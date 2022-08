Dare voce ai senza voce: testimonianze dai genitori di minori palestinesi torturati

Articolo pubblicato originariamente su Mintpress e tradotto dall’inglese da Beniamino Rocchetto per Invicta Palestina

Sapere che tuo figlio viene torturato, maltrattato, percosso così duramente che deve essere portato in ospedale e non avere la possibilità di essere lì con lui è più di quanto qualsiasi genitore dovrebbe sopportare.

Di Miko Peled

Bambini palestinesi stanno sulle macerie della loro casa distrutta dopo gli attacchi israeliani nella città di Rafah, nel sud di Gaza. Credito: Mahmud Issa | Sipa tramite AP

BEIT HANINA, GERUSALEMME OCCUPATA – La sottomissione della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti a Israele e al sionismo è patetica e inacettabile. Questo totale asservimento alla volontà e agli interessi del movimento sionista e dello Stato di Israele non serve gli interessi del popolo americano, e va solo a sostenere uno Stato che è stato riconosciuto come un regime di Apartheid razzista e violento. Come mi ha detto di recente un palestinese, gli aiuti statunitensi a Israele sovvenzionano l’oppressione e la cancellazione del mio popolo.

In nessun dove il cieco sostegno del Congresso a Israele è più odioso, orribile e oltraggioso della mancanza di sostegno al disegno di legge proposto dalla Rappresentante Betty McCollum e noto come: “Difendere i diritti umani dei bambini palestinesi e delle famiglie che vivono sotto il regime di occupazione militare israeliano”, o HR 2590.

Quando ho chiesto informazioni su questo argomento all’ormai sconfitto Rappresentante Andy Levin, mi ha detto che “nessun membro ebreo del Congresso firmerà il disegno di legge”, e quando ho chiesto perché, disse che era “anti-israeliano”. La sua risposta è stata indicativa del problema. Sapere come Israele tratta i bambini rende imperativo firmare qualsiasi disegno di legge che sia, come dice lui, “anti-israeliano”. Il motivo per cui ritiene che i membri ebrei del congresso debbano esprimere lealtà a Israele, e su questo tema in particolare, è un’altra questione, che deve essere approfondita. Molti ebrei in America risentono del fatto che in qualche modo ci si aspetta che siano leali e persino ritenuti responsabili delle azioni di un Paese che si dichiara impropiamente uno “Stato Ebraico”.

Due madri

Chiunque sia stato in Palestina e abbia avuto modo di parlare con i genitori palestinesi sa cosa devono sopportare quando le autorità israeliane portano via i loro figli. Non c’è legge, tribunale, organizzazione per i diritti umani al mondo che possa proteggere i bambini palestinesi da Israele. Ciò che questi genitori sanno e non sono in grado di capire è il fatto che gli Stati Uniti possono proteggere i loro figli, ma scelgono di non farlo.

Solo pochi giorni prima di scrivere queste considerazioni, avevo incontrato due madri palestinesi in due diverse occasioni. Una nel villaggio di Nabi Saleh e l’altra a Beit Hanina, a Gerusalemme. Nessun genitore con un cuore può ascoltare le loro storie e trattenere la commozione. Nessuna persona con una coscienza può starsene a guardare mentre Israele tortura continuamente sia i bambini che i genitori senza alzare la voce.

Nabi Saleh

Sul villaggio di Nabi Saleh è stato scritto e detto più di quanto ci si aspetterebbe per un posto così piccolo. Immerso in uno dei paesaggi più belli della Palestina, Nabi Saleh conta circa cinquecento abitanti, tutti appartenenti alla casata Tamimi, una delle più grandi della Palestina. Tuttavia, come si suol dire, non è la grandezza della persona, o in questo caso del villaggio, nella lotta, ma la grandezza della lotta nella persona. Ebbene, questo non è mai stato così vero come nel caso di Nabi Saleh. È un piccolo villaggio con un cuore e uno spirito combattivo più grandi di cento villaggi messi insieme.

Probabilmente il combattente più famoso di Nabi Saleh è Ahed Tamimi, la figlia dei miei amici Bassem e Nariman la cui dimora è come una seconda casa per me. Bassem e Nariman hanno conosciuto la loro parte di dolore e sofferenza per le proprie esperienze e quelle dei loro figli che sono stati arrestati più volte dal nemico occupante. Tuttavia, questa storia particolare riguarda i loro cugini Osama e Hamada, come mi è stata raccontato dalla loro madre Manal Tamimi.

Tutti i palestinesi sanno che l’interrogatorio da parte delle autorità israeliane significa tortura. In questo caso particolare, entrambi i figli maggiori di Manal e Bilal furono arrestati contemporaneamente. Osama aveva 19 anni e Hamada circa 17. Il loro interrogatorio è durato più di tre settimane, durante le quali Osama ha dovuto essere portato in ospedale due volte. “Non siamo stati in grado di fargli visita in ospedale, né ci hanno detto perché è stato portato in ospedale”, mi ha detto Manal. Quando l’occupante nemico prende i tuoi figli, immagini il peggio.

