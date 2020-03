Coronakiller, Europa epicentro della pandemia, Usa scenari da incubo

Dopo aver per giorni minimizzato i rischi per gli Stati Uniti, il presidente Donald Trump ha proclamato «l’emergenza nazionale» di fronte agli oltre 2.000 casi accertati e alle 47 vittime in tutto il Paese. Ma l’incubo è il sistema sanitario americano sostanzialmente privato. Emergenza nazionale, e lui Trump, «Farò il test», dopo gli imprudenti abbracci con la delegazione brasiliana di Bolsonaro, forse contaminato forse no, ma con un ammalato certo. La decisione dopo giorni di critiche e polemiche sulla risposta di Trump alla pandemia. E il presidente in campagna elettorale per la rielezione ‘spara’ 50 miliardi di dollari e chiama tutti gli Stati a preparare centri di accoglienza e smistamento per i malati.