Cosa accadrà alle comunità palestinesi se le organizzazioni della società civile verranno chiuse?

Articolo pubblicato originariamente su Madamasr e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Nelle prime ore di giovedì 18 agosto, soldati israeliani pesantemente armati hanno fatto irruzione nei nostri uffici di Addameer, una delle più grandi organizzazioni di sostegno diretto ai prigionieri politici palestinesi, e li hanno saccheggiati. La nostra porta d’ingresso è stata saldata e su di essa è stato attaccato un ordine militare che richiedeva l’immediata chiusura dei nostri uffici e del nostro lavoro.

Non eravamo soli. Nel massiccio raid israeliano a Ramallah sono state prese di mira altre sei organizzazioni della società civile, tutte, tranne una, designate come organizzazioni “terroristiche” dal governo israeliano lo scorso ottobre. Le sei organizzazioni che hanno dato vita alla campagna #StandWithThe6 sono: Addameer, Al-Haq, Bisan Center for Research & Development, Defense for Children International-Palestine, Union of Agricultural Workers Committees e Union of Palestinian Women’s Committees. Anche i Comitati per il lavoro sanitario hanno subito un’incursione e hanno ricevuto l’ordine di chiudere. Sono stati rubati oggetti e informazioni da tre delle organizzazioni e abbiamo trovato detriti militari sulle scene delle incursioni – candelotti di gas lacrimogeno, granate di spugna, proiettili di acciaio rivestiti di gomma e proiettili vivi – che indicano che l’esercito israeliano ha attaccato i residenti dell’area o coloro che sono usciti per affrontare la loro incursione.

Questa spaventosa escalation è solo l’ultima di un crescente attacco al lavoro in prima linea per i diritti umani dei palestinesi che dura da anni. Come operatori della società civile, abbiamo affrontato arresti, divieti di viaggio, interrogatori, revoca della residenza, sorveglianza tramite spyware e incursioni che hanno provocato danni e il furto di file, attrezzature e informazioni private. Gli uffici di Addameer sono stati oggetto di incursioni nel 2002, nel 2012 e nel 2019, e ancora oggi, mentre scriviamo queste parole, due dei nostri collaboratori – un ricercatore sul campo e un avvocato – sono in detenzione in Israele.

Quando lo scorso ottobre le nostre sei organizzazioni sono state messe al bando da un ordine militare israeliano, seguito dalla scoperta del software spia Pegasus sui dispositivi di diversi lavoratori poche settimane dopo, abbiamo lanciato l’allarme. Abbiamo sollecitato la comunità internazionale ad agire. Abbiamo condotto briefing diplomatici e advocacy di Stato, organizzato webinar, eventi e giornate d’azione digitali, esercitato pressioni sulle parti interessate, presentato relazioni agli organismi delle Nazioni Unite e pubblicato articoli, richieste e documenti politici.

Mentre abbiamo ricevuto un immenso sostegno da parte della comunità globale dei diritti umani, con centinaia, se non migliaia, di organizzazioni che hanno espresso la loro condanna della designazione, la denuncia a livello statale dell’attacco israeliano è stata tiepida. Solo il mese scorso nove Paesi europei hanno pubblicato una dichiarazione in cui affermavano che non avrebbero riconosciuto la designazione “terroristica” delle nostre organizzazioni. La Norvegia ha seguito l’esempio, diventando il decimo Stato europeo a rifiutare la designazione.

Molti di questi Stati finanziano già una o più delle nostre organizzazioni; lavorano a stretto contatto con noi, conoscono l’importanza del nostro lavoro sul campo, hanno visto in prima persona la repressione israeliana delle nostre organizzazioni e sono pienamente consapevoli del nostro utilizzo dei fondi attraverso regolari e approfonditi audit. Eppure, ci sono voluti quasi nove mesi per dichiarare pubblicamente che “continueremo la nostra cooperazione e il nostro forte sostegno alla società civile nei [Territori palestinesi occupati]”. Sebbene le dichiarazioni siano state accolte con favore, non sono state seguite da alcuna azione che facesse pressione su Israele per invertire la sua designazione. Impunemente, Israele ha deciso di fare un ulteriore passo avanti nell’attacco alle nostre organizzazioni: siamo stati oggetto di irruzioni, di ordini di chiusura e due dei nostri direttori (finora) sono stati convocati per essere interrogati.

Nonostante le designazioni e gli ordini militari di chiusura, noi della società civile palestinese stiamo facendo tutto il possibile per continuare il nostro lavoro, con grandi rischi personali, perché sappiamo che le nostre comunità hanno bisogno di noi. Senza un intervento internazionale significativo, però, Israele non cesserà il suo attacco fino a quando le nostre organizzazioni e la società civile palestinese in generale non saranno state completamente finanziate e chiuse. Chi sarebbe più danneggiato se il regime israeliano riuscisse in questo intento?

Se noi di Addameer venissimo chiusi, centinaia di prigionieri politici palestinesi detenuti da Israele e dall’Autorità Palestinese perderebbero la rappresentanza legale gratuita che forniamo loro. Saremmo costretti a interrompere le nostre visite di monitoraggio della detenzione, che conduciamo in ogni centro di interrogatorio e prigione israeliana, dove visitiamo decine di prigionieri politici ogni mese. Il nostro ruolo di cane da guardia sulle violenze, le negligenze mediche e i maltrattamenti che i detenuti subiscono quotidianamente verrebbe cancellato. Non saremmo più in grado di presentare denunce legali per conto di prigionieri che subiscono aggressioni e torture, o che hanno bisogno di interventi urgenti per proteggere la loro salute o salvare le loro vite. Gli aggiornamenti, i rapporti approfonditi, le schede e le analisi sui problemi urgenti dei detenuti, che pubblichiamo in inglese, arabo e spagnolo, cesserebbero e non saremmo più in grado di portare le esigenze dei detenuti in un paese in via di sviluppo.

