“COME SI CAMBIA PER AMORE” – di Nandino Capovilla

“COME SI CAMBIA PER AMORE”. E’ diventata canto la voglia di cambiamento della comunità della Cita, sulle note della famosa canzone di Fiorella Mannoia, anzi, del cantautore MAURIZIO PICCOLI. E’ stato lui in persona ad eseguire il brano durante la Messa, efficace “momento penitenziale” della festa di dieci battesimi celebrati in due settimane.

Madrine e padrini hanno composto una nuova strofa della canzone “Caro Gesù ti scrivo” con cui Maurizio Piccoli aveva partecipato allo Zecchino d’Oro e l’abilità del cantante si è mixata alla gioia di tante famiglie per le loro figlie e figli partecipi ed entusiasti per un Sacramento così vicino all’umanità dei gesti di ogni giorno.

Le parole del brano risalgono al 1997 ma hanno commosso per l’attualità del loro risuonare in tempo di pandemia:

“Caro Gesù ti scrivo per chi una casa non ce l’ha, la sua Africa è così lontana, tanto lontana che gli mancherà. Gesù ti prego ancora vieni a illuminare i nostri cuori soli, a dare un senso a questi giorni duri, a camminare insieme a noi”.