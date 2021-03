DAL MYANMAR // “QUI L’ESERCITO E’ PASSATO ALLE ESECUZIONI SOMMARIE”

tratto da: https://www.ilsussidiario.net/news/dal-myanmar-qui-lesercito-e-passato-alle-esecuzioni-sommarie/2143165/

Quelli più efferati sono avvenuti a Mandalay stamani alle 11 (ora locale del 13 marzo). I giovani stavano facendo una protesta pacifica, erano seduti per terra. È arrivato un camion pieno di soldati a tutta velocità. I ragazzi sono scappati, alcuni (circa 20) sono entrati nella casa di una giovane donna incinta che ha aperto loro la porta e li ha nascosti, poi è uscita in strada chiudendoli dentro casa. I soldati l’hanno fermata ordinandole di aprire la porta. Al suo rifiuto le hanno sparato alla testa. Poi hanno sfondato la porta e hanno ucciso tutti i ragazzi (tra cui uno di 13 anni) portando via i cadaveri.

Ma a fronte di questo, domando: Se non è guerra civile questa cosa deve ancora accadere? Vi prego di aiutarci. Non aspettate che accada come in Jugoslavia o Rwanda. Anche perché quello che non faranno i generali lo farà il Covid.