Da sostenitore dei terroristi a persona influente: Itamar Ben-Gvir e l’estrema destra israeliana aiutano Netanyahu a riconquistare il potere

Articolo pubblicato originariamente su Democracy Now

Benjamin Netanyahu è destinato a tornare primo ministro di Israele: i risultati delle elezioni di martedì hanno mostrato che il suo partito Likud e i suoi alleati di estrema destra hanno ottenuto un numero di seggi sufficiente a formare una maggioranza parlamentare. Tra questi, il legislatore di estrema destra Itamar Ben-Gvir, che sostiene apertamente la pulizia etnica dei palestinesi, giura di reprimere la comunità LGBTQ ed è stato condannato per incitamento razzista contro gli arabi. “Questo sarà un nuovo livello di potere per l’estrema destra nel governo”, afferma Natasha Roth-Rowland, redattrice e scrittrice di +972 Magazine, che studia l’estremismo ebraico di destra.

I risultati delle elezioni di martedì mostrano che il partito Likud di Netanyahu e i suoi alleati di estrema destra hanno ottenuto 64 seggi alla Knesset, un numero di voti sufficiente a formare una maggioranza parlamentare. Netanyahu è stato primo ministro dal 1996 al 1999 e poi di nuovo dal 2009 al 2021. Attualmente è sotto processo per corruzione.

Un membro chiave del suo governo sarà probabilmente Itamar Ben-Gvir, un legislatore ultranazionalista che sostiene apertamente la pulizia etnica dei palestinesi. Nel 2007 è stato condannato per incitamento al razzismo e sostegno a un’organizzazione terroristica. Ben-Gvir vive in un insediamento illegale nella Cisgiordania occupata. L’anno scorso ha trasferito il suo ufficio parlamentare nel quartiere Sheikh Jarrah di Gerusalemme, dove i coloni hanno tentato di sfrattare violentemente i residenti palestinesi dalle loro case. Per anni, Itamar Ben-Gvir ha appeso a casa sua una foto di Baruch Goldstein, un israelo-americano che nel 1994 uccise 29 palestinesi in una moschea di Hebron. Il direttore del Jerusalem Post ha descritto Ben-Gvir come “la versione moderna israeliana di un suprematista bianco americano e di un fascista europeo”.

Il ritorno di Netanyahu arriva mentre le forze di sicurezza israeliane hanno ucciso giovedì quattro palestinesi nella Cisgiordania occupata e a Gerusalemme, mentre i caccia israeliani hanno bombardato Gaza. Quest’anno le forze israeliane hanno ucciso almeno 130 palestinesi in Cisgiordania. Molti palestinesi temono che il ritorno di Netanyahu possa solo peggiorare le cose. Parla Youssf Khattab, residente a Gaza.

YOUSSF KHATTAB: [tradotto] Nessuno dei governi formati da Benjamin Netanyahu nell’anno precedente ha riconosciuto i diritti del popolo palestinese. Ha persino rifiutato tutti gli accordi con l’Autorità Palestinese. Il prossimo governo è un governo di estrema destra. Di conseguenza, il popolo palestinese non potrà che assistere a guerre, distruzioni, uccisioni e altri spargimenti di sangue, demolizioni di case, sradicamenti di terre, confische di terreni e la costruzione di altri insediamenti.

AMY GOODMAN: Ci raggiunge ora Natasha Roth-Rowland. È redattrice e scrittrice presso la rivista +972 e dottoranda in Storia presso l’Università della Virginia. Le sue ricerche e i suoi scritti si concentrano sull’estrema destra ebraica in Israele-Palestina e negli Stati Uniti. Natasha, benvenuta a Democracy Now! Prima di tutto, può spiegare il significato di questa vittoria? Non si tratta solo di Benjamin Netanyahu, ma anche di chi si allea con lui, dei partiti che comporranno la sua coalizione e di chi sono.

NATASHA ROTH-ROWLAND: Certamente. La prima cosa da dire è che i risultati delle elezioni di martedì sono molto, molto negativi. Se si osservano i sondaggi prima delle elezioni, sembrava che potesse essere un po’ un testa a testa. In alcuni momenti sembrava che il blocco di Netanyahu potesse ottenere 61 seggi, che è un margine molto, molto sottile in una Knesset di 120 seggi. A volte sembrava che il cosiddetto blocco anti-Netanyahu potesse ottenere 61 seggi. Ora ha ottenuto una maggioranza di 64 seggi, che è più forte di quanto credo molti avessero previsto.

