DAN COHEN – UNA NUOVA INDAGINE RIVELA IL RUOLO DEGLI AGENTI ISRAELIANI NEL “GENOCIDIO POLITICO” DELLA COLOMBIA

Conosciuta come la “Danza Rossa”, l’omicidio sistematico dell’Unione Patriottica rimane uno dei casi più estremi di violenza politica in America Latina e nuove prove suggeriscono che sia stato pianificato da una delle spie più decorate della storia israeliana.

Di Dan Cohen – 2 giugno 2021

Il 6 aprile 1984, un gruppo di uomini vestiti con le uniformi della polizia arrivò a casa di Milcíades Contento nella città di Viotá, in Colombia. Contento era un contadino, comunista e membro dell’Unione Patriottica (UP), un partito politico sperimentale di nuova formazione nato dai negoziati di pace del 1985 tra il Presidente conservatore Belansio Betancourt e i guerriglieri delle Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia, o FARC. Gli uomini presero Contento, lo legarono e lo trascinarono via. Il giorno dopo, il suo cadavere fu trovato in un villaggio vicino.

L’omicidio di Milcíades Contento segnò l’inizio di una campagna di sterminio durata quasi due decenni. Dal 1984 al 2002, almeno 4.153 membri dell’UP, inclusi due candidati alla presidenza, 14 parlamentari, 15 sindaci, 9 candidati alla carica di sindaco, 3 membri della Camera dei rappresentanti e 3 senatori, furono assassinati o sono scomparsi, in quello che un tribunale colombiano ha ritenuto essere un “Genocidio Politico.” Secondo i dati presentati alla Commissione Interamericana per i Diritti Umani, l’epurazione ha fatto più di 6.000 vittime attraverso omicidi, sparizioni, torture, sfollamenti forzati e altre violazioni dei diritti umani. Dal maggio 1984 al dicembre 2002, non passò un mese senza un omicidio o la scomparsa di un membro dell’UP. Nelle elezioni del 2002 che portarono al potere Álvaro Uribe, l’Unione Patriottica fu quasi totalmente spazzata via tanto che non riuscì a raggiungere la soglia elettorale e il governo ha revocato lo status legale del partito.

Secondo una recente inchiesta del noto giornalista colombiano Alberto Donadio, l’eliminazione dell’Unione Patriottica è stata ideata dal successore di Betancourt, il Presidente Virgilio Barco Vargas, attuando un piano architettato da una delle spie più decorate della storia israeliana, Rafael ‘Rafi’ Eitan.

Le rivelazioni sottolineano il forte legame che si è sviluppata tra Israele e Colombia, i rispettivi principali alleati degli Stati Uniti in Medio Oriente e America Latina. Entrambi i paesi stanno sperimentando armi e strategie militari che sono state a lungo esportate in tutto il mondo. Dopo il successo del Piano Colombia del governo statunitense nel debilitare il movimento di guerriglia delle FARC, è stato acclamato come un modello di controinsurrezione esportabile da applicare dal Messico all’Afghanistan. Israele, da parte sua, mantiene i più grandi laboratori di repressione e test sulle armi del mondo nella Cisgiordania occupata e nella Striscia di Gaza, dove detiene prigioniera una popolazione di due milioni di palestinesi.

Attraverso la presenza di Rafi Eitan in Colombia, la nascente associazione di giovani alleati dell’impero statunitense si rafforzava. Nonostante una serie di scandali, la relazione Israele-Colombia si è solo consolidata nel corso degli anni. Sotto la presidenza di Iván Duque, i due paesi hanno rinnovato i legami e il personale militare israeliano ha addestrato le loro controparti colombiane “nell’antiterrorismo”.

Eppure l’annientamento sistematico dell’UP rimane uno dei casi più estremi di violenza politica in America Latina. L’entità delle uccisioni è particolarmente sorprendente perché, a differenza di molti dei più sanguinosi regimi sostenuti dagli Stati Uniti degli anni ’80, la Colombia non è mai diventata una dittatura. L’eliminazione dell’UP, noto tra i suoi autori come El Baile Rojo (La Danza Rossa), ha avuto luogo in un’apparente “democrazia”.

“TUTTA L’ATTIVITÀ DI SPIONAGGIO È UN’ORGANIZZAZIONE CRIMINALE”

Coinvolto nello spionaggio israeliano sin dalla costituzione dello Stato, Eitan è ricordato principalmente per aver catturato il criminale di guerra nazista Adolf Eichmann in Argentina. Tuttavia, ha anche svolto un ruolo centrale in molte delle operazioni più sgradevoli del Mossad. “Tutta l’attività di spionaggio è un’organizzazione criminale. La morale viene messa da parte”, ha osservato una volta Eitan.

