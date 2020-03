Coronavirus: Trump ha scelto la barbarie

tratto da: RAIAWADUNIA

Inizialmente, il presidente Trump ha ignorato il coronavirus, respingendo la sua minaccia per il pubblico. Poi, per un brevissimo tempo, lo ha preso un po’ sul serio. Ha dato le sue indicazioni dall’Ufficio Ovale, seguite da una delle conferenze stampa più sobrie della sua amministrazione. Il giorno dopo, è tornato alle sue solite buffonate, attaccando la stampa e diffondendo disinformazione. Ha persino promesso una cura “miracolosa”. Ora, quando diventa chiaro che questa non è una crisi momentanea – che l’economia potrebbe doversi fermare per impedire alla malattia di sopraffare il paese – Trump sembra deciso a far finta di nulla, anche se ciò costerebbe migliaia e migliaia di vite americane. “ Non possiamo lasciare che la cura sia peggiore del problema stesso ”, ha detto (o urlato) il presidente su Twitter domenica sera. “ Alla fine del periodo di 15 giorni, prenderemo una decisione su in quale modo vogliamo andare avanti! ” I rapporti successivi di Jonathan Swan di Axios hanno confermato che l’amministrazione sta cercando di allentare le linee guida per le riunioni pubbliche, al fine di riportare l’economia online: “ Tra previsioni terribili per l’occupazione e l’economia, la Casa Bianca sta iniziando a inviare segnali che c’è luce alla fine del tunnel – che la compressione dalla distanza sociale nazionale non sarà infinita. “ Se gli Stati Uniti avessero il rigoroso regime di controlli della Corea del Sud o di Taiwan – se conoscessero l’intera portata dell’epidemia e avessero le risorse per mettere in quarantena selettivamente i malati e i contagiosi – allora potresti immaginare un ritorno alla normalità nel prossimo mese o poco più, con la maggior parte delle persone che torna al lavoro e i vulnerabili che restano a casa. Ma questo è uno scenario improbabile, per non dir peggio, un sogno più che una realtà. Quello che sta realmente accadendo è che non sappiamo quanti americani sono malati o quanti sono asintomatici. Quello che sappiamo è che abbiamo un carico di lavoro in rapida crescita che implica che ci sono molte più infezioni rispetto a quelle dei numeri ufficiali finora registrati. Rilassare le restrizioni in questo ambiente è garantire una maggiore diffusione della malattia e un aumento del numero di vittime Con un tasso di mortalità dell’1 percento, possiamo aspettarci quasi 1 milione di decessi se il 30 percento degli americani prende il virus. Ed è bene chiarire che il tasso di mortalità è ancora incerto e legato a tante variabili. Tra le altre cose, dipende dalla capacità del sistema sanitario. Se gli ospedali locali non sono in grado di gestire un’inondazione di pazienti affetti da coronavirus – se non sono in grado di curare tutti – il tasso di mortalità aumenterà. In Italia, dove gli ospedali si stanno sforzando di curare i malati, il tasso di mortalità tra i casi confermati è vicino al 9 percento… L’economia crollerà sotto un lungo blocco sociale. Crollerà anche di fronte a un milione o più di decessi per coronavirus, poiché le persone si rifiuteranno di lavorare o trascorrere del tempo in spazi pubblici per non rischiare l’infezione. Entrambe le scelte sono difficili e complesse, ma una salverà delle vite mentre l’altra le sacrificherà sull’altare di guadagni illusori. Ecco perché gli esperti dell’amministrazione hanno sollecitato la Casa Bianca a proseguire il distanziamento sociale e altre misure di protezione. Ma né Trump né molti dei suoi alleati sembrano preoccuparsi così tanto del bilancio umano. O almeno si sono convinti che un blocco prolungato è più dannoso di qualsiasi cosa il virus possa fare. Trump, riferisce il Washington Post, è “ fissato sul crollo della borsa, si sta irritando all’idea che il paese rimanga chiuso fino all’estate e che si continui a parlare solo del coronavirus ”. Funzionari chiave all’interno dell’amministrazione – come Steven Mnuchin, il segretario del Tesoro – stanno spingendo il presidente a riportare l’economia sulla buona strada. “Il presidente ha ragione. La cura non può essere peggiore della malattia “, ha detto lunedì su Fox News Larry Kudlow, direttore del Consiglio economico nazionale della Casa Bianca. “ E dovremo fare alcuni compromessi difficili ”. Suppongo sia possibile che quando Trump e Kudlow dicono queste cose, pensino ai colletti blu e agli operai, alle persone che vivono da stipendio a stipendio. Ma la loro reciproca fissazione sul mercato azionario – il passaggio di Trump dall’apatia sul coronavirus all’attenzione è arrivato sulla scia di un crollo di borsa – rende questo improbabile. Il loro “compromesso” non è la vita per la prosperità , tanto più che il coronavirus smorza l’attività economica con o senza il distanziamento sociale. Ciò che propongono è sacrificare vite per salvare le ricchezze degli azionisti. C’è anche un altro problema. L’unico modo per sostenere un’economia in blocco è il sostegno incondizionato del governo a individui, famiglie e comunità. È socialdemocrazia, anche se solo per un po‘. E questa sacrosanta quantità di ridistribuzione – dall’alto verso il basso, dai creditori ai debitori – è inaccettabile per il presidente e i suoi alleati. E’ bene ricordare che l’amministrazione Trump sta ancora cercando di abrogare l’Affordable Care Act e porre fine all’assistenza alimentare per 700.000 americani. I marxisti hanno un giro di parole che risale alla fine del XIX secolo: “socialismo o barbarie”. Viene dal giornalista e filosofo tedesco Karl Kautsky, che nel 1892 scrisse: “Allo stato attuale, la civiltà capitalista non può continuare. Dobbiamo andare velocemente verso il socialismo o cadremo nella barbarie“. Due decenni dopo, in un opuscolo del 1915, “La crisi della socialdemocrazia tedesca”, la rivoluzionaria polacca Rosa Luxemburg ricapitolò l’idea, attribuendola all’amico e collaboratore di lunga data di Karl Marx, cioè Friedrich Engels. “La società borghese si trova al crocevia”, scrisse mentre una generazione di uomini europei marciava verso il proprio tristissimo destino nella prima guerra mondiale, “o transizione al socialismo o regressione alla barbarie”. Non devi essere un socialista rivoluzionario per capire il sentimento. Di fronte al disastro, l’unica strada da percorrere è la solidarietà e la reciproca preoccupazione. Rifiuta questa idea e tutto ciò che rimane è un freddo ed egoistico disprezzo per la vita umana. “ L’America sarà di nuovo – e presto – aperta agli affari ”, ha detto il presidente lunedì. “ Molto presto, molto prima di tre o quattro mesi che qualcuno sta dicendo. Molto prima. “ In altre parole, Trump sacrificherà gli americani al coronavirus se questo salverà il mercato finanziario e le sue prospettive di rielezione. Vale a dire che, nella scelta tra solidarietà e barbarie, Trump sceglierà la barbarie. Vedremo, a novembre, il paese ne terrà conto. Jamelle Bouie per NEW YORK TIMES