossessavano dei loro terreni agricoli e impedivano loro di pascolare.

Durante un giro nel villaggio, circa 10 giorni dopo l’espulsione, c’erano bottiglie di medicinali, piatti e un serbatoio d’acqua sparsi sul terreno – inquietanti resti di una comunità abbandonata. Anche la scuola, costruita con aiuti europei e soggetta a un ordine di demolizione israeliano, era deserta, con le finestre spaccate e il contenuto saccheggiato.

Alle pareti sono ancora appesi diversi poster realizzati dai bambini.

“Siamo sempre stati sotto occupazione, in una prigione con posti di blocco, ma ora viviamo in un furgone-prigione”, ha detto Ali Abu al-Kabash, 60 anni, seduto in una tenda che ha montato in un’area aperta di fronte alla Allon Road. Abu al-Kabash, originario di a-Samu, vicino a Hebron, si è trasferito nella zona di Ramallah negli anni ’80 e nell’area vicino a Ras a-Tin nel 1995.

“Prima delle [ultime] elezioni, i coloni scappavano se eravamo in pochi ad affrontarli. Oggi attaccano perché il governo è con loro. La polizia, l’esercito e lo Shin Bet sono tutti con loro”, ha aggiunto.

“Per 25 anni abbiamo vissuto una vita normale”, ha continuato Abu al-Kabash. “Negli ultimi anni, i coloni sono arrivati e hanno stabilito due avamposti [Micah’s Farm e Malachei HaShalom]. Hanno bloccato la strada tra noi e Ein al-Rashash e quella che scende verso Fasayil. Noi andavamo a pascolare nella zona, ma loro sono venuti da noi a nome del governo e dell’Amministrazione civile e hanno detto che la terra appartiene ai coloni. Hanno portato le pecore a mangiare il cibo che coltivavamo per le nostre pecore… Entrano nelle case, a volte con molti soldati, scattando foto, anche quando sono presenti ragazze, donne e anziani”.

Secondo Abu al-Kabash, la violenza è aumentata dopo la festa musulmana di Eid al-Fitr, a maggio. “Parcheggiano all’ingresso delle case. Alcuni di loro hanno meno di 12 anni, non hanno la responsabilità penale. Entrano, guardano nel frigorifero o nei nostri telefoni. Cosa possiamo fare? Vogliono l’Area C per Israele, per prendere il controllo della terra attraverso i coloni, ma senza guerra. Ma dove andremo? L’occupazione è ovunque”.

Ali Abu al-Kabash dal villaggio di al-Qabun, dopo che la comunità palestinese è fuggita sotto la minaccia della violenza dei coloni israeliani, luglio 2023. (Oren Ziv)

Ras a-Tin, che confina con al-Qabun, è stata sottoposta a vessazioni simili e a gravi violenze da parte dei coloni. Il giorno in cui i suoi residenti sono fuggiti, nel luglio 2022, Ahmad Kaabna, il mukhtar di Ras a-Tin – morto improvvisamente all’inizio di agosto all’età di 60 anni – ha detto a un gruppo di attivisti: “I coloni hanno spaventato le donne, i bambini, tutti. Vengono nelle case di notte in gruppi di 10-15 persone… con l’esercito. Se parli con loro e dici ‘andate via, andate via da qui’, chiamano l’esercito o la polizia, che vengono ad arrestare i giovani [palestinesi]”.

Il 14 luglio 2021 – quasi esattamente un anno prima che molte famiglie se ne andassero e due anni prima che venisse sfollata del tutto – l’esercito, insieme ai rappresentanti dell’Amministrazione civile, ha preso possesso di 49 strutture appartenenti alla comunità, lasciando 13 famiglie senza casa. I residenti hanno raccontato all’OCHA delle Nazioni Unite che i funzionari israeliani hanno ordinato loro espressamente di trasferirsi nell’Area B della Cisgiordania.

Non finirà qui

I residenti di Ein Samia sono stati cacciati dalle loro case a maggio, dopo cinque giorni consecutivi di attacchi. Come gli abitanti di al-Qabun, alcuni di loro si sono trasferiti in terre appartenenti a palestinesi che vivono a Khirbet Abu Falah, mentre altri si sono spostati in città vicine come Deir Jarir, Taybeh e Gerico.