E come lei ha detto, non si tratta solo del ritorno al potere di Netanyahu stesso, accompagnato da questa litania di accuse penali che potrebbero essere eliminate se la coalizione entrante riuscirà ad avere la meglio sul sistema giudiziario. Ma si tratta anche degli alleati di Netanyahu. Il principale, come lei ha detto, è Itamar Ben-Gvir. È a capo del partito Otzma Yehudit, che in queste elezioni si è candidato con il sionismo religioso e ha ottenuto un bottino senza precedenti di 14 seggi. È il terzo partito della Knesset. Questo sarà un nuovo livello di potere per l’estrema destra nel governo.

E la cosa che aggiungo è che credo ci sia un comprensibile impulso a dire che non importa chi sia al potere nel governo israeliano, non cambia molto. L’occupazione continua. Continuano le violenze e la sorveglianza contro i palestinesi all’interno della Linea Verde. Continuano i bombardamenti su Gaza. Tutto ciò che abbiamo visto nell’ultimo anno ne è una macabra testimonianza. Ma purtroppo le cose possono sempre peggiorare e con quello che sembra il nuovo governo, peggioreranno. La domanda è quanto.

AMY GOODMAN: Ci dica chi è Itamar Ben-Gvir. In un’intervista dell’ottobre 1995, lo si vede tenere in mano un ornamento preso dall’auto del Primo Ministro Yitzhak Rabin da attivisti israeliani di estrema destra durante una protesta contro Rabin e gli accordi di Oslo.

ITMAR BEN-GVIR: [tradotto] La gente è riuscita a prendere questo simbolo dall’auto di Rabin. Il simbolo è un simbolo, e simboleggia che così come abbiamo ottenuto questo simbolo, possiamo arrivare a Rabin.

AMY GOODMAN: Era Itamar Ben-Gvir nell’ottobre 1995, quindi decenni fa. Poco tempo dopo, il 4 novembre 1995, un estremista ebreo assassinò Yitzhak Rabin a Tel Aviv. Il tuo commento, Natasha?

NATASHA ROTH-ROWLAND: La prima cosa che vorrei chiarire è che l’assassino, Yigal Amir, non faceva parte dello stesso movimento giovanile di Itamar Ben-Gvir, ma condividevano ideologie simili. Itamar Ben-Gvir all’epoca era un attivista giovanile del movimento Kach. Kach era il partito di estrema destra fondato da Meir Kahane, un rabbino e ultranazionalista di origine americana che emigrò in Israele negli anni ’70, formò questo partito e dopo alcuni tentativi falliti riuscì a farsi eleggere alla Knesset nel 1984. Il suo partito è stato bandito dalla corsa nel 1988 apparentemente a causa della sua piattaforma razzista e antidemocratica, ma l’accusa di bandirlo è stata in realtà guidata da altri partiti di estrema destra che temevano che Kach avrebbe iniziato a rosicchiare la loro base di elettori.

Detto questo, anche se a Kach è stato vietato di partecipare alle elezioni, è rimasto come movimento politico. È stato messo fuori legge nel 1994, dopo l’attacco terroristico di cui lei ha parlato, in cui Baruch Goldstein ha ucciso 29 palestinesi durante la preghiera a Hebron. Ma ha continuato ad avere questa sorta di coterie di attivisti di base nonostante la sua messa al bando come organizzazione terroristica in Israele-Palestina. Questo era il contesto in cui Itamar Ben-Gvir parlava ai media nella clip che abbiamo appena visto.

Ha mantenuto il suo punto di vista nei decenni successivi. Ha tenuto questa fotografia di Goldstein sulla parete del suo salotto per decenni. Alla fine è stato convinto a toglierla nel 2020 da alcuni dei suoi partner con cui era in corsa per le elezioni. Da allora ha ritrattato le sue precedenti dichiarazioni secondo cui vede Goldstein come un eroe e un difensore del popolo ebraico. Ritengo che tali dichiarazioni non vadano prese sul serio. Ritengo che si collochino nella stessa categoria della presunta moderazione delle sue opinioni sui palestinesi e di qualsiasi tipo di visione liberale di come dovrebbe essere Israele-Palestina. Uno degli attivisti del suo stesso partito è stato ripreso da una telecamera mentre ammetteva che l’apparente moderazione delle sue opinioni era solo uno stratagemma per assicurarsi di non essere escluso dalla candidatura alla Knesset.