Nel 1965, Eitan consigliò il Re marocchino Hassan II su come rapire e uccidere il politico di sinistra Mehdi Ben Barka.

Durante una missione del Mossad del 1983 negli Stati Uniti, si travestì da assistente procuratore presso il Ministero della Giustizia israeliano e incontrò l’inventore del software di sorveglianza PROMIS. Dopo una visita al Dipartimento di Giustizia, Eitan ha ottenuto il software e chiese a un israeliano che lavorava nella Silicon Valley di installare una backdoor nel programma. Il collega agente del Mossad Robert Maxwell, (padre di Ghislaine Maxwell, la nota trafficante di sesso minorile e complice di Jeffrey Epstein), ha venduto la tecnologia PROMIS a dozzine di paesi in tutto il mondo, inclusa la Colombia. Ciò ha dato a Israele un accesso illimitato alle informazioni che il programma ha raccolto in ogni paese che lo utilizza, amici e nemici allo stesso modo.

Nel 1985, Eitan ha avviato un’operazione di spionaggio contro il principale alleato di Israele, gli Stati Uniti. La squadra di Eitan ha reclutato Jonathan Pollard, l’ebreo americano analista del Servizio Segreto della Marina, che ha continuato a consegnare 800 documenti di informazioni militari classificate relativi alle capacità militari degli stati arabi, del Pakistan e dell’Unione Sovietica. Seymour Hersh ha riferito che i documenti sulle capacità di spionaggio degli Stati Uniti sono stati trasmessi all’Unione Sovietica in cambio del rilascio di ebrei russi.

Secondo una valutazione dei danni declassificata della CIA, Eitan esortò Pollard ad ottenere informazioni dall’intercettazione delle comunicazioni e “indiscrezioni su figure politiche israeliane, qualsiasi informazione che potesse identificare i funzionari israeliani che stavano fornendo informazioni agli Stati Uniti e qualsiasi informazione sulle operazioni di spionaggio statunitensi dirette contro Israele.” Secondo un documento del tribunale, Pollard rifiutò alcune delle richieste di Eitan “perché sospettava che Eitan avrebbe usato tali informazioni per un illecito ricatto politico”.

La scoperta dell’operazione di spionaggio ha portato Pollard in prigione. I pubblici ministeri federali degli Stati Uniti hanno nominato Eitan come uno dei quattro co-cospiratori, ma hanno rifiutato di presentare accuse. Con Eitan al centro di un imbarazzante caso nazionale, è tornato in Israele, per non mettere mai più piede negli Stati Uniti.

Tuttavia, la posizione altolocata di Eitan ha assicurato che atterrasse in una posizione comoda. Negli anni ’70 era stato vice di Ariel Sharon, allora Consigliere per la Sicurezza Nazionale del Primo Ministro Yitzhak Rabin. Sharon, allora Generale dell’esercito, fece in modo che Eitan fosse nominato presidente della Israel Chemicals, la più grande azienda statale del paese. Questa nuova posizione ha lasciato a Eitan un ampio tempo libero per sfruttare la sua esperienza nelle operazioni segrete in una posizione di consigliere clandestino per la sicurezza nazionale del presidente della Colombia, Virgilio Barco Vargas. Con l’Unione Patriottica che iniziava a coalizzarsi in un formidabile partito politico, Barco cercò un modo per fermarli. E l’esperienza di una vita di Eitan nel condurre la guerra contro la popolazione contadina palestinese lo ha reso l’uomo perfetto per il compito.

EITAN IN COLOMBIA

Nel 1985, il Presidente colombiano Belisario Betancourt e i ribelli delle FARC negoziarono un accordo di pace per porre fine a quasi tre decenni di conflitto armato. L’accordo formalizzò la creazione dell’Unione Patriottica e ha visto ex guerriglieri unirsi a comunisti, sindacalisti, comitati di azione collettiva e intellettuali di sinistra per formare un partito che avrebbe integrato le FARC nel sistema politico elettorale. Mentre erano in corso i negoziati, i membri dell’Unione Patriottica venivano uccisi. Nel maggio 1986, il leader del Partito Liberale Virgilio Barco divenne Presidente. Poco dopo il suo insediamento, il ritmo degli omicidi dei membri dell’UP è aumentato esponenzialmente. Ben 400 membri furono assassinati nei primi 14 mesi del suo mandato.

