Continua la violenza sulle donne e sui bambini di Gaza

Nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne…

Il 70% delle vittime dell’aggressione israeliana a Gaza sono donne e bambini

Dal 1981, gli attivisti per i diritti delle donne celebrano il 25 novembre come la giornata contro la violenza di genere per onorare le tre sorelle Mirabal, attiviste politiche della Repubblica Dominicana che furono brutalmente assassinate nel 1960 per ordine del governatore del paese, Rafael Trujillo. Nel 1993 l’Assemblea Generale adotta la Dichiarazione sull’Eliminazione della Violenza contro le Donne. Nello stesso contesto, il 7 febbraio 2000, l’Assemblea Generale adotta la risoluzione 54/134, designando ufficialmente il 25 novembre come Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Questo anniversario coincide con l’aggressione israeliana in corso contro il nostro popolo palestinese nella Striscia di Gaza, con una particolare concentrazione di donne e bambini. Donne e bambini costituiscono oltre il 70% delle vittime, e più di 4.000 donne palestinesi sono state martirizzate dall’inizio dell’aggressione israeliana. Secondo la direttrice esecutiva di UN Women Sima Bahous, “nella Striscia di Gaza vengono uccise due madri ogni ora e 7 donne ogni due ore”. Tra i martiri c’erano scrittrici, artiste, creatrici, intellettuali, attiviste della comunità, giornaliste e medici. I rapporti delle Nazioni Unite hanno inoltre indicato che più di 800.000 donne palestinesi sono state sfollate dalle loro case con i loro figli dall’inizio dell’aggressione e che più di 50.000 donne incinte nella Striscia di Gaza non hanno assistenza medica. Molti tagli cesarei sono stati eseguiti per le donne senza anestesia né antidolorifici e in condizioni dure e dolorose a causa della mancanza di forniture mediche e del continuo assedio e bombardamento degli ospedali nella Striscia di Gaza, che hanno portato alla morte di madri o del feto. Secondo il Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione (United Nations Population Fund) “A Gaza, ci sono attualmente 5.500 donne incinte che dovrebbero partorire durante il prossimo mese. Circa 180 donne partoriscono ogni giorno in condizioni orribili, e il futuro dei loro neonati è incerto”.

Ciò si aggiunge alla vasta campagna di arresti in Cisgiordania e Gerusalemme che ha colpito più di 100 donne e ragazze dal 7 ottobre 2023. L’autorità carceraria occupante ha anche inasprito le sue procedure contro le detenute palestinesi, poiché vengono attaccate dalle donne guardie picchiandole o insultandole, oltre a impedire le visite e privarle di contattare i parenti. Inoltre, le ispezioni quotidiane impediscono loro di chiudere le finestre, soprattutto di notte quando fa molto freddo.

In queste occasioni, il Comitato Nazionale Palestinese per l’Istruzione, la Cultura e la Scienza chiede alla comunità internazionale e alle istituzioni competenti di intraprendere azioni immediate e urgenti per fermare l’aggressione israeliana, assumersi le proprie responsabilità e doveri nei confronti delle donne palestinesi e ritenere l’occupazione responsabile dei suoi crimini contro le donne palestinesi e tutte le categorie del popolo palestinese, la sua palese violazione di tutte le convenzioni e i trattati internazionali che garantiscono l’eliminazione della violenza contro le donne.