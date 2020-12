tratto da: http://www.infopal.it/comunicato-stampa-al-mezan-condanna-attacchi-aerei-israeliani-sulla-striscia-di-gaza-e-chiede-interventi-urgenti-per-proteggere-i-civili/

29 DICEMBRE 2020

Gaza – IMEMC, Centro al-Mezan per i diritti umani. Israele ha effettuato una serie di attacchi aerei nelle prime ore di sabato 26 dicembre 2020, prendendo di mira diverse aree della Striscia di Gaza. Tre palestinesi, tra cui una bambina di sei anni, sono rimasti feriti e diverse proprietà pubbliche e private sono state danneggiate negli attacchi. I dati del centro al-Mezan mostrano che intorno alle 00:40 di sabato, aerei da guerra israeliani hanno sparato cinque missili contro un terreno abbandonato nelle vicinanze del quartiere di al-Tuffah, ad est della Città di Gaza. Imad Khamis al-Hadad, 32 anni, Hani Mahdi Hajaj, 55 anni, e Yasmin Mohamed al-Ashqar, di sei anni, hanno riportato ferite a seguito del bombardamento. L’attacco aereo ha anche causato danni alla rete elettrica e agli edifici pubblici nell’area, tra cui l’ospedale pediatrico al-Durrah, una struttura di riabilitazione per persone con disabilità gestita dal ministero dello Sviluppo sociale, una scuola primaria ed una struttura del ministero dell’Istruzione, oltre ad una serie di strutture private (compagnia di bibite di al-Yazji, industria di produzione di plastica di al-Ramlawi e la carpenteria al-Sawafiri). Poco dopo, le forze israeliane di stanza al recinto perimetrale hanno sparato proiettili d’artiglieria contro un avamposto di sicurezza palestinese in un distretto di Gaza, prima di colpirlo di nuovo con un missile sparato da un drone. Inoltre, aerei da guerra israeliani hanno sparato sei missili verso un terreno deserto ad est del campo profughi di Bureij. Nessuna vittima è stata segnalata in questi due attacchi. Al-Mezan ha condannato fermamente gli attacchi di Israele e ha avvisato a rispetto della ripresa delle ostilità, soprattutto in mezzo alla continua passività della comunità internazionale e al deterioramento senza precedenti delle condizioni socioeconomiche a Gaza a causa della pandemia di Coronavirus. Di conseguenza, al-Mezan ha invitato la comunità internazionale, in particolare le parti contraenti della Quarta Convenzione di Ginevra, ad agire tempestivamente al fine di prevenire qualsiasi ulteriore escalation militare e di garantire la protezione dei civili e delle loro proprietà. La comunità internazionale deve anche esercitare pressioni su Israele per revocare l’embargo imposto alla Striscia di Gaza e garantire la responsabilizzazione degli autori di gravi violazioni dei diritti umani.