Secondo un’indagine di Donadio, Barco portò segretamente il veterano agente del Mossad Rafi Eitan in Colombia il 7 agosto 1986, cercando consigli su come sconfiggere le FARC. Dopo un primo incontro clandestino nel palazzo presidenziale colombiano, Eitan ha trascorso mesi in giro per il paese con consulenti colombiani, finanziati segretamente dal gigante energetico colombiano Ecopetrol.

Durante il secondo incontro, il Presidente Barco ha spiegato la raccomandazione di Eitan al segretario generale Germán Montoya e a una figura dell’alto comando militare presente. Eitan si offrì persino di presiedere lui stesso agli omicidi in cambio di un altro onorario, ma il comandante militare rifiutò la sua offerta, insistendo sul fatto che dovevano essere eseguiti da una forza interamente colombiana.

Per decenni, il ruolo di Eitan nel Genocidio Colombiano rimase ben visibile, anche se la sua presenza volò sotto il radar dei media. L’edizione del 1 febbraio 1987 del quotidiano colombiano El Espectador presentava un rapporto insabbiato sull’assunzione di Eitan, notando che era stato ingaggiato per la sua esperienza in “controinsurrezione”. Nel 1989, i giornalisti veterani Yossi Melman e Dan Raviv hanno riferito sul Washington Post che l’israeliano era stato assunto come Consigliere per la Sicurezza Nazionale del governo colombiano.

Quando Donadio ha iniziato a cercare la documentazione del ruolo di Eitan, ha trovato un promemoria e una bozza di contratto con una società di sicurezza israeliana chiamata “Ktalav Promotion and Investment Ltd” negli archivi del segretario legale di Barco, Fernán Bejarano Arias, che oggi è il vicepresidente dell’ufficio affari legali di Ecopetrol. Il documento valutava l’affare a quasi 1 milione di dollari (820.000 euro), inclusa una commissione di 535.714 dollari (440.000 euro), che copriva “fino a 50 biglietti per il trasporto aereo, andata e ritorno, sulla rotta Tel Aviv-Bogotà”, tra le altre spese. La nota indica che alcune parti del contratto sono state concordate con l’avvocato Ernesto Villamizar Cajiao.

Quando Donadio contattò Villamizar e gli chiese del contratto con KPI, anche se non menzionò il nome della spia del Mossad, Villamizar gli rispose con una domanda. “Rafi Eitan?”.

Mentre Eitan cercava di mantenere discrete le sue attività in Colombia, un profilo sulla rivista israeliana Makor Rishon rivelò che ebbe un ruolo centrale nell’acquisto del marzo 1989 di 20 caccia israeliani Kfir. Eitan “ha organizzato una visita dei vertici dell’esercito colombiano, una visita che è stata seguita dai colombiani che hanno ordinato molte commesse all’aviazione israeliana, portando molti benefici a Israele, ma a lui stesso non è stato permesso di partecipare all’incontro”. Dopo l’acquisto, la Colombia ha inviato diversi piloti in Israele per l’addestramento. Gli aerei furono impiegati in numerose operazioni contro le FARC nel corso di tre decenni successivi.

YAIR KLEIN ARRIVA IN COLOMBIA

Per i colombiani, un altro israeliano è ben noto per il suo ruolo nelle furie degli squadroni della morte che hanno afflitto il paese dagli anni ’80. Mentre Eitan stava consigliando il presidente Barco, un mercenario israeliano di nome Yair Klein arrivò in Colombia e iniziò ad addestrare i narco-paramilitari su come reprimere l’insurrezione delle FARC.

Un ufficiale militare in pensione, Klein ha avviato una società di mercenari chiamato Hod Hahanit (Punta di Lancia) nel 1984, attingendo al bacino di ex agenti delle unità di polizia e operazioni speciali israeliane.

Secondo il libro: Tutto è Offuscato dal Desiderio: Sistema Bancario Mondiale, Riciclaggio di Denaro e Crimine Organizzato Internazionale, l’organizzazione mercenaria ha concluso il suo primo accordo durante la guerra civile in Libano, rifornendo le notoriamente brutali milizie falangiste cristiane, la stessa forza che ha massacrato tra 800 e 3.500 rifugiati palestinesi nei campi di Sabra e Shatila sotto la diretta supervisione militare israeliana nel settembre 1982.

