Cosa sta accadendo realmente in Giordania e cosa c’è dietro

tratto da: https://www.remocontro.it/2021/04/05/cosa-sta-accadendo-realmente-il-giordania-e-cosa-ce-dietro/

Giuseppe Santomartino 5 Aprile 2021

In queste ore le notizie provenienti dalla Giordania circa un presunto golpe con arresto di alti funzionari e le voci di arresti domiciliari del Principe Hamza (fratellastro del Re) hanno riportato in primo piano l’importanza di un paese di modeste dimensioni geografiche, e certo non ricco come altri paesi dell’area, ma che ha sempre rivestito, insieme alla dinastia hashemita, una importanza fondamentale negli equilibri mediorientali e dell’ intero mondo islamico. Le notizie su questa vicenda sono ancora molto frammentarie e per cui ogni cautela è d’obbligo, ma è forse utile proporre alcuni elementi che aiutino a capire.

Va preliminarmente ricordato che la dinastia hashemita ha governato sulla Mecca sin dal X secolo e vanta una silsila (catena di discendenza) da Maometto, e tale dinastia gode quindi di un’autorevolezza che non ha pari nel mondo islamico se non, ma a un livello inferiore, per la dinastia alawide del Marocco. In epoca più recente, durante la 1^ guerra mondiale con Lawrence d’Arabia, gli Hashemiti con lo Sceriffo Hussein bin Ali, bisnonno dell’attuale Re Abdullah, hanno svolto un ruolo fondamentale contro la dominazione ottomana in Medio Oriente. Dal 1921 la dinastia hashemita regna in Giordania seppure sotto protettorato britannico fino al 1946.