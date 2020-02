CORONAVIRUS, IL CONTAGIO ERA INEVITABILE: ORA L’UNICA CURA E’ RISPETTARE LE REGOLE – di Ilaria Capua

In esclusiva per Fanpage.it, la virologa Ilaria Capua spiega cosa sta succedendo in Italia, con 16 contagi in un solo giorno, perché tutto questo fosse inevitabile e perché il panico o il negazionismo possano solo peggiorare la situazione. Al contrario, l’unica cura a questa nuova sindrome influenzale da Coronavirus è un’enorme assunzione di responsabilità collettiva. In poche parole: dobbiamo rispettare le regole.