Nel 1987, Klein sbarcò in Colombia per incontrare il Tenente Colonnello israeliano Yithzakh Shoshani e Arik Afek, entrambi i quali si erano stabiliti anni prima con lucrosi accordi di vendita di attrezzature militari in Colombia. Shoshani divenne in seguito il principale tramite tra Klein e i suoi clienti colombiani.

Nel 1990, il corpo in decomposizione di Afek fu trovato con ferite multiple da arma da fuoco nel bagagliaio di un’auto all’aeroporto internazionale di Miami dopo che un pedone notò l’odore. Secondo quanto riferito, era indagato dalla CIA ed era ricercato dalle autorità colombiane.

Klein mi ha detto in un’intervista telefonica che stava lavorando attraverso il Ministero della Difesa israeliano e il produttore di armi statale, Israel Military Industries (IMI), che aveva un contratto con una società di sorveglianza informatica colombiana ottenuto attraverso il Ministero della Difesa colombiano. Ha detto di essere stato originariamente assunto per garantire la sicurezza delle operazioni di raccolta delle banane nella regione di Uraba, dove l’azienda frutticola americana Chiquita aveva pagato milioni di dollari agli squadroni della morte colombiani.

Shoshani, ha spiegato, ha lavorato per una società chiamata AMKAN, che è una sussidiaria di IMI. La Federazione Colombiana degli Allevatori, nota da tempo per i suoi legami con i paramilitari, contattò Shoshani per far addestrare a Eitan una forza per combattere i guerriglieri.

Sotto la guida di Shoshani, Klein tornò in Israele nel 1988 e incontrò le migliori figure paramilitari e militari, nonché ricchi uomini d’affari. Tutto questo, mi assicurò Klein, è stato fatto con la piena conoscenza del governo israeliano. “Non si può fare nulla senza il permesso del Ministero della Difesa”, ha detto.

La dichiarazione di Klein ribalta l’affermazione dell’allora Ministro della Difesa Yitzhak Rabin, il quale disse all’Agenzia Telegrafica Ebraica che il Ministero della Difesa israeliano aveva negato la licenza alla compagnia di Klein e lo aveva avvertito di lasciare il paese.

CAPO SQUADRONE DELLA MORTE: “HO IMPARATO UN’INFINITÀ DI PRATICHE IN ISRAELE”

Klein ha tenuto tre sessioni di formazione, ciascuna per circa 30 persone. Ad aiutarlo c’erano tre istruttori, tutti colonnelli dell’esercito israeliano: Tzadaka Abraham, Teddy Melnik e Amatzia Shuali.

Klein addestrò i fratelli Carlos e Fidel Castaño, i capisquadra che avrebbero formato le notoriamente violente Forze Unite di Autodifesa della Colombia, conosciute in spagnolo con il suo acronimo, Autodefensas Unidas de Colombia – AUC. Sotto il patrocinio di ricchi proprietari terrieri, signori della droga, allevatori, politici e militari colombiani, l’AUC ha compiuto massacri sanguinari in tutto il paese, usando anche motoseghe per uccidere e smembrare i contadini, tutto allo scopo di terrorizzare le comunità in fuga dalla loro terra. Le Nazioni Unite hanno stimato nel 2016 che l’AUC era responsabile dell’80% delle morti nel conflitto.

Alla fine Carlos Castaño fu ucciso, presumibilmente da suo fratello Vicente, un altro potente Capo paramilitare. E, sebbene l’UAC si sia ufficialmente smobilitata nel 2007, i paramilitari sono stati ben presto riconfigurati sotto varie insegne e nuove formazioni, rimanendo strettamente legati allo Stato e agli interessi economici.

Ma l’influenza di Israele negli squadroni della morte colombiani non è solo attraverso l’addestramento di Klein. Nella sua autobiografia, il fondatore dell’AUC Carlos Castaño ha scritto di aver studiato dal 1983 al 1984 all’Università Ebraica di Gerusalemme e nelle scuole militari israeliane. Castaño ha descritto l’addestramento in armi e tattiche avanzate che ha ricevuto e che sarebbe diventato decisivo nella guerra del paramilitarismo colombiano contro gli agricoltori:

“Sono stato istruito sulle strategie urbane, come proteggersi, come uccidere qualcuno o cosa fare quando qualcuno sta cercando di ucciderti. Abbiamo imparato a fermare un blindato e a usare le granate a frammentazione per irrompere in un obiettivo. Ci siamo esercitati con più lanciagranate e abbiamo imparato a sparare con precisione con gli RPG-7 o a sparare un proiettile di cannone attraverso una finestra”.

