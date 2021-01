Cos’altro da ricordare nel 2020 del coronavirus

Per trovare un anno chiave tanto significativo per tutto il mondo, bisogna tornate indietro di 75 anni, alla fine della seconda guerra mondiale. Non siamo a quei livelli di dramma e distruzioni, ma la minaccia attuale capillarmente diffusa non risparmia nessuno. Prima, per similitudine di Pandemia, dobbiamo superare i 100 anni dalla ‘Spagnola’