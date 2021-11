Cosa fa l’esercito israeliano ai soldati che sparano ai palestinesi

Due anni fa, l’11 novembre 2019, il 22enne Omar Badawi è uscito di casa nel campo profughi di Al-Arroub, nel sud della Cisgiordania. Voleva spegnere un piccolo fuoco all’esterno, che era stato acceso da una bottiglia molotov che gli adolescenti hanno lanciato contro i soldati.

Da sinistra a destra: Izz a-Din al-Batash; Fehmiye Hrub; Fadi Washaha; il funerale di Muhammad Khabisa; il padre di Khabisa tiene la sua nipotina.Credit: Nasser Nasser / AP, per gentile concessione della famiglia Hrub, ISSAM RIMAWI / Anadolu Agency via AFP, Alex Levac

Badawi è uscito con un asciugamano, per spegnere le fiamme lambindo il muro di casa sua. Questo è stato l’errore della sua vita. Nell’istante in cui è uscito, i soldati si sono schierati in un vicolo vicino e lo hanno ucciso. Forse pensavano che l’asciugamano rappresentasse una minaccia mortale; dopotutto, pensavano che giustificasse il fuoco letale contro un civile innocente. La sequenza degli eventi – l’uscita di Badawi dalla casa, l’asciugamano, la sparatoria – è stata ripresa in video dai giornalisti presenti sulla scena. È uno spettacolo cupo.

Come è consuetudine, le forze di difesa israeliane hanno promesso di avviare un’indagine, al termine della quale “i risultati saranno trasmessi all’avvocato generale militare”. È stato due anni fa. Un anno fa, nell’anniversario della sparatoria, Haaretz ha chiesto all’unità del portavoce dell’IDF come stavano procedendo le indagini sulla morte di Badawi. Non è ancora concluso, mi hanno detto. È passato un altro anno e questa settimana l’unità del portavoce dell’IDF ha fornito ad Haaretz le seguenti informazioni: “Uno dei combattenti che stava fornendo copertura alle truppe ha individuato un palestinese nel vicolo che teneva in mano uno straccio bianco, che il combattente ha identificato come parte di una molotov che non era ancora stata accesa, e gli sparò un colpo. Il palestinese è morto per le ferite riportate. A seguito dell’incidente è stata avviata un’indagine della Polizia Militare.”

Un giovane disarmato che non mette in pericolo la vita di nessuno esce di casa, un soldato immagina che l’asciugamano che ha in mano verrà utilizzato per fare una bottiglia molotov e decide di giustiziare immediatamente l’innocente. Nulla nel comportamento del carnefice ha suscitato il sospetto dell’esercito che possa essere stato commesso un reato di qualche tipo . Non omicidio colposo, nemmeno causa di morte per negligenza, tutto nel comportamento del soldato era, agli occhi dell’esercito, impeccabile, standard, forse anche encomiabile, e il caso era chiuso. L’intollerabile facilità con cui è stata presa la vita di un palestinese non valeva nemmeno un rimprovero agli occhi dell’esercito morale.

Secondo i criteri morali dell’IDF, la sparatoria di una donna anziana e mentalmente instabile di nome Fehmiye Hrub che si è avvicinata a un posto di blocco con passo esitante e confuso, tenendo in mano un coltellino da cucina , il volto attestante angoscia, non giustifica nemmeno l’apertura di un’indagine. Forse i soldati si sono affrettati ad ucciderla? Forse non era necessario non ucciderla? Forse ci sono soldati più coraggiosi e meno codardi che avrebbero potuto sopraffare questa donna, avvicinandosi con passo incerto? Potrebbe essere che sparare non debba essere la prima reazione automatica dei soldati, ma l’ultima? Perché agitarsi o preoccuparsi di aprire un’indagine? “È stato condotto un esame preliminare delle circostanze e, quando non è emerso alcun ragionevole sospetto che fosse stato commesso un reato, non è stata avviata un’indagine della polizia militare a seguito dell’evento”, è stato informato questa settimana Haaretz dall’unità del portavoce dell’IDF.

Abbiamo scelto 18 casi degli ultimi due anni e mezzo in cui palestinesi sono stati uccisi o feriti gravemente dai soldati – casi documentati da questa rubrica – e abbiamo chiesto all’unità l’esito degli esami preliminari o delle indagini approfondite avviate . In cinque casi, l’IDF ha deciso di chiudere le indagini perché le prove raccolte non giustificavano, ai suoi occhi, l’adozione di misure legali. Per quanto riguarda i restanti 13 casi, l’esercito ha dichiarato: “Le indagini e la gestione degli altri incidenti elencati continuano e non è stata ancora presa alcuna decisione al riguardo”.

In nessuno dei 18 casi riguardanti l’uccisione o il ferimento di palestinesi è stato deciso di processare qualcuno dei soldati con qualsiasi tipo di accusa. Non è stato fatto niente. Prendere vite umane, comprese quelle di bambini, o ferire persone e lasciarle disabili a vita, non sempre merita nemmeno un’indagine superficiale. Quindi cos’altro c’è di nuovo?