Cyberspionaggio Pegasus, tecno-furberia israeliana a spiare i telefoni del mondo

tratto da: https://www.remocontro.it/2021/07/22/cyberspionaggio-pegasus-tecnologia-e-furberia-politica-israeliana/

Remocontro 22 Luglio 2021

Governo di Israele in imbarazzo per il caso Pegasus, lo spyware creato da un’azienda privata israeliana e venduto solo con autorizzazione governativa anche a regimi autoritari, repressivi o antidemocratrici.

Anche Macron e Prodi nella lista degli spiati Pegasus. La Francia apre un’inchiesta, in Messico spiato anche il presidente Obrador.

Da Amnesty un software gratis per ispezionare i cellulari col MVT, Mobile Verification Toolkit, strumento gratuito e scaricabile online per sapere se lo spyware ha attaccato Android o iOS.