Ecco chi abbiamo al vertice di una fazione, il numero due di Bezalel Smotrich che è il capo del sionismo religioso, con cui Otzma Yehudit si è candidato. È lui che entra nella Knesset come potenziale kingmaker. Il ministero che sta cercando di ottenere e che potrebbe ottenere è quello di Ministro della Pubblica Sicurezza. Questo lo mette a capo della polizia e le prospettive per questo credo siano spaventose.

AMY GOODMAN: Anche se lei dice che ha ritrattato, volevo tornare a dieci anni fa, nel luglio 2011, quando Ben-Gvir disse a un giornalista perché aveva scelto di mettere quella foto di Goldstein sul muro di casa sua.

ITAMAR BEN-GVIR: [tradotto] È un uomo giusto. È un eroe. È un medico che ha salvato gli ebrei per tutta la vita.

AMY GOODMAN: Quanto potere ha oggi? Parliamo di ciò che significa, di ciò che Netanyahu ha avuto in passato e con chi si trova oggi. Inoltre, il fatto che Itamar Ben-Gvir abbia trasferito il suo ufficio parlamentare nel quartiere Sheikh Jarrah di Gerusalemme e il significato di ciò che significa.

NATASHA ROTH-ROWLAND: Il trasferimento a Sheikh Jarrah è stata una sorta di trovata politica. Ben-Gvir ha seguito il suo mentore, Meir Kahane, che è stato molto, forse dovrei dire astuto, nel capire dove si trova il punto più caldo della tensione in un dato momento in Israele-Palestina e nel precipitarsi su di esso. Non si trattava di un trasferimento permanente; era una specie di scrivania con uno striscione sopra. Ma il suo scopo era quello di fomentare tensioni e scontri e ci è riuscito.

Ora, come partner di coalizione di Netanyahu, resta da vedere quali aspetti della piattaforma del suo partito sarà in grado di portare avanti. In termini di assistenza a Netanyahu, come ho detto prima, penso che gli attacchi alla magistratura, che mirano a togliere Netanyahu dai guai nei suoi vari processi per corruzione, siano una prospettiva molto probabile. Lo stesso Ben-Gvir vuole incoraggiare l’emigrazione – lo scrivo tra virgole – dei palestinesi all’interno di Israele-Palestina da entrambi i lati della Linea Verde. Vuole rendere molto più facile per le forze di sicurezza israeliane punire, dovrei dire, i palestinesi su entrambi i lati della Linea Verde con ripercussioni minime. Esiste già una grande impunità per i soldati e gli agenti di polizia che agiscono contro i palestinesi. Lui vuole rendere questa impunità ancora più ampia.

Vuole, secondo le sue stesse parole, reprimere gli ebrei riformatori. Nell’ultimo anno ci sono stati alcuni alleggerimenti dei processi di conversione e così via per gli ebrei riformati in Israele-Palestina. Sembra che questi siano destinati a essere annullati. Il suo partito sembra intenzionato ad attaccare la comunità LGBTQ. Vuole annullare il divieto della cosiddetta terapia di conversione. E proprio ieri, il capo del partito Noam, che fa parte della lista del sionismo religioso che ha vinto 14 seggi alle ultime elezioni, ha dichiarato di voler provare a vietare legalmente le parate dell’orgoglio.

AMY GOODMAN: Tornando alla questione di Sheikh Jarrah, volevo mostrarvi uno spezzone di Ben-Gvir, il mese scorso, mentre agita una pistola e grida durante uno scontro in questo quartiere.

ITAMAR BEN-GVIR: [tradotto] Se i palestinesi lanciano pietre, sparategli.

AMY GOODMAN: “Sparategli”, ha detto. Questo è Mahmoud Sa’u, un palestinese che vive a Sheikh Jarrah, che descrive le azioni di Itamar Ben-Gvir nel suo quartiere.

MAHMOUD SA’U [tradotto] Il suo ufficio è all’interno del piano di acquisizione del quartiere di Gerusalemme Sheikh Jarrah e delle case che vi si trovano. Ha piantato la sua tenda qui e ha iniziato a indicare le case che vuole prendere. La mia casa è minacciata. Anche la casa del mio vicino è minacciata. Tutti riceviamo ordini di sfratto o tribunali per aumentare l’affitto, e anche ordini di non costruire o ristrutturare. Veniva qui a creare problemi a tutti. Immaginate un membro della Knesset che estrae la pistola verso gli abitanti del quartiere. Qui ci sono bambini e donne. Quindi cosa vi aspettate da lui se lo assegnano come ministro della Pubblica Sicurezza o come qualsiasi altra posizione ministeriale? Ovviamente sarebbe più sicuro e sollevato. Ma come ha detto il mio vicino, non ci interessa. Anche se fosse un primo ministro, noi stiamo qui nelle sue case. Questo è il nostro legittimo diritto di difendere le nostre case e i nostri figli.

