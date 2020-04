Contro le bandiere dell’Europa «matrigna», ragioni e strumentalità. Presto ‘cassa integrazione europea’

«Sure», acronimo che significa «Sicuro»: 100 miliardi di euro per la cassa integrazione in Europa. Un programma di tutela dei lavoratori che durerà fino alla fine dell’emergenza. È un fatto politico: è il primo progetto di tutela del lavoro, già proposto cinque anni fa dall’Italia.

Oggi la Commissione Europea presenterà «Sure», acronimo inglese per «supporto per mitigare i rischi della disoccupazione nell’emergenza (Covid 19)». «Sure» potrebbe essere adottato in tutta Europa per coprire parzialmente i lavoratori dipendenti costretti a restare a casa per evitare il rischio contagio. Questa iniziativa è storica, commenta Roberto Ciccarelli sul Manifesto, «perché prefigura la creazione di un sistema di assicurazione contro disoccupazione e precarietà a livello sovranazionale». Il «Sure» è una misura comunque temporanea, e dovrebbe essere finanziato con 100 miliardi di euro ottenuti dall’emissione di bond. Sarà operativo quando i paesi membri stanzieranno a titolo di garanzia 25 miliardi di euro complessive. Le quote saranno proporzionate alla grandezza del prodotto interno lordo di ciascuna economia.