“La notte dormivo nei loro letti solo per sentirmi vicina a loro. Una notte nel letto di Osama e una in quello di Hamada”, disse Manal. Sapere che tuo figlio viene torturato, maltrattato, percosso così duramente che deve essere portato in ospedale e non avere la possibilità di essere lì con lui è più di quanto qualsiasi genitore dovrebbe sopportare. “Hamada ha sofferto di sensibilità alla luce intensa e ai rumori forti anche dopo il suo rilascio”, ha aggiunto.

Hamada, il più giovane dei due, ha trascorso ventidue mesi in una prigione israeliana. Osama è stato detenuto per circa un anno. Manal e Bilal hanno dovuto pagare migliaia di dollari, come devono fare tutti i genitori di minori palestinesi, prima che le autorità li rilasciassero.

Ahmad Manasra

Ho incontrato l’avvocato di Ahmad Manasra, Khaled Zbarka, a El-Lyd. Eravamo lì durante una veglia commemorativa per Musa Hassuna, ucciso per mano dei coloni nel maggio 2021. Sono stato presentato a Khaled dalla consigliera comunale di El-Lyd Fida Shehade. Mi ha suggerito di incontrare i genitori di Khaled e Amhad Manasra a Gerusalemme, dove risiedono. A quanto pare, Khaled non era disponibile e sono andato a incontrare i genitori di Ahmad senza di lui.

La storia di Ahmad Manasra è ben documentata e l’ultimo sviluppo è che il 16 agosto il tribunale israeliano di Bi’r Saba ha tenuto un’udienza sulla sua prolungata detenzione in isolamento. “È rinchiuso in una cella con nient’altro che le quattro mura che lo circondano”, mi ha detto più e più volte suo padre, Abu-Ahmed. Il tribunale israeliano ha respinto la richiesta di porre fine all’isolamento e la raccomandazione di diversi esperti di salute mentale e organizzazioni internazionali per i diritti umani di trasferirlo in una struttura di salute mentale dove potrebbe ricevere le cure urgenti di cui ha bisogno.

Ahmad è stato gravemente ferito quando è stato arrestato. Era stato picchiato, investito e aveva subito emorragie e lesioni interne. Questo è successo sette anni fa: aveva tredici anni all’epoca. Sua madre inizialmente pensava che fosse morto. Solo dopo un giorno le fu detto che era ancora vivo. Ahmad è stato ammanettato a un letto all’Ospedale Hadassah di Gerusalemme. Ai suoi genitori non era concesso vederlo. Difficilmente si può immaginare il dolore di un genitore il cui figlio è in ospedale ma non gli è permesso confortarlo.

Quando è stato dimesso dall’ospedale, è stato mandato in un carcere minorile. Solo dopo due mesi di esperienze orribili ai suoi genitori fu permesso di vedere il loro figlio.

“Ci è stato detto che il nostro ragazzo era coinvolto in un attacco terroristico!” Mi disse sua madre, Umm Ahmad, ancora sconvolta dall’assurda idea che il suo dolce e sensibile figlio potesse essere accusato di qualcosa del genere. Suo cugino, quindicenne, anche lui presente, è stato aggredito sulla scena dai passanti. “A tredici anni lo accusavano di terrorismo”, ha ripetuto Abu Ahmad. “Tredici anni un terrorista? Chi può accusare un bambino di terrorismo?”

Le visite sono limitate a quarantacinque minuti una volta al mese. “Quando è in ospedale, cosa che accade spesso per Ahmad, non gli è permesso vederlo. “È stato spostato tra le prigioni una decina di volte”, ha detto Abu Ahmad. Ho detto che si tratta di una violazione del diritto internazionale. La sua risposta fu: “L’intero caso di Ahmad è una violazione delle leggi internazionali. Basta pensare che all’età di tredici anni è stato interrogato senza la presenza di un genitore o di un avvocato”. Quando i genitori pianificano una visita, molto spesso ricevono un messaggio due giorni prima della partenza. “Ci informano che è stato spostato e quindi la visita è rinviata e non possiamo vederlo per un altro mese”, mi ha detto Abu Ahmad.

Fare pressione

Il testo del disegno di legge per la difesa dei bambini palestinesi può essere trovato qui, e l’elenco dei co-promotori, qui. Chiunque abbia diritto al voto nelle prossime elezioni di medio termine deve chiedere al proprio candidato di impegnarsi ad aggiungere il proprio nome a questo disegno di legge. Nessuna considerazione dovrebbe venire prima del benessere di un minore.

Miko Peled è uno scrittore e attivista per i diritti umani, nato a Gerusalemme. È autore di “The General’s Son. Journey of an Israeli in Palestine” (Il figlio del generale. Viaggio di un Israeliano in Palestina) e “Injustice, the Story of the Holy Land Foundation Five” (Ingiustizia, Storia dei Cinque Della Fondazione Terra Santa).