Crisi imminente: i partner di estrema destra di Netanyahu si apprestano a governare la Cisgiordania

Articolo pubblicato originariamente su Al-Monitor e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Consegnando le responsabilità per l’amministrazione della vita in Cisgiordania ai suoi partner di estrema destra, il Primo Ministro designato Benjamin Netanyahu sta giocando con il fuoco sulla scena internazionale.

L’ex primo ministro Naftali Bennett ha visitato Washington questa settimana, facendo visita alla Casa Bianca, incontrando il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan e gli alti funzionari dell’amministrazione e fornendo le sue valutazioni sugli sviluppi politici in Israele. Per lo più ha ascoltato, sentendo gravi preoccupazioni che non è riuscito a dissipare.

La visita di Bennett si è svolta in un contesto bilaterale difficile. Il governo che presto assumerà il potere in Israele si sta configurando come il più di destra, radicale, conservatore e piromane di sempre. Gli attriti con l’amministrazione Biden, rafforzati dalla vittoria dei democratici al Senato della Georgia di questa settimana, si concentreranno senza dubbio sulla politica israeliana in Cisgiordania, in particolare sul previsto trasferimento dell’autorità sulla popolazione palestinese ai ministri della linea dura Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich. Altri motivi di irritazione, non necessariamente in quest’ordine, sono la minaccia rappresentata da questi estremisti allo status quo del Monte del Tempio e le violazioni dei diritti umani.

Dal punto di vista di Israele, esso ha ampiamente evitato serie sanzioni o ripercussioni legali per la sua occupazione della Cisgiordania dal 1967. I suoi sforzi sono stati favoriti dall’ombrello protettivo fornito dalle successive amministrazioni statunitensi e dalla forma unica di controllo ibrido che ha introdotto sul territorio popolato da oltre 2 milioni di palestinesi privi di diritti che vivono accanto a centinaia di migliaia di ebrei israeliani che godono di pieni diritti.

Israele si è trattenuto dall’annettere questo territorio de jure, insistendo per 55 anni sul fatto che questa situazione era temporanea. Di fatto, la comunità internazionale ha accettato con riluttanza questo accordo “temporaneo”, approvando tacitamente il governo dei palestinesi da parte della legge militare israeliana sotto la sovranità di un comando militare e la giurisdizione della legge civile israeliana sui residenti degli insediamenti ebraici nel territorio conteso.

L’imminente insediamento di un governo israeliano ultranazionalista e ultrareligioso è il punto di svolta emergente per questa forma ibrida di governance.

“Il nuovo governo potrebbe essere il miglior regalo per gli attivisti del movimento BDS [boicottaggio, disinvestimento e sanzioni] di tutto il mondo”, ha dichiarato ad Al-Monitor una fonte diplomatica di alto livello a Gerusalemme, a condizione di anonimato. “Il nuovo governo perderà le leve che hanno contribuito, in una certa misura, a mantenere il credito legale internazionale di Israele e a evitare sanzioni o boicottaggi. Questo potrebbe portare a un’escalation sul terreno e al conseguente caos, con gravi ripercussioni sullo stile e sulla qualità della vita degli israeliani”.

Israele ha ottenuto la sua relativa immunità internazionale in virtù del suo solido sistema immunitario – la Corte Suprema altamente rispettata e un sistema giudiziario efficace. La Corte Suprema ha combattuto per anni contro la discriminazione tra i civili sotto la giurisdizione di Israele, emettendo sentenze che proteggono i ricorrenti palestinesi e sanciscono i loro diritti. I liberali sostengono che non abbia fatto abbastanza in questo senso e che si sia schierata troppo spesso con il governo e l’esercito. A parte questo, la corte gode di una reputazione di imparzialità.

L’amministrazione delle vite dei palestinesi da parte di ufficiali militari indipendenti dai politici ha paradossalmente anche conferito un certo grado di credibilità alla reputazione internazionale di Israele.

