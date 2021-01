DA BIHAC (Lipa Bosnia) – di Operazione Colomba

DA BIHAC (Lipa Bosnia): Il 23 dicembre il campo di Lipa in Bosnia Erzegovina era stato incendiato. Sono passati 10 giorni e i migranti che stavano nel campo ancora non hanno una sistemazione. Per qualche giorno sono stati tenuti in alcuni bus, senza riuscire a ottenere nessuna informazione su cosa sarebbe successo. Ieri sono arrivati dei militari che hanno montato le tende: in questo accampamento di fortuna non c’è cibo, non c’è elettricità, non ci sono nemmeno i bagni. I migranti si sono rifiutati di entrare nel “campo” e hanno iniziato uno sciopero della fame. Nel cantone di Una-Sana la popolazione è ostile ai migranti, lOM non riesce a gestire la situazione e l’Unione Europea tace. Queste persone sono alle porte dell’UE in pieno inverno, senza nessun diritto, senza un posto dove ripararsi e senza certezza su cosa succederà.