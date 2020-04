Coronavirus, Schröder: “SI’ A EUROBOND, GERMANIA RENDA AIUTO CHE EBBE”

Convinto, che “ci avvantaggiamo tutti dall’Europa unita, sul piano politico, culturale ed economico”, Schröder sottolinea come “per questo dobbiamo rapidamente tornare a una normalizzazione della vita”. “Le frontiere interne non possono rimanere chiuse a lungo – afferma – Le persone devono potersi incontrare di nuovo. Le imprese devono tornare a produrre . E’ una questione che si pone non solo la Germania. Cruciale è agire insieme e possibilmente cercare soluzioni europee. Questo è il mio appello”. In Italia, Spagna, Francia, “è giusto” per Schröder “parlare di una minaccia esistenziale nel vero senso della parola”. La pandemia di coronavirus, dice, è “una sfida che nessuna nazione può vincere da sola”, ma “forse questa crisi globale ci porterà a una riflessione: viviamo tutti sullo stesso pianeta e possiamo avere successo soltanto insieme”, anche “nella soluzione di problemi globali come i cambiamenti climatici, la fame, il sottosviluppo”. Invece di confronto, conclude “abbiamo bisogno di più cooperazione : se questa semplice verità venisse compresa a Washington, a Mosca, a Pechino e a Bruxelles, sarebbe un bene per tutti”.