“Viviamo qui da 44 anni con il permesso dei proprietari terrieri”, ha detto Hussein a maggio, mentre preparava le sue cose a Ein Samia. “Per anni siamo stati qui da soli contro i coloni, non abbiamo avuto alcuna protezione. Negli ultimi giorni, i coloni sono venuti e hanno lanciato pietre contro gli edifici. I bambini avevano molta paura. L’obiettivo era che ce ne andassimo. Dal 1948 a oggi abbiamo vissuto una Nakba continua. Oggi è Ein Samia, ma non finirà qui”.

Due mesi e mezzo dopo l’espulsione, Hussein e la sua famiglia stanno ancora cercando di ricostruirsi una vita. Ora vivono nell’Area B, dove l’Autorità Palestinese è responsabile della pianificazione e dove è raro che Israele effettui demolizioni.

“Sono nato a Hebron ma sono cresciuto in quest’area”, ha detto Hussein. “Abbiamo vissuto ad Auja [nella Valle del Giordano] fino al 1967, poi l’esercito è arrivato con i carri armati e ci ha dato 24 ore per evacuare. Ci siamo trasferiti in gruppo a Taybeh, vicino a Ramallah, finché non ci hanno espulso di nuovo e ci hanno portato qui negli anni ’70”.

Mohammed Hussein, residente di Ein Samia, dopo che la sua famiglia è fuggita dal villaggio sotto la minaccia della violenza dei coloni israeliani, Cisgiordania, luglio 2023. (Oren Ziv)

I residenti hanno vissuto lì fino a quando l’esercito non ha creato una base nelle vicinanze, e allora sono stati spinti ancora una volta a Ein Samia, dove hanno vissuto fino all’inizio di quest’anno. Nel corso degli anni sono stati perseguitati dall’esercito, che ha confiscato le loro pecore. Poi i coloni hanno preso il sopravvento.

“Vengono di notte e tirano pietre quando i bambini dormono”, ha detto Hussein. “Per cinque anni abbiamo implorato, ma nessuno ci ha ascoltato. Chiamavamo la polizia, che arrivava e i coloni scappavano. Negli ultimi anni, la polizia è venuta a dirci che stavamo mentendo”.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata a maggio, quando i coloni armati sono arrivati nel cuore della notte e hanno affermato che 37 delle loro pecore erano state rubate. Hanno fatto irruzione a Ein Samia alla ricerca delle pecore, ma non le hanno trovate. Il giorno dopo, un ufficiale di polizia israeliano ha fermato un pastore palestinese del villaggio che camminava vicino alla strada principale e ha confiscato le sue pecore, sostenendo che erano state rubate.

“Viviamo grazie alle pecore”, ha spiegato Hussein. “L’esercito protegge i coloni. Anche se la giustizia è dalla tua parte, ti imprigionano per una o due settimane e prendono 10.000 NIS come cauzione”.

Hussein ha detto che le autorità israeliane e i coloni condividono lo stesso obiettivo: “Espulsione. Vogliono che nessuno rimanga qui. Vogliono espellere tutti i palestinesi dal Paese, come hanno fatto nel 1948. Abbiamo perso tutto. Le famiglie sono state separate e disperse. I bambini non dormono lì a causa dei coloni. Qui c’è sicurezza, ma non c’è nulla di cui vivere”.

Il 17 agosto, rappresentanti dell’Amministrazione civile, dell’esercito e della Polizia di frontiera sono arrivati alla scuola abbandonata di Ein Samia, l’hanno distrutta e hanno caricato su camion le rovine e altri resti del sito. Gli attivisti ritengono che la demolizione fosse finalizzata a impedire le visite nell’area da parte di diplomatici e giornalisti.

Le autorità israeliane demoliscono la scuola di Ein Samia dopo che la comunità palestinese è fuggita sotto la minaccia della violenza dei coloni, Cisgiordania. (Oren Ziv)

L’abbattimento della scuola è avvenuto pochi giorni dopo la demolizione di un avamposto di coloni nella zona, con l’approvazione del Ministro delle Finanze Bezalel Smotrich – che è anche il funzionario del Ministero della Difesa incaricato di supervisionare i territori occupati – forse per mostrare “equilibrio”. Dopo la demolizione della scuola, Smotrich ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che “lo Stato di Israele non permetterà la costruzione illegale e l’occupazione araba delle aree libere”.