Castaño ha anche “ricevuto lezioni su come funziona il commercio mondiale delle armi e su come acquistarle.”

Oltre all’addestramento militare che ha ricevuto, Castaño attribuisce al suo periodo in Israele l’aver rivoluzionato la sua intera visione del mondo. Durante quel periodo, il futuro assassino di massa divenne un ardente ammiratore del sionismo e si convinse che era possibile reprimere l’insurrezione in patria, in Colombia:

Ammiro gli ebrei per il loro coraggio nell’affrontare l’antisemitismo, la loro strategia di sopravvivenza nella diaspora, la sicurezza del loro sionismo, del loro misticismo, della loro religione e soprattutto per il loro nazionalismo. Ho appreso un’infinità di tematiche in Israele e a quel paese devo una parte della mia cultura, delle mie conquiste sia umane che militari, e mentre mi ripeto, non ho ricevuto solo l’addestramento militare in Israele.

Fu lì che mi convinsi che era possibile sconfiggere la guerriglia in Colombia. Cominciai a vedere come un popolo potesse difendersi dal mondo intero. Ho capito come coinvolgere qualcuno che aveva qualcosa da perdere in una guerra, facendo di una tale persona il nemico dei miei nemici. Infatti, l’idea delle armi di “autodifesa” l’ho copiata dagli israeliani; ogni cittadino di quel paese è un potenziale soldato”.

Klein formò anche Jaime Eduardo Rueda Rocha, che nel 1989 assassinò il candidato presidenziale del Partito Liberale Luis Carlos Galán, altamente favorito per vincere le imminenti elezioni. Non solo Klein aveva addestrato l’assassino, ma l’arma usata da Rueda faceva parte di una spedizione organizzata da Klein di 500 mitragliatrici di fabbricazione israeliana da Miami al cartello della droga di Medellin, secondo un rapporto del 1989 della Commissione Esteri del Senato. (Nel 2016 Miguel Alfredo Maza Márquez, capo dell’allora Dipartimento Amministrativo della Sicurezza della Colombia (DAS), è stato condannato per partecipazione al complotto per l’omicidio di Galán e condannato a 30 anni di prigione. Da allora ha testimoniato che i membri di alto rango dell’esercito pianificarono l’omicidio di Galan.)

Poiché le rivelazioni che un ufficiale militare riservista aveva addestrato gli squadroni della morte crearono uno scandalo internazionale, il governo israeliano accusò Klein di aver esportato illegalmente armi e competenze militari.

Nel 2001, il governo colombiano ha processato Klein in contumacia, condannandolo a undici anni di carcere. Nel 2007, Klein è stato arrestato a Mosca su mandato emesso dall’Interpol e ha trascorso tre anni in prigione. La Colombia ha chiesto la sua estradizione, ma nel novembre 2010 la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha stabilito che la Colombia non poteva garantire la sua incolumità fisica. Il governo russo ha rispettato la sentenza della Corte e ha rilasciato Klein, permettendogli di tornare in Israele. Da allora la Colombia ha chiesto la sua estradizione, ma il governo israeliano ha rifiutato.

La compagnia di Klein, Hod Hahanit, è ancora attiva.

UNO SFORZO CONGIUNTO?

Sebbene l’indagine rivoluzionaria di Donadio abbia creato polemiche in Colombia, non chiarisce se le operazioni simultanee e rispettive di Rafi Eitan e Yair Klein di consulenza al governo e agli squadroni della morte siano state uno sforzo congiunto o semplicemente una coincidenza.

Da parte sua, l’avvocato Ernesto Villamizar disse a Donadio che Eitan e Klein non avevano nulla a che fare tra loro.

Klein confermò la sua affermazione, dicendo che non era a conoscenza di nessuna delle attività di Eitan in Colombia.

Tuttavia, un articolo di Associated Press fa riferimento a un rapporto dei media israeliani secondo cui Rafi Eitan (scritto Eytan nell’articolo) era in Colombia nello stesso periodo di Klein e se ne andò giorni prima che l’uomo armato e addestrato da Klein uccidesse il candidato presidenziale Luis Carlos Galán:

Il rapporto dei media affermava che Rafael Eytan, un esperto di antiterrorismo israeliano, ha negato l’ipotesi che fosse un consulente di società israeliane che operano in Colombia e ha dichiarato di aver interrotto tutti i rapporti commerciali con quel paese.

Secondo il rapporto, Eytan ha confermato di essere andato in Colombia una settimana prima per motivi privati.

