Cosa significa Nakba nel 2020? Tre giovani donne palestinesi rispondono

17/05/2020 –

“Immagino sempre il giorno in cui i campi diventeranno vuoti. Mi chiedo, mentre torniamo, ci sentiremo tristi per i campi? “

Qassam Muaddi

“ Persone di tutte le età, intere famiglie con i loro bambini si stavano radunando sull’autobus. È stata un’idea completamente nuova e non sapevamo come sarebbe andata a finire ”. Huda Amer, 27 anni della città di Gaza, ricorda vividamente quella mattina del 2018, come se fosse appena successo. “ Gli autobus provenivano da tutta la Striscia di Gaza e andavano verso la recinzione orientale. Le persone sull’autobus erano eccitate. Alcuni, i più innocenti, si chiedevano l’un l’altro se sarebbero davvero tornati quel giorno ”.

Ogni anno in questa data, i palestinesi come Huda in tutto il mondo ripetono una sola parola più di ogni altra: Nakba. Arabo per “Catastrofe”. Si riferisce all’espulsione di massa dei palestinesi dalle loro città natali nel 1948. E ogni volta che viene menzionata la Nakba, al contrario, viene menzionato anche il “ritorno”.

“ Quando siamo arrivati ​​alla recinzione, abbiamo visto i soldati e i loro veicoli militari dall’altra parte ”, dice Huda, mentre riporta i primi momenti della “Grande Marcia del Ritorno” quando i palestinesi a Gaza hanno deciso di commemorare la Nakba in modo diverso. “ Ero emozionata e non riuscivo a trattenere le lacrime, alla vista delle persone che marciavano verso la recinzione. È la nostra terra, sembrava così distante, eppure così vicina “.

Alla stessa identica vista, attraverso la televisione e attraverso Internet, furono ricordati a milioni di persone in tutto il mondo, mentre altri impararono per la prima volta alcuni fatti di base sulla Nakba: accadde nello stesso momento in cui fu creato lo stato di Israele. Ha lasciato centinaia di migliaia di rifugiati, che sono cresciuti fino a milioni, compresi i tre quarti della popolazione di Gaza. È ancora un grave problema nel conflitto in Medio Oriente e, per qualche ragione, anche le giovani generazioni di palestinesi si identificano con esso.

Identità…

Prima del 1948, i palestinesi erano una società coesa che viveva in Palestina, con una crescente diaspora di emigranti, specialmente nelle Americhe. Oggi il popolo palestinese è di circa 13 milioni, frammentato in diversi luoghi e contesti politici. Nella storica Palestina, circa 6,4 milioni di palestinesi sono isolati, tra la Cisgiordania, la Striscia di Gaza, la città di Gerusalemme e i territori del 1948. Circa 4 milioni sono rifugiati in diversi paesi arabi e gli altri, sparsi nei cinque continenti. In mancanza di unità politica, la memoria della Nakba è uno degli elementi attorno ai quali milioni di palestinesi ovunque, si identificano tra loro come popolo.

“ L’eredità della Nakba ti segue fin dall’infanzia se sei nato come rifugiato ”, spiega Dina Fares, 26 anni, del campo profughi di Jalazon vicino a Ramallah, in Cisgiordania. “ È una questione di coscienza. Come dire da dove vieni, quando ti viene chiesto? Sono di Jalazon o di Lydda? Devi identificarti da qualche parte e sai che il campo non è la tua casa. Capisci che c’è un problema, molto presto ”

Questa consapevolezza iniziale è condivisa da Huda, che afferma che “ anche se non ci pensavamo o ne parlavamo continuamente, la Nakba era sempre dietro l’angolo ”. Anche per lei tutto inizia dall’autoidentificazione; “ Non mi sono mai abituata alla confusione quando qualcuno mi chiede da dove vengo finché non ho deciso di iniziare a rispondere che vengo da dove è stato espulso mio nonno; Yafa ”.

Per altri, la Nakba significa sentire e vivere come uno sconosciuto. “ È come vivere con due personalità ”, afferma Aminah Al Ashqar, 26enne palestinese del campo profughi del Burj Al Barajneh in Libano. “ A scuola, non mi sentivo diversa, fino a quando i genitori della mia amica non la hanno lasciata venire a casa mia, perché vivo nel campo ”. Spiega Aminah; “ Tutte le domande iniziano a comparire; Come siamo arrivati ​​qui? Perché non torniamo al nostro posto? Perché sono palestinese e non libanese? O neghi la tua identità di palestinese o, per la maggior parte di noi, la rivaluti ancora di più ”

Scelta…

Uno degli aspetti della Nakba è che sembra sempre recente e sempre personale. Uno dei motivi è che la discontinuità geografica e politica dei palestinesi ha un impatto su quasi tutte le famiglie. In effetti, il diverso status dei palestinesi, a seconda di dove vivono, rende difficile superare questa frammentazione.