Questa situazione “temporanea” e ambigua sarebbe potuta continuare se non fosse stato per i risultati delle elezioni del 1° novembre, con un cambiamento radicale della mappa politica e nuove politiche che potrebbero mettere alla prova la pazienza internazionale. Israele potrebbe essere costretto a rendere conto delle sue azioni dell’ultimo mezzo secolo e a presentare un conto salato, anche se molto posticipato.

Il famoso avvocato statunitense Alan Dershowitz, da sempre sostenitore del Primo Ministro designato Benjamin Netanyahu, questa settimana ha rilasciato ampie interviste ai media, esortandolo a non minare l’autorità della Corte Suprema andando avanti con i suoi piani di legiferare una clausola di annullamento che permetta alla Knesset di annullare le sentenze della Corte Suprema. Il messaggio è stato chiaro: se non è rotto, non aggiustarlo.

Il punto di svolta nello status del continuo dominio di Israele sulla Cisgiordania sta nell’accettazione da parte di Netanyahu delle richieste di Smotrich di ricevere i poteri ora detenuti dai generali militari sulla vita dei residenti palestinesi, nominandolo a un posto di nuova creazione di “ministro speciale del Ministero della Difesa”.

Una fonte diplomatica di alto livello a Gerusalemme ha dichiarato ad Al-Monitor, a condizione di anonimato, che questa mossa rischia di minare l’assunto a lungo sostenuto dalla comunità internazionale secondo cui l’amministrazione civile in Cisgiordania, pur essendo implementata dai militari, era comunque gestita come un organismo professionale in base alle esigenze sul campo piuttosto che alle ideologie dei politici.

La fonte ha osservato che Smotrich ha opinioni radicali, disconosce i diritti dei palestinesi, promuove la supremazia della legge religiosa ebraica e crede che il caos porterà all’Armageddon e affretterà la venuta del Messia. “Questo potrebbe sconvolgere l’ordine esistente ed esporre Israele e i suoi alti ufficiali e funzionari a un’ondata di cause internazionali”, ha aggiunto.

In un ulteriore cambiamento dello status quo, al compagno di corsa di Smotrich – il presidente del partito Potere Ebraico Itamar Ben-Gvir – è stata conferita l’autorità diretta sulle unità della Polizia di frontiera dislocate in Cisgiordania. Anche questo trasferisce il potere operativo di polizia a un politico considerato così radicale che Netanyahu ha evitato di farsi vedere in pubblico con lui fino a diversi mesi fa.

“Questi cambiamenti non andranno d’accordo con la comunità internazionale”, ha dichiarato ad Al-Monitor, a condizione di anonimato, un ex alto ufficiale militare. “Nessuno accetterà la tesi di Israele secondo cui sta amministrando la Cisgiordania in conformità con gli standard legali internazionali. Chi pensa che Israele continuerà a eludere le sanzioni o le azioni legali si illude”.

Netanyahu sta indubbiamente giocando con il fuoco, non da una posizione di potere ma di debolezza. Dipende completamente dai suoi partner di coalizione, che rappresentano le forze più regressive della società israeliana. Sta lasciando che i coloni amministrino il territorio conteso, sta smantellando l’autorità di controllo della Corte Suprema, sta cannibalizzando altri ministeri del governo, come quello dell’Istruzione, secondo le richieste dei partiti ultraortodossi e ultranazionalisti.

Pur insistendo in interviste in lingua inglese destinate alle orecchie della comunità internazionale sul fatto che ha tutto sotto controllo e non permetterà ai radicali di determinare ed eseguire la politica, Netanyahu si rende sicuramente conto che questa è una prospettiva insostenibile. A un certo punto, perderà il sostegno dei suoi alleati di coalizione o degli alleati americani ed europei di Israele. Anche gli storici accordi di Abraham con i Paesi arabi, da lui stesso progettati, potrebbero essere a rischio. Netanyahu si avvia verso l’ufficio del Primo Ministro su un terreno molto instabile.