Natasha Roth-Rowland, Haaretz ha pubblicato un editoriale intitolato Kahanism Won. Israele si sta avvicinando a una rivoluzione autoritaria, religiosa e di destra. Ci spieghi anche nel complesso cosa significa. Lara Friedman, presidente della Fondazione per la pace in Medio Oriente, ha twittato mercoledì: “Ricordiamo che sei mesi prima delle elezioni israeliane che hanno reso i kahanisti probabilmente la forza politica più potente in Israele, l’amministrazione Biden ha deciso di fare la sua parte nella normalizzazione del kahanismo, rimuovendo i gruppi kahanisti dalla lista statunitense delle organizzazioni terroristiche straniere, dove erano stati inseriti per decenni”. Il che, tra l’altro, si aggiunge alla condanna di Ben-Gvir per aver fatto parte di un’organizzazione terroristica e per razzismo. Potrebbe rispondere a tutto questo?

NATASHA ROTH-ROWLAND: Per quanto riguarda ciò che Lara Friedman ha twittato sul fatto che il Dipartimento di Stato ha rimosso Kach e Kahane Chai da – Kahane Chai, mi scusi, è una sorta di propaggine di Kach emersa sulla scia dell’assassinio di Meir Kahane nel 1990 – penso che ciò che Lara Friedman dice sia assolutamente corretto. E non credo che sia solo il Dipartimento di Stato ad aver giocato un ruolo in questa normalizzazione di cui parla. Penso che sia certamente inutile che questi due gruppi siano stati rimossi dalla designazione sei mesi fa, perché credo che ciò abbia contribuito all’idea che il kahanismo, il Kach e l’ideologia kahanista siano in qualche modo reliquie del passato o sufficientemente marginali da non meritare uno stretto monitoraggio e una sorveglianza, e penso che tutto ciò non sia corretto.

Penso che sia anche un elemento di una più ampia marginalizzazione di Ben-Gvir e del kahanismo, che penso sarà inevitabilmente rivisitata ora, ma che ha giocato un ruolo importante nel minimizzare la minaccia rappresentata dalla sua ideologia e il suo potenziale di conquista del potere nel governo israeliano. Se vogliamo mettere le cose in un contesto un po’ più familiare per gli osservatori qui negli Stati Uniti, l’effetto è stato un po’ quello che è successo con Trump durante la sua ascesa al potere prima di essere eletto presidente. Ci sono state forze parallele che lo hanno liquidato e ridicolizzato come un estremista ma anche come un buffone che non ha mai avuto la possibilità di arrivare al potere. Allo stesso tempo, però, ha ricevuto un’attenzione mediatica così intensa da ottenere una copertura che la maggior parte dei politici credo possa solo sognare.

La stessa cosa è accaduta con Ben-Gvir in Israele-Palestina. È stato a lungo liquidato come un fenomeno sgradevole, orrendo ma marginale, ma nel momento in cui è entrato nella Knesset, ha iniziato a essere invitato ripetutamente nei notiziari israeliani. Una statistica dell’inizio di quest’anno dice che, in un determinato periodo, era secondo solo al Primo Ministro Naftali Bennett in termini di tempo di trasmissione sui media israeliani. Penso quindi che queste due cose si siano combinate per spingerlo in un luogo in cui ha goduto di un’esposizione maggiore che mai, che invece di allontanare le persone da lui ha in realtà guadagnato sostenitori a lui e al suo partito. E tutta la specie di emarginazione e di rifiuto della minaccia che rappresenta gli si è in realtà ritorta contro, perché ora entrerà in una coalizione di governo vicino al vertice del terzo partito più potente della coalizione e potrebbe benissimo essere a capo delle forze di polizia, come abbiamo detto.

AMY GOODMAN: Natasha Roth-Rowland, vogliamo ringraziarla molto per essere qui con noi, redattrice e scrittrice della rivista +972, dottoranda in Storia all’Università della Virginia. La sua ricerca si concentra sull’estrema destra ebraica in Israele-Palestina e negli Stati Uniti.

Tra poco, vedremo come i sostenitori dei diritti degli immigrati di New York stanno sostenendo migliaia di richiedenti asilo inviati in città su autobus dal Texas e da altri Stati. Restate con noi.