“ Ogni volta che una persona può vivere, un membro della famiglia non può, e viceversa ”, spiega Aminah; “ Ad esempio, l’ultima volta che mia nonna ha visto suo figlio, mio ​​padre, è stato nel 1993. È in Libia. Non possiamo andare a trovarla, né lei può farci visita. La famiglia del mio fidanzato non vede suo zio dal 1991 “. È comune sentire che essere palestinesi significa avere parenti in tutto il mondo. Ma per Aminah, è più di questo; “ La differenza è che noi, rifugiati palestinesi, non abbiamo scelta. Se ci separiamo, potremmo non essere in grado di riunirci. È la mancanza di libertà di scelta “.

Quella libertà di scelta è condivisa da Dina; “ La nostra famiglia è stata interamente sfollata in Cisgiordania. Non abbiamo parenti rimasti a Lydda o altrove. Lydda è il mio luogo di origine, ma non riesco a parlarne. Non ci sono mai stata e sicuramente è cambiato molto dal 1948 “. Sottolinea quindi che “ Non si tratta della nostra città natale originale o della connessione fisica a un luogo specifico. Si tratta più che di libertà di scelta “.

Ancora viva …

“ Una delle cose che la Nakba ha fatto al popolo palestinese è la frammentazione. Significa tagliare le connessioni naturali tra le diverse parti di una popolazione ”, spiega Dina, che oggi lavora come ricercatrice legale a Badil, il centro palestinese per i diritti dei rifugiati. Spiega che “ a Badil, cerchiamo di superare quella frammentazione, ricollegando i giovani palestinesi provenienti da luoghi diversi e educandoli sui loro diritt i”. Per molti giovani palestinesi, riconoscere ed educare sulla Nakba fa parte del suo retaggio. “ Quando lavoro sulla Nakba e sui diritti dei rifugiati, non mi sento esterna. È la mia storia “, dice Dina.

Huda, che lavora come giornalista a Gaza, ha un approccio simile; “ Come palestinese, in generale, non solo come rifugiata, voglio fare un’opera che rispetti la causa palestinese e la difenda ”. Huda segue notizie e modifica storie, ma risparmia un po’ di tempo per un attivismo più diretto “ Partecipo a campagne mediatiche per difendere la causa palestinese, il diritto al ritorno, i prigionieri e Gerusalemme ”. Huda sottolinea che “ Non è un ente di beneficenza, è un impegno. Si tratta di essere coerenti con me stessa “.

E resisti …

Quella coerenza, pensa Aminah, è ciò che manca al mondo oggi, quando si tratta di Palestina e Nakba; “ Il fatto che questo continui, che un intero popolo viva ancora come un rifugiato, uno status temporaneo, a settant’anni di distanza, è una” catastrofe in sé ”. Questo è il motivo per cui Amina partecipa a tournée parlate, specialmente negli Stati Uniti come oratore pubblico, per diffondere la causa palestinese; “ Cerco di portare il tema del rifugiato e dello sfollamento da una prospettiva palestinese. La gente negli Stati Uniti non lo sente dalla nostra parte molto spesso, poiché i rifugiati palestinesi, specialmente in Libano, raramente hanno la possibilità di viaggiare liberamente e parlare della loro causa ”.

Una prospettiva palestinese che include anche possibili futuri dell’attuale Nakba; “ Ritorno, riparazione, autodeterminazione, questo è l’unico modo in cui la Nakba può finire ”, dice Dina. “ Immagino sempre il giorno in cui i campi diventeranno vuoti. Mi chiedo, mentre stiamo tornando, ci sentiremo tristi per i campi? ”, Esclama Aminah, “ Mi piace chiamarlo ‘Primo giorno’ perché sarà il primo giorno che avremo vite reali e non saremo più solo rifugiati, ma esseri umani completi ”. Huda pensa che “ non abbiamo altra scelta se non quella di attenerci alla nostra narrazione e passarla oltre, e mantenere qualsiasi forma di resistenza fino a quando non avremo i nostri diritti ”.