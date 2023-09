Definizione di antisemitismo utilizzata dalle università del Regno Unito porta ad accuse “irragionevoli”

Di Haroon Siddique

Articolo pubblicato originariamