Coronavirus sul mondo, 100mila morti. Italia meno vittime, Usa stato di calamità

tratto da: REMOCONTRO

Remocontro 12 Aprile 2020

100mila le vittime del coronavirus nel mondo, 19.899 in Italia, meno nuove vittime (+431) ma restano ancora alti i contagi. A Milano situazione non ancora sotto controllo. Negli Stati Uniti finalmente Trump riconosce lo stato di calamità nazionale.

Secondo un documento interno pubblicato in questi giorni dal quotidiano Aftonbladet. In pratica gli anziani che hanno più di 80 anni non saranno considerati una priorità così come quelle di 70 anni “che hanno un problema a un organo” e i 60-70enni “sui quali si riscontra una patologia su più di due organi”.