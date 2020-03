Coronavirus: vale la pena rischiare il contagio per gli F35 ?

commesse

Altrimenti noi non capiamo: il lavoratore viene multato se va a fare una passeggiata al parco, ma lasciato libero di rischiare la salute per fare un cacciabombardiere. Ai lavoratori possiamo chiedere il sacrificio di stare in prima linea negli ospedali e nei servizi essenziali, ma non quello di essere contagiato per montare la fusoliera di un caccia . Per un F35 non ci si può ammalare di Coronavirus.