Corea del Nord: coronavirus vietato in attesa di ordini

“Non sono potuta uscire affatto per 30 giorni … e mi hanno controllato in continuazione la febbre”, ha dichiarato Ro nel video, aggiungendo anche che, se le avessero trovato la febbre, sarebbe stata trasportata “immediatamente in una struttura di isolamento nella città di Pyongsong” nel nord-ovest del Paese.

È stato terribile” ha aggiunto “perché ho dovuto combattere con la paura persino di prendere un normale raffreddore. Non riesco a immaginare nulla di più terrificante, infatti, della prospettiva di finire in un ospedale nordcoreano”.