Come partorirò? I pericoli di una gravidanza a Gaza sotto i bombardamenti israeliani

Articolo pubblicato originariamente su Al-Jazeera e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Di Ruweida Amer

A Gaza ci sono 50.000 donne incinte che non hanno cure, accesso ai medici e centri sanitari adeguati.

Una donna palestinese tiene in braccio i suoi figli all’ospedale Al-Shifa di Gaza City il 23 ottobre 2023, dopo che un attacco aereo israeliano ha ferito la famiglia [Mohammed Al-Masri/Reuters].

Niveen al-Barbari è terrorizzata per il suo bambino non ancora nato. A ogni attacco aereo israeliano che le si avvicina, la schiena e lo stomaco della trentatreenne si contorcono per la paura e il dolore.

Prima dell’inizio dell’offensiva israeliana, il 7 ottobre, al-Barbari si recava regolarmente da uno specialista perché soffre di diabete gestazionale e pressione alta. Ma i bombardamenti l’hanno costretta a rifugiarsi nella casa della sua famiglia e ha perso i contatti con il suo medico.

“Ogni giorno”, ha detto, “mi chiedo come partorire e dove. Le bombe non si fermano e nessun essere umano, albero o pietra è stato risparmiato. Non sappiamo quale casa sarà distrutta o chi morirà. Spero solo che io e il mio bambino siamo al sicuro”.

Al-Barbari dovrebbe dare alla luce il suo primo figlio questo mese, una delle migliaia di donne nella Striscia di Gaza che si avvicinano alla fine della gravidanza.

Secondo il Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione (UNPF), nel territorio assediato ci sono 50.000 donne incinte, molte delle quali soffrono per la mancanza di controlli e cure regolari perché il sistema sanitario di Gaza è sull’orlo del collasso a causa dell’assedio imposto da Israele sul territorio. La settimana scorsa, l’UNPF ha chiesto “assistenza sanitaria urgente e protezione” per le donne incinte.

“Tutte queste immagini di neonati e bambini sotto le macerie delle loro case o che giacciono in ospedale con ferite mi fanno temere per il mio bambino”, ha detto al-Barbari. “Ogni giorno prego perché la guerra finisca per salvare mio figlio da questi missili che non hanno pietà per nessuno”.

Secondo Walid Abu Hatab, consulente medico in ostetricia e ginecologia presso il Nasser Medical Complex di Khan Younis, l’accesso ai centri sanitari è diventato molto difficile, soprattutto alla luce dello sfollamento interno di massa di metà dei 2,3 milioni di abitanti della Striscia di Gaza nelle ultime due settimane.

“Ci sono donne che sono state spostate dai loro luoghi di residenza ad altre aree, il che significa cambiare i centri sanitari che prima monitoravano le loro condizioni”, ha detto ad Al Jazeera. “Questo rende l’accesso molto difficile per loro, che hanno bisogno di cure primarie e di sessioni di follow-up durante i vari periodi della gravidanza”.

Gli sfollati, la maggior parte dei quali ha lasciato il nord di Gaza e Gaza City per il sud a causa dei bombardamenti israeliani sulle aree residenziali, sono ospitati da parenti, amici o nelle scuole sovraffollate gestite dalle Nazioni Unite, che Abu Hatab ha descritto come impantanate in un “disastro sanitario e ambientale”.

“Questo potrebbe portare a casi di avvelenamento a causa dell’ambiente poco pulito dei centri di accoglienza”, ha detto.

Per Suad Asraf, incinta di sei mesi del suo terzo figlio, lo spostamento dal campo profughi di Shati, nella città di Gaza, a una scuola delle Nazioni Unite nella città meridionale di Khan Younis, ha avuto un impatto negativo e soffre di estrema stanchezza.

Una donna sfollata siede con i bambini in una tendopoli in un centro gestito dalle Nazioni Unite a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, il 23 ottobre 2023 [Ibraheem Abu Mustafa/Reuters].

“Sono stanca per la mancanza di sonno e per la paura”, ha detto la 29enne. “Devo prendermi cura degli altri due figli, ma in questa scuola-rifugio non c’è acqua pulita. Sono costretta a bere acqua salata e non riesco a sopportarlo, e questo influisce anche sulla pressione della gravidanza”.

Asraf vuole sapere se lei e il suo bambino non ancora nato stanno bene, soprattutto dopo il terrore che ha vissuto. Ha provato a contattare il centro sanitario dell’ONU nel campo di Shati numerose volte al telefono, ma non è riuscita a contattare nessuno.