Al di là del vago accenno di quell’articolo, non ci sono prove di una connessione tra Eitan e Klein. In un certo senso, è ancora più notevole che due israeliani che consigliavano il governo colombiano nell’omicidio di massa dei suoi oppositori politici operavano indipendentemente l’uno dall’altro e all’insaputa l’uno dell’altro.

IL RAFFREDDAMENTO DELLE RELAZIONI ISRAELO-COLOMBIANE

Dopo le conseguenze dell’addestramento dei paramilitari colombiani da parte degli israeliani, le relazioni tra i due principali alleati degli Stati Uniti si sono raffreddate, secondo i cablogrammi diplomatici statunitensi rilasciati da WikiLeaks. Ma con l’attuazione del Piano Colombia, Israele e Colombia hanno nuovamente intensificato la collaborazione.

Nel dicembre 2006, il Ministero della Difesa colombiano assunse un’altra compagnia di sicurezza israeliana privata nota come Global CST per “aiutare il governo colombiano a condurre una valutazione strategica del conflitto interno”. Global CST è guidato da Israel Ziv, un ufficiale di carriera che, come Yair Klein, ha sfruttato la sua esperienza militare in una proficua carriera di consulenza e formazione di despoti in tutto il mondo.

“Il generale Ziv era un conoscente personale dell’allora Ministro della Difesa Juan Manuel Santos”, si legge nel cablogramma. William Brownfield, allora ambasciatore degli Stati Uniti in Colombia, ha commentato che “Ziv si è conquistato la fiducia dell’ex Ministro della Difesa Santos promettendo una versione più economica dell’assistenza del governo degli Stati Uniti senza i nostri vincoli”.

Sotto Santos, la Colombia ha cercato di acquistare l’Hermes-450 di Israele, un drone in fase di sviluppo durante l’occupazione della Cisgiordania e della Striscia di Gaza e nelle guerre contro il vicino Libano.

Tuttavia, secondo il cablogramma diplomatico, le relazioni Tel Aviv-Bogotà si sono nuovamente deteriorate dopo che è emerso che l’interprete della Global CST e il cittadino israeliano di origine argentina Shai Killman “avevano fatto copie di documenti riservati del Ministero della Difesa colombiano nel tentativo fallito di venderli alle Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia. “Questi documenti contenevano “informazioni sul database di obiettivi di alto valore (HVT)”, un riferimento alla dirigenza delle FARC eliminata dal governo colombiano con la complicità della CIA. La ricaduta conseguente, combinata con la pressione degli Stati Uniti, costrinse la Colombia ad annullare il contratto per l’acquisto di droni israeliani.

Nonostante le tensioni nelle relazioni decennali, i due paesi hanno mantenuto forti legami. Nel 2016, l’allora ambasciatore israeliano in Colombia Marco Sermoneta si è vantato che la Colombia è il principale beneficiario degli aiuti israeliani.

L’anno successivo, quando iniziò l’eliminazione dei dirigenti sociali e degli ex combattenti, i consiglieri militari israeliani visitarono le basi militari colombiane per tenere corsi di formazione sulla “sicurezza”.

GENOCIDIO REDUX

Il presidente Ivan Duque, il successore scelto con cura dall’ex presidente di estrema destra Álvaro Uribe, ha lavorato assiduamente per rafforzare i legami della Colombia con Israele. Nel marzo 2020, è apparso alla Conferenza di Azione Politica di Israele, vantando i suoi legami con Israele. Mesi dopo, Duque e il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu hanno annunciato il lancio dell’accordo di libero scambio israelo-colombiano.

Nel frattempo, Duque ha minato e attaccato lo storico accordo di pace del 2016 in ogni momento, chiudendo un occhio sull’omicidio di massa di ex guerriglieri delle FARC, sindacalisti, difensori dei diritti umani, attivisti ambientali e leader sociali, uno scenario inquietante che ricorda il Genocidio politico dell’Unione Patriottica. Piuttosto che una spia veterana che fornisce consulenza al governo colombiano, Israele ha ora una presenza ufficiale. Nel gennaio 2020, il Generale di Brigata militare israeliano Dan Glodfus visitò una base militare colombiana per rafforzare i legami tra i due paesi. In mezzo a un’ondata di massacri nel settembre 2020, Israele ha inviato 10 istruttori per addestrare le forze speciali colombiane in “tattiche antiterrorismo”.

Con il recente assassinio di Francisco Giacometto Gómez, un attivista anziano e membro fondatore dell’Unione Patriottica, sembra che la campagna contro l’UP e l’attuale massacro siano indistinguibili.