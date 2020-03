Crisi umanitaria. Cercano di approdare a Lesbo. Un bimbo è morto nella traversata

Reuters

La Grecia ha bloccato tutte le nuove domande di asilo per il mese prossimo dopo che la Turchia ha aperto le frontiere alle persone migranti che vogliono raggiungere l’Unione Europea.

Funzionari greci avevano dichiarato di aver fermato in precedenza quasi 10mila profughi mentre attraversavano il confine terrestre con la Turchia.

Il primo ministro Kyriakos Mitsotakis ha affermato che la Grecia ha aumentato al massimo “il livello di controllo e allerta ai nostri confini”.

La Turchia dal canto suo ha replicato di non poter gestire la quantità di persone che fuggono dalla guerra in Siria. Venerdì, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan aveva dichiarato di voler permettere ai migranti di superare i confini delle Stati vicini, tra Grecia e Bulgaria.

La sua decisione è arrivata dopo che almeno 33 soldati turchi sono stati uccisi in una serie di attacchi aerei nella provincia di Idlib, nel nord della Siria la scorsa settimana.

Di fatto la Turchia ospita 3,7 milioni di rifugiati, non solo siriani ma anche provenienti da altri Paesi come l’Afghanistan; ma in precedenza aveva impedito loro di partire per l’Europa dopo aver sottoscritto un accordo con l’Ue ancora nel marzo 2016 e poi rinnovato. Erdogan però ha accusato Bruxelles di aver infranto le promesse fatte nel 2016, quando Ankara aveva accettato di contribuire a “rafforzare” il confine sud-occidentale dell’Unione europea, di fatto trattenendo i migranti in cambio di 3,6 miliardi.

L’agenzia dell’Unione europea per la protezione delle frontiere, Frontex ha dichiarato di essere in “stato di allerta” ai confini dell’Europa con la Turchia.

Cosa sta succedendo in Grecia?

Il primo ministro Mitsotakis ha annunciato la sospensione delle domande di asilo su Twitter domenica sera e ha affermato che la Grecia ha invocato una clausola di emergenza di un trattato UE “per garantire il pieno sostegno europeo”.

“I confini della Grecia sono i confini esterni dell’Europa. Li proteggeremo”, ha scritto, aggiungendo che martedì visiterà il confine terrestre di Evros con la Turchia con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, il presidente del Parlamento europeo David Sassoli e della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Il governo greco ha affermato che a quasi 10.000 migranti è stato impedito di entrare in Grecia nelle ultime 24 ore.

E ancora il premier greco Kyriakos Mitsotakis ha avvertito le persone migranti che premono alla frontiera con la Turchia di “non tentare di entrare illegalmente in Grecia perché saranno respinte”.

La polizia greca ha affermato che nelle ultime 24 ore almeno 500 persone su sette imbarcazioni hanno raggiunto le isole greche di Lesbo, Samos e Chios, dove i campi per i migranti sono già gravemente sovraffollati.

Sette barche hanno trasportato più di 300 persone a Lesbo, quattro sono arrivate a Samos con 150 e due a Chios con un totale combinato di 70 a 80 persone, così ha riferito un funzionario del governo greco all’agenzia di stampa Reuters. Sembra che un bambino sia morto nel tentativo di approdo a Mitileni, sull’isola di Lesbo. Stando a quanto riportato dal sito Cnn.gr il gommone partito dalla costa turca si è ribaltato quando è stato avvicinato dalla Guardia costiera greca. 46 persone sono state salvate, tra loro un bambino. Mentre il cadavere dell’altro bimbo è stato rinvenuto poco dopo.

Alcuni migranti hanno lanciato pietre e barre di metallo quando sono stati fermati al confine. Le guardie di frontiera greche hanno sparato gas lacrimogeni. Mentre altre persone migranti sono stati anche viste vagare attraverso un fiume fino al suolo greco a Kastanies. Molti migranti bloccati sono stati inviati a Evros, un’area lungo il confine con la Turchia.

Il vice ministro della Difesa greco Alkiviadis Stefanis ha accusato la Turchia di incoraggiare i migranti a fare il viaggio. “Non solo non li stanno fermando, ma li stanno aiutando”, ha affermato Stefanis alla tv greca Skai. Ci sono stati scontri tra migranti e polizia greca sabato dopo che il presidente Erdogan ha effettivamente dato il via libera ai migranti a dirigersi verso l’Unione europea.

Mentre il premier bulgaro Boiko Borisov va in Turchia per incontrare il presidente Erdogan, nel pieno della crisi migratoria alle frontiere turche con Grecia e Bulgaria, l’Unione europea ha convocato una riunione dei ministri degli esteri europei e ha affermato di voler sostenere la Grecia e la Bulgaria – che pure confina con la Turchia – a proteggere i confini esterni della «fortezza Europa».

E anche dal Papa è stata espressa preoccupazione per le popolazioni colpite dalle guerre e costrette ad emigrare e all’Angelus di domenica si è detto “rattristato per le notizie che arrivano di tanti isolati, tanti uomini, donne, bambini cacciati via a causa della guerra, tanti migranti che chiedono rifugio nel mondo, e aiuto. In questi giorni, la cosa è diventata molto forte: preghiamo per loro”.

Cosa dice l’accordo Ue-Turchia firmato a marzo 2016

L’accordo Ue-Turchia di fatto è un meccanismo di scambio. “Per ogni rifugiato siriano rimandato in Turchia dalle isole greche, un altro siriano verrà ricollocato nell’Unione europea tenendo conto dei criteri di vulnerabilità previsti dalle Nazioni Unite”, dice il testo dell’accordo. In cambio, la Turchia si impegna a prevenire gli attraversamenti via mare dalle sue coste e l’Unione Europea le destina più di tre miliardi di euro, con altri tre miliardi aggiuntivi in una fase successiva, destinati ai rifugiati nel paese. L’accordo ha significato anche che l’Unione europea avrebbe considerato la Turchia come paese terzo sicuro per i rifugiati; che riportare i rifugiati in Turchia non sarebbe stato considerato un respingimento, che le leggi internazionali considerano illegale.