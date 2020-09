Contagi in aumento da 5 settimane in Europa – Oggi a Roma quelli per cui ‘il Covid non esiste’

tratto da: https://www.remocontro.it/2020/09/05/contagi-in-aumento-da-5-settimane-in-europa-domani-a-roma-quelli-per-cui-il-covid-non-esiste/

Remocontro 5 Settembre 2020

In prima linea ci sarà invece Davide Barillari, consigliere regionale del Lazio ed ex esponente dei 5 Stelle, e l’altra pasionaria ex 5 Stelle Sara Cunial, tanto discussa per la multa ricevuta durante il lockdown (lei se ne andava al mare). E poi tanti volti noti, tra cui lo psichiatra-opinionista Alessandro Meluzzi, l’avvocato Carlo Taormina, il cantante Povia, il filosofo sovranista Diego Fusaro, persino l’arcivescovo Carlo Maria Viganò, ex nunzio apostolico negli Stati Uniti, noto per i suoi attacchi a Papa Francesco. Per monsignor Viganò, a differenza di altro ‘co-manifestanti’, il coronavirus esiste, ma «la pandemia è una punizione di Dio». Papa Francesco non citato è sottinteso.