Gli aggiornamenti delle notizie, i rapporti approfonditi, le schede e le analisi sulle questioni urgenti dei prigionieri, che pubblichiamo in inglese, arabo e spagnolo, cesserebbero e non saremmo più in grado di portare i bisogni e i casi dei prigionieri all’attenzione internazionale attraverso i depositi presso gli organismi delle Nazioni Unite, il patrocinio diplomatico, i tour di conferenze e le campagne globali di sensibilizzazione. Organizzatori, ricercatori, giornalisti e gruppi di advocacy di tutto il mondo che si occupano della questione dei prigionieri palestinesi non riceverebbero più informazioni e statistiche da noi, il che impedirebbe loro di condurre campagne tempestive e informate nei loro Paesi.

Circa un quinto della popolazione palestinese è stato imprigionato dal 1967 e migliaia di persone sono state detenute a tempo indeterminato in regime di detenzione amministrativa, dove non vengono presentate accuse e non si svolgono processi. Tra il 2000 e il 2020, circa 10.000 bambini palestinesi sono stati arrestati. È raro trovare una famiglia palestinese che non sia stata colpita dagli arresti israeliani, e sappiamo che qualsiasi palestinese può essere arrestato dalle forze di occupazione israeliane, da bambini e anziani, studenti e professori, a giornalisti, medici, parlamentari e altri.

Il regime israeliano processa la maggior parte dei palestinesi detenuti in Cisgiordania o a Gaza in tribunali militari, dove un basso standard per le prove e la mancanza di norme per un processo equo portano a un tasso di condanna di quasi il 100%. Se Addameer fosse davvero costretta a chiudere, non saremmo in grado di collaborare con i partner internazionali per fornire prove per rapporti come quello dell’organizzazione benefica britannica War on Want (2021) “Judge, Jury and Occupier”, che ha rivelato come il sistema dei tribunali militari sia coinvolto nel mantenimento di un sistema di occupazione militare e di apartheid. Quasi tutte le attività politiche palestinesi sono vietate e oltre 400 organizzazioni sono state designate come “ostili”, “illegali” o “terroristiche” dal 1967. È evidente quindi che il caso dei prigionieri palestinesi è centrale per la causa palestinese. La chiusura di Addameer sarebbe un duro colpo per tutti coloro che si dedicano alla libertà e ai diritti umani dei palestinesi.

Allo stesso modo, se le altre organizzazioni di StandWithThe6 saranno costrette a chiudere, non solo le comunità palestinesi perderanno un sostegno vitale sul campo, ma Israele potrà effettivamente sottrarsi alle responsabilità sulla scena internazionale, isolando i palestinesi dal resto del mondo.

Al-Haq lavora per proteggere e promuovere i diritti umani e lo stato di diritto dal 1979, diventando una delle prime organizzazioni per i diritti umani fondate nel mondo arabo. Documenta i crimini e chiede conto a Israele nell’arena globale quando viola il diritto internazionale e umanitario.

Il Bisan Center for Research & Development lavora con i giovani e le donne palestinesi, con le comunità povere ed emarginate e con i lavoratori per sostenere i loro diritti socio-economici. Promuove la produzione di conoscenza, incoraggia la ricerca diversificata e favorisce le iniziative culturali, con particolare attenzione all’uguaglianza di genere.

Defense for Children International-Palestine è l’unica organizzazione palestinese per i diritti umani che si occupa specificamente dei diritti dei bambini. Indaga, documenta e denuncia le violazioni dei diritti umani contro i bambini, fornisce servizi legali a chi ne ha urgente bisogno e chiede conto alle autorità israeliane e dell’Autorità palestinese a livello locale e internazionale.

Il Comitato dell’Unione dei lavoratori agricoli rappresenta gli interessi di migliaia di agricoltori nei comitati agricoli della Cisgiordania e di Gaza, in un contesto di crescente invasione coloniale di Israele nelle terre palestinesi. Il sindacato aiuta i contadini palestinesi a sviluppare i terreni agricoli, sostiene le comunità che devono affrontare la scarsità d’acqua per sviluppare interventi sostenibili e incoraggia i mezzi di sussistenza delle donne rurali.

L’Unione dei comitati femminili palestinesi è un’organizzazione comunitaria femminista progressista che dal 1980 lavora per sradicare ogni forma di discriminazione. Il loro sindacato dà potere alle donne, incoraggiando la loro partecipazione politica e sociale, aiutandole a entrare nel mercato del lavoro attraverso programmi di empowerment economico e fornendo supporto psicosociale e legale per affrontare i problemi più urgenti delle donne palestinesi.

Se qualcuno si stupisce che Israele prenda di mira organizzazioni che sostengono donne, bambini, prigionieri, contadini e comunità rurali palestinesi, allora non ha prestato attenzione. Ci è stato ordinato di chiudere proprio perché forniamo servizi alle vittime del violento sistema di occupazione, apartheid e colonialismo israeliano. Mentre il regime israeliano lavora per mettere a tacere le nostre organizzazioni, in realtà sta lavorando per mettere a tacere le critiche, reprimere il dissenso e impoverire e isolare i palestinesi dal resto del mondo. Senza un intervento internazionale significativo, Israele continuerà a fare irruzione, arrestare e attaccare le nostre organizzazioni, mettendo in pericolo il nostro personale, le nostre comunità e il nostro futuro. Noi resisteremo e continueremo il nostro lavoro. La comunità internazionale dovrebbe essere al nostro fianco.