Covid variante Bolsonaro fa strage in Amazzonia dove manca persino l’ossigeno

tratto da: https://www.remocontro.it/2021/01/18/covid-variante-bolsonaro-fa-strage-in-amazzonia-dove-manca-persino-lossigeno/

Remocontro 18 Gennaio 2021

La diffusione in Amazzonia di una variante particolarmente aggressiva del virus, una tragedia prevedibile ed evitabile. Medici costretti a ricorrere alla ventilazione manuale per mancanza di ossigeno, pazienti curati sul pavimento a causa del sovraffollamento degli ospedali, cadaveri in attesa di sepoltura nei cimiteri strapieni. E il solo Paese che ha risposto alla richiesta di aiuto del governo è stato il Venezuela, sotto embargo

Non sappiamo come assistere i malati, non troviamo le parole per consolare i familiari

Durante la prima ondata

le persone morivano in Amazonas e Roraima per mancanza di informazioni, posti in ospedale, letti nelle terapie intensive. Oggi, le persone muoiono per mancanza di posti in ospedale, nelle terapie intensive e, per quanto incredibile appaia, per la mancanza di ossigeno