Comunicato stampa di Società Civile per la Palestina sull’incontro “PALESTINA. LE POTENZIALITA’ DELL’AZIONE LEGALE”, on line, 10 febbraio 2021 alle 18

Il 10 febbraio 2021 alle 18, diretta zoom e facebook, con Chantal Meloni , professoressa di Diritto penale internazionale, Università degli Studi di Milano e rappresentante legale delle vittime nella “Situazione Palestina” di fronte alla Corte Penale Internazionale, e Emily Schaeffer Omer-Man , avvocatessa per i Diritti umani ed esperta di Diritto internazionale umanitario in Israele e Palestina.

L’incontro “Accountability: le potenzialità dell’azione legale” si terrà online, in inglese, con traduzione simultanea in italiano e in arabo, il 10 febbraio alle 18 e sarà incentrato sui temi legati all’azione giuridica a supporto dei diritti delle vittime palestinesi. Le avvocate Chantal Meloni e Emily Schaeffer Omerman, ospiti di Società civile per la Palestina, guideranno i partecipanti nell’intricato mondo dei rimedi giudiziari per le violazioni del diritto internazionale commesse in Palestina.

Il tema è di grande attualità e lo diventa ancor di più alla luce della storica decisione assunta il 5 febbraio dalla Corte Penale Internazionale che ha reiterato la statualità della Palestina e stabilito di avere giurisdizione sui crimini commessi nei territori che Israele occupa dal 1967, quali la Striscia di Gaza e la Cisgiordania, compresa Gerusalemme est.

Le relatrici interverranno sullo stato dei lavori della “Situazione Palestina” di fronte alla Corte Penale Internazionale, sui limiti dell’azione giudiziaria intrapresa in Israele, sui successi e sulle prospettive per l’azione legale in giurisdizioni straniere. Con l’obiettivo di fare chiarezza e individuare iniziative a cui la società civile italiana ed europea possano dare sostegno.

Questo secondo appuntamento di “Palestina: i diritti ostaggio della diplomazia” – un ciclo di quattro incontri di riflessione, elaborazione e proposte che la Rete Società civile per la Palestina organizza, con la collaborazione e il sostegno di Arci, Cospe e Fiom-Cgil Lombardia – sarà aperto da Basem Kharma, esponente dei Giovani Palestinesi d’Italia, e moderato da Grazia Careccia.

Nel corso del primo appuntamento, aperto da Luisa Morgantini e moderato da Grazia Careccia, “Prospettive post-Oslo: politica e società civile” (21 gennaio 2021) la riflessione è partita dalla constatazione che gli accordi di Oslo non hanno risposto alle aspettative di pace di due popoli per due stati, al contrario, come ha detto Hanan Ashrawi – prima donna eletta nel Comitato Esecutivo dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina, attualmente deputata del Parlamento palestinese –, «Il processo di pace è stato punitivo per i palestinesi, Israele ha violato i suoi impegni ampliando gli insediamenti, evacuando migliaia di palestinesi, confiscando terre e risorse, incarcerando e assassinando attivisti e cittadini inermi. […] La comunità internazionale non ha fatto il suo dovere: nessuna risoluzione dell’Onu è stata rispettata». In questa situazione di debolezza della diplomazia e della politica, diventa ancora più rilevante il «protagonismo della società civile palestinese per operare cambiamenti», come già fu alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso, quando «le organizzazioni per i diritti umani, i giovani, le donne furono l’ossatura della prima Intifada». Alle sue parole si sono aggiunte quelle di Shawan Jabarin – direttore di Al-Haq, la storica ONG palestinese per i diritti umani, segretario generale della Federazione Internazionale dei Diritti Umani – che ha sottolineato come la società civile nella realtà palestinese abbia svolto e svolga un ruolo di supplenza all’azione della politica e delle fragili istituzioni, favorendo la partecipazione dei cittadini, in particolare dei giovani e delle donne. Shawan Jabarin ha invitato cittadine e cittadini italiani a difendere la nostra democrazia, per esempio chiedendo che il governo italiano rispetti gli obblighi derivanti dalle Convenzioni di Ginevra, ratificate dall’Italia, e agisca, come previsto, affinché gli stati cessino di violare le norme del diritto internazionale umanitario.

L’incontro potrà essere seguito in diretta in italiano e arabo al link https://zoom.us/j/95403952512?pwd=MFFVZ1FMbzBIaGVZTnc0VEhybFRpdz09 Passcode: 068412, e in inglese, sulla pagina Facebook di Società Civile per la Palestina https://www.facebook.com/societacivileperlapalestina