Non c’è un’alimentazione o un’assistenza adeguata per lei e, di conseguenza, si sente sempre stanca e nauseata. Le scuole sono molto affollate e rumorose e lei non può chiudere gli occhi per più di 30 minuti.

“Ci sono anche tre donne incinte qui, e le loro condizioni sono simili alle mie”, ha detto Asraf. “Due giorni fa, una di loro ha perso conoscenza e abbiamo cercato di aiutarla”.

Una donna tiene in braccio una bambina dopo che i raid aerei israeliani hanno colpito Gaza City il 23 ottobre 2023 [Ali Jadallah/Anadolu Agency].

Paura di perdere un figlio

Alcune donne rimaste incinte dopo numerosi e dolorosi cicli di fecondazione in vitro temono di abortire.

Laila Baraka, 30 anni, è incinta di tre mesi dopo un ciclo di FIVET andato a buon fine, dopo aver cercato per anni un secondo figlio.

“Tutto il giorno ho paura del rumore dei bombardamenti, e di notte è ancora più intenso e terrificante”, ha raccontato. “Abbraccio mio figlio di cinque anni mentre cerco di ingoiare la paura, ma non ci riesco. Quello che sentiamo terrorizza le pietre, non solo gli esseri umani”.

Baraka, che viene da Bani Suhaila, una città a est di Khan Younis, si è trasferita nel centro della città più grande pensando che sarebbe stato più sicuro. Ma il centro sanitario a cui si era rivolta in precedenza non risponde alle sue chiamate dopo che i residenti dell’area orientale, vicino alla barriera di confine con Israele, sono tutti fuggiti.

“Anche il mio medico è stato sfollato da casa sua e comunicare con lui è molto difficile”, ha detto la donna. “Sono fortunata perché mia madre è costantemente al mio fianco e cerca a modo suo di farmi sentire rassicurata e meno stressata”.

Ma questo non funziona per Baraka, che si sente esausta a causa del dolore per le immagini e i filmati dei bambini morti nei telegiornali.

Più di 6.500 palestinesi sono stati uccisi negli attacchi israeliani a Gaza dal 7 ottobre, due terzi dei quali bambini e donne.

Il momento più difficile per Baraka è stato guardare in TV un medico che vedeva il suo nipotino, ucciso in un attacco aereo israeliano e nato quest’anno dopo cinque anni di trattamenti di fecondazione assistita.

“Riuscite a immaginare che questo sia il destino dei nostri figli?”, ha detto. “Quello che vivono le madri di Gaza non potrà mai essere descritto”.

Mancanza di cure e di accesso ai centri sanitari

La distruzione delle strade principali della Striscia di Gaza ha aumentato il tempo necessario alle donne incinte per raggiungere i pochi ospedali funzionanti per partorire. Un viaggio che richiedeva solo pochi minuti in auto può ora durare ore, mettendo a serio rischio la salute delle madri.

L’altro giorno è stata eseguita un’operazione su una donna che doveva partorire e aveva una grave emorragia”, ha raccontato Abu Hatab. “È rimasta in strada per due ore cercando di raggiungere il Nasser Medical Complex. Dopo diversi tentativi, siamo riusciti a controllare l’emorragia e a salvarle la vita”.

Israele ha continuamente minacciato di prendere di mira gli ospedali e ha ripetutamente invitato il personale ospedaliero e le decine di migliaia di sfollati palestinesi che si rifugiano nelle strutture mediche ad evacuare. Il personale medico si è rifiutato di farlo, sottolineando l’impossibilità di spostare i pazienti.

Secondo l’Associazione palestinese per la pianificazione e la protezione della famiglia, nei prossimi mesi più di 37.000 donne incinte saranno costrette a partorire senza elettricità né forniture mediche a Gaza, rischiando complicazioni pericolose per la vita senza poter accedere a servizi ostetrici di emergenza.

“Ho ricevuto decine di telefonate di donne incinte che mi dicevano di non essere in grado di raggiungere i centri sanitari per ricevere cure come l’insulina e il trattamento per l’assottigliamento del sangue per chi soffre di malattie cardiache”, ha detto Abu Hatab. “La mancanza di accesso all’assistenza sanitaria e alle cure mette in pericolo la loro vita e può portare alla morte, e questo è ciò che ci preoccupa maggiormente”.