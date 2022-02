Cooperazione, la Toscana al fianco della Palestina

Articolo riginariamente pubblicato su Redattore Sociale

Progettare il futuro: proposte e iniziative per la ricerca di una pace possibile in Palestina. E’ questo il titolo di un incontro online in programma il pomeriggio di venerdì 18 febbraio.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di rinnovare l’impegno della Toscana nei confronti della questione palestinese e di rilanciare la cooperazione con la Palestina, sulla base dell’esperienza consolidata nel corso degli anni, e muovendo da una base comune di riflessione sui nuovi scenari geopolitici dell’area.

L’iniziativa inizierà alle 14.30 con l’apertura dei lavori da parte dell’assessora regionale alla cooperazione internazionale Serena Spinelli e gli interventi dell’assessora regionale a istruzione, università e relazioni internazionali Alessandra Nardini e del sindaco di Firenze Dario Nardella.Seguiranno numerosi e qualificati interventi di politici, giornalisti, docenti universitari, figure di spicco della cooperazione e rappresentanti nazionali e regionali di ong e associazioni attive sul campo. Tra questi Abeer Odeh, Ambasciatore dello Stato di Palestina in Italia, Elly Shlein, vicepresidente della Regione Emilia Romagna, dell’europarlamentare Brando Benifei e del deputato Erasmo Palazzotto, membro dell’intergruppo alla Camera per la pace in Medio Oriente.I lavori saranno conclusi (ore 19 circa) dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.