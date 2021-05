Con un solo ascensore in funzione nella torre di al-Jalaa, un edificio di 11 piani a Gaza City che ospita circa 60 appartamenti residenziali e una serie di uffici, compresi quelli di Al Jazeera Media Network e The Associated Press, al-Sayed ha fatto una corsa per le scale.

“Abbiamo lasciato l’ascensore per gli anziani e per i bambini da evacuare”, ha detto il giornalista palestinese freelance. “E stavamo tutti correndo giù per le scale e chiunque potesse aiutare i bambini li ha portati giù”. “Io stesso ho aiutato due bambini dei residenti lì e li ho portati di sotto – tutti correvano velocemente”.

Qualche istante prima, l’esercito israeliano, che ha bombardato Gaza per sei giorni consecutivi, aveva dato un avviso telefonico che i residenti avevano solo un’ora per evacuare l’edificio prima che i suoi aerei da combattimento lo attaccassero.

Safwat al-Kahlout di Al Jazeera ha dovuto muoversi rapidamente. Lui ei suoi colleghi “hanno iniziato a raccogliere il più possibile, dal personale e dall’attrezzatura dell’ufficio, in particolare dalle telecamere”, ha detto al-Kahlout.

Ma serviva più tempo.

“Dammi solo 15 minuti”, ha supplicato al telefono un giornalista dell’AP con un ufficiale dell’intelligence israeliana. “Abbiamo molte attrezzature, comprese le telecamere e altre cose”, ha aggiunto dall’esterno dell’edificio. “Posso tirare fuori tutto.”

“Tutto quello che chiedo è di permettere a quattro persone … di entrare e prendere le loro telecamere”, ha detto all’agente. “Rispettiamo i tuoi desideri, non lo faremo se non lo permetti, ma dacci 10 minuti.”

“Non ci saranno 10 minuti”, ha risposto l’ufficiale. “Nessuno può entrare nell’edificio, ti abbiamo già dato un’ora per evacuare.”

L’esercito israeliano ha affermato che c’erano “interessi militari dell’intelligence di Hamas” nell’edificio, una linea standard usata dopo aver bombardato edifici a Gaza, e ha accusato il gruppo che gestisce il territorio di usare i giornalisti come scudi umani. Tuttavia, non ha fornito prove a sostegno delle sue affermazioni.”