La fuga di queste comunità palestinesi è parte integrante della colonizzazione israeliana del territorio occupato. In questa particolare regione, il processo è incentrato sull’insediamento di Kochav HaShachar e sui suoi vari avamposti, che sono sorti negli ultimi decenni.

Alcuni di questi avamposti si spostano, vengono di volta in volta evacuati dalle autorità israeliane e poi ristabiliti. Tuttavia, tutti hanno contribuito, con vari mezzi, alla graduale acquisizione dell’area da parte dei coloni, sia attraverso la creazione di fattorie, vigneti, il blocco delle strade palestinesi o la vista delle roulotte come nuovi avamposti satellite.

Kochav HaShahar è stato fondato alla fine degli anni ’70 e oggi ospita circa 2.500 ebrei israeliani. Negli anni ’90 sono stati creati gli avamposti di Ma’ale Shlomo e Mitzpe Kramin. Nel 1998, il cancello di Kochav HaShahar è stato spostato di qualche chilometro a ovest, bloccando l’area agricola intorno all’insediamento e, di conseguenza, l’accesso a migliaia di acri di terra palestinese.

Nei 20 anni successivi, i coloni hanno costruito una serie di altri avamposti intorno a Kochav HaShahar, tra cui Baladim, Maoz Esther e Ma’ale Ahuviya. Nel 2004 è stato fondato Einat Kedem, a sud-est, vicino a Gerico. Malachei HaShalom è stato costruito nel 2014 in un’area militare parzialmente abbandonata, appena a est dell’insediamento di Shiloh, il primo di una serie di avamposti stabiliti a est. Nel febbraio di quest’anno, il governo israeliano ha deciso di formalizzare l’avamposto, trasformandolo in un insediamento ufficiale.

La Fattoria di Neriya, un avamposto per la pastorizia di proprietà di Neriya Ben Pazi, è stata fondata nel 2018 a sud dell’insediamento di Rimonim e ha occupato migliaia di acri di terreno. Ha diversi avamposti sussidiari, tra cui due in direzione di Gerico: la Fattoria di Zohar e un avamposto fondato in memoria di Harel Masood, una delle quattro vittime di un attacco a fuoco nell’insediamento di Eli a giugno.

L’avamposto dei coloni di Malachei Hashalom in Cisgiordania. (Oren Ziv)

Un altro avamposto, la Fattoria di Micah, che era stato fondato nel 2018 ai piedi di Kochav HaShachar con vista su Ein Samia, è stato trasferito nel 2020 vicino al villaggio ormai spopolato di Ras a-Tin. L’esercito ha poi impedito agli abitanti del villaggio palestinese di attraversare la strada Allon per accedere alle proprie terre. I palestinesi dei vicini villaggi di Al-Mughayyir e Kufr Malik hanno organizzato proteste dopo il trasferimento dell’avamposto.

Negli ultimi anni, coloni e soldati israeliani hanno ucciso tre palestinesi a Al-Mughayyir. Nel luglio 2022, un colono ha sparato e ucciso il sedicenne Amjad Abu Alia; nel dicembre 2020, durante una manifestazione del venerdì, un cecchino dell’esercito ha sparato al 15enne Ali Abu Alia, uccidendolo, e nel gennaio 2019, durante un attacco al villaggio da parte di coloni armati, Hamdi Na’asan, 38 anni, padre sposato di due figli, è stato colpito alla schiena e ucciso.

Nel 2020, i coloni hanno fondato l’avamposto della Fattoria Rashash a nord-est di Malachei HaShalom, lungo il confine della Zona di tiro 906. Recentemente è stato creato un vigneto a sud di Malachei HaShalom e una tenda è stata collocata su una strada che i contadini palestinesi usano per raggiungere i pascoli in un’area nota come Dalia, ma che ora i coloni impediscono loro di utilizzare. Sono stati inoltre creati diversi nuovi avamposti intorno a quelli già esistenti, alcuni dei quali sono stati evacuati e poi ripopolati.

In questa stessa area, ci sono anche insediamenti vicino alla Strada 90, tra cui Yitav, Na’aran, Gilgal, Tomer e Petza’el, che ospitano complessivamente circa 1.300 coloni.

“I coloni sono riusciti a creare un’area di decine di migliaia di dunam, che erano usati come pascoli dalle comunità che sono state espulse, e che oggi sono vuoti di palestinesi”, ha spiegato Dror Etkes di Kerem Navot, citando la Zona di tiro 906 come esempio. “Per i coloni, questa [acquisizione] è un risultato molto significativo, che stanno cercando di riprodurre altrove”.

Infatti, secondo i dati di Kerem Navot, a partire dall’anno scorso, i coloni hanno preso il controllo di circa 238.000 dunam della Cisgiordania con il pretesto dell’agricoltura e del pascolo. In un discorso tenuto in occasione di una conferenza online ospitata dall’organizzazione di coloni Amana nel 2021, l’amministratore delegato del gruppo Ze’ev (Zambish) Hever ha spiegato la logica alla base di questo metodo: “La costruzione [da sola] occupa poco spazio, a causa di considerazioni economiche. Abbiamo raggiunto i 100 chilometri quadrati dopo più di 50 anni. [Gli avamposti agricoli hanno una superficie più che doppia rispetto agli insediamenti edificati… Una fattoria protegge migliaia di dunam di terra”.

Colono israeliano con pecore al pascolo vicino al villaggio palestinese di Ein al-Rashash. (Oren Ziv)

Il confine si sposta ogni mese

Dopo l’esodo degli ultimi mesi, la comunità palestinese di Ein al-Rashash, composta da 18 famiglie per un totale di poco meno di 100 residenti, sta ora sopportando il peso della violenza dei coloni israeliani, con i vicini avamposti di Malachei HaShalom e Rash Farm che impediscono ai residenti di pascolare le loro pecore.

“Da qui a Fasayil e Auja non c’è nessuno”, ha detto il residente Eid Salama Zawara. “Abbiamo vissuto qui per quasi 30 anni in pace. Quattro anni fa hanno creato l’avamposto e poi tutto è cambiato. All’inizio i coloni dicevano: ‘Questo è il confine, io pascolerò qui e voi là’. Ma il confine si sposta ogni mese e ora arrivano già alle porte delle nostre case con le loro pecore, entrano nelle case e noi non possiamo uscire”.

Gesticolando verso le colline circostanti, ha aggiunto: “Qui c’è spazio per far pascolare tutte le pecore di Israele e della Cisgiordania. Ma loro [i coloni] non vogliono che nessun altro pascoli qui”.

Un attacco significativo si è verificato il 24 giugno, quando alcuni coloni sono entrati nel villaggio e poi hanno chiamato i rinforzi. “Poi è arrivato l’esercito”, ha detto Zawara. “Ci siamo calmati, perché pensavamo che ci avrebbero protetto, ma non è successo. I soldati hanno disperso i giovani con gas [lacrimogeni] e proiettili di gomma, e allo stesso tempo i coloni hanno rotto le finestre, distrutto i pannelli solari e iniziato a dare fuoco a una casa.

“Hanno picchiato un anziano con un bastone e hanno rotto la radio che ascolta ogni giorno”, ha continuato Zawara. “I soldati sono rimasti in disparte. Un ufficiale di polizia è arrivato e ha scattato una foto all’uomo ferito, ma hanno arrestato tre giovani [palestinesi] del villaggio”.

L’anziano aggredito, Haj Salama, ha dichiarato a +972: “Da quando ho subito l’aggressione, ho paura. Non dormo la notte. Ho paura ogni volta che passa una macchina”.

Effetti e resti di case di famiglie palestinesi a Ein Samia, in Cisgiordania. (Oren Ziv)

Zawara è certo che i coloni intendano riservare a Ein al-Rashash un destino simile a quello che è toccato ai villaggi vicini, ormai spopolati. “Vogliono che ci spostiamo da qualche altra parte, ma ovunque andiamo ci sono altri coloni – quindi dove andiamo?”.

I residenti di al-Ma’arajat stanno affrontando sfide simili nelle vicinanze. Elia Maliha, uno studente di comunicazione di 28 anni della comunità, ha raccontato a +972: “Cinquanta famiglie vivono qui da 40 anni. Riceviamo l’acqua con le autobotti, le case sono fatte di lamiera e la maggior parte di esse è stata demolita [dalle autorità] in passato. È stato emesso un ordine di demolizione anche per la scuola. I bambini che finiscono la dodicesima classe vanno a studiare all’università o al college, ma il sostentamento qui è tutto frutto delle mandrie.

“La gente qui ama gli animali e vuole vivere in pace”, ha continuato la donna. “Negli ultimi due anni, da quando è stato creato l’avamposto, la vita è cambiata. I coloni gettano carcasse nei pascoli, entrano nelle case notte e giorno, aprono gli armadi e ne rovesciano il contenuto, rovistano nel frigorifero e altro ancora… Ma noi abbiamo forza e coraggio, restiamo e con l’aiuto della fermezza non vogliamo diventare al-Qabun o Ein Samia”.

Il 27 luglio, due jeep con soldati israeliani mascherati sono entrate nella comunità e hanno perquisito le case. Due giorni dopo è arrivato un colono armato, accompagnato da soldati. “Sostenevano che gli era stato rubato qualcosa e volevano fare una perquisizione”, ha raccontato Maliha.

Un video dell’incidente mostra un colono armato che entra nelle tende residenziali e nei recinti delle pecore, con i soldati che lo sorvegliano e mettono a tacere i palestinesi che chiedono di andarsene.

Anche altre due comunità a sud sono in pericolo. Una è al-Baqa’a, dove vivono 33 persone, tra cui 21 minori. Il 10 luglio, la maggior parte della comunità è fuggita a seguito di settimane di attacchi da parte dei coloni; giorni prima, i coloni avevano bruciato una delle strutture appartenenti a una famiglia che si era temporaneamente allontanata a causa delle violenze. Dopo l’esodo, l’Amministrazione civile ha demolito il vicino avamposto dei coloni, ma da allora è stato ricostruito. Nelle vicinanze, nella comunità di Wadi a-Seeq, i residenti temono di essere i prossimi ad essere colpiti; alcuni di loro sono già fuggiti.

L’intero sistema è mobilitato per i coloni”.

“Non si tratta di un ragazzo di 16 anni che decide da solo cosa fare”, ha spiegato Etkes a proposito degli avamposti dei coloni. “Le persone pianificano e pensano a dove e cosa costruire. C’è supporto legale, denaro, esperienza e motivazione. E in questo momento le condizioni politiche sono un sogno. Stanno sfruttando questa opportunità [mentre] sono all’apice del loro potere. Tutto ciò non avverrebbe senza il sostegno degli enti più strumentali sul territorio, come i consigli regionali, l’amministrazione degli insediamenti di Smotrich e l’Amministrazione civile.

Coloni israeliani armati vicino all’avamposto di Malachei HaShalom, Cisgiordania. (Oren Ziv)

“Non abbiamo mai visto una tale audacia prima d’ora, entrare nelle comunità e attaccare all’interno delle case delle persone”, ha continuato Etkes. “L’intero sistema è stato mobilitato per permettere ai coloni di prendere possesso di diverse migliaia di dunam”.

Secondo un reportage del Canale 12 di Israele, Smotrich sta portando avanti un piano di acquisizione per l’Area C, che include la legalizzazione e l’espansione di avamposti già stabiliti e la costruzione di nuovi. Il 20 agosto, ad esempio, il governo ha deciso di assegnare un terreno all’avamposto di Mevo’ot Yericho, vicino all’area discussa sopra, che è stato formalmente riconosciuto nel 2019.

L’espulsione dei residenti sembra far parte della “Battaglia per l’Area C”, una campagna annunciata da gruppi di destra e politici israeliani diversi anni fa. Le organizzazioni dei coloni hanno da tempo fatto un’azione concertata per impedire lo sviluppo palestinese nell’Area C, che comprende il 60% della Cisgiordania e ospita la maggior parte dei terreni aperti e agricoli – e tutti gli insediamenti. Il pieno controllo amministrativo e di sicurezza di Israele sull’Area C significa che qualsiasi costruzione palestinese necessita dell’approvazione israeliana, che non viene quasi mai concessa.

Nel giugno 2021, il Ministero dell’Intelligence ha pubblicato un ampio rapporto in cui discuteva il “Piano Fayyad” del 2009 – dal nome di Salam Fayyad, l’allora primo ministro palestinese – che includeva un programma per affermare il controllo sull’Area C e acquisire il sostegno europeo per le comunità palestinesi in quella zona.

Un paio di mesi dopo, un rapporto di Regavim, un gruppo di coloni di estrema destra co-fondato da Smotrich, ha affermato che la costruzione di scuole faceva parte di un piano palestinese per il controllo dell’Area C. L’anno scorso, il Ministero degli insediamenti israeliano ha trasferito circa 20 milioni di NIS ai consigli locali israeliani dell’Area C, da utilizzare per raccogliere informazioni sulle costruzioni palestinesi nella regione.

Nel 2017, Smotrich ha pubblicato il suo “Piano decisivo” per il controllo della Cisgiordania; sebbene il documento non menzioni l’Area C, ha scritto che Israele deve agire per realizzare “la nostra ambizione nazionale di uno Stato ebraico dal fiume [Giordano] al mare [Mediterraneo]”.

Il presidente del Sionismo religioso Bezalel Smotrich si trova sopra il villaggio beduino palestinese di Khan al-Ahmar, Cisgiordania, 21 marzo 2021. (Yonatan Sindel/Flash90)

Per farlo, ha sottolineato Smotrich, sarebbe necessario “un atto politico-giuridico di imposizione della sovranità su tutta la Giudea e la Samaria [il nome biblico della Cisgiordania]” e, allo stesso tempo, la creazione di nuove città e paesi, l’ulteriore sviluppo delle infrastrutture per equipararle a quelle all’interno della Linea Verde e l’incoraggiamento di “decine o centinaia di migliaia” di israeliani a trasferirsi in Cisgiordania. “In questo modo”, ha sostenuto, “saremo in grado di creare una realtà chiara e irreversibile sul terreno”.

Sebbene l’idea dell’annessione ufficiale israeliana sia stata temporaneamente accantonata nel 2020, nella pratica le autorità e i coloni l’hanno attuata nelle aree in cui le comunità palestinesi sono state sfollate con la forza.

Alon Cohen-Lifshitz, urbanista dell’ONG Bimkom, che lavora con le comunità della zona, ha dichiarato: “La vera minaccia non sono gli ordini di demolizione, ma la violenza dei coloni. Delle 50 comunità che abbiamo esaminato nell’area, 20 sono le più a rischio e alcune se ne sono già andate. Lo Stato sta cercando di “ripulire” l’area dal 2014, senza successo – misure procedurali, diplomatiche e legali lo hanno impedito.

“Ora lo Stato è passato dal tentativo attivo di deportare [i palestinesi] all’ignorare passivamente le azioni dei coloni”, ha continuato Cohen-Lifshitz. “È molto più conveniente e ha più successo”.

Alcuni attivisti israeliani e internazionali si recano regolarmente nella zona da anni e cercano di schierarsi con i residenti palestinesi contro i coloni. Il rabbino Arik Ascherman, uno di questi attivisti, ha descritto così la politica israeliana: “Ovunque ci sono tre colpi: minacce e violenze; danni economici causati dall’impedire ai [pastori] di accedere ai terreni da pascolo; e il sostegno dello Stato – con demolizioni e confische, e la riluttanza a offrire qualsiasi protezione.

“La polizia mi ha detto che non c’è nulla che proibisca legalmente ai coloni di camminare vicino alle case [dei palestinesi] o persino dentro le tende”, ha continuato Ascherman, avvertendo: “Se non facciamo nulla, sempre più comunità se ne andranno. Dobbiamo essere fisicamente presenti sul territorio”.

Il portavoce dell’IDF ha rifiutato una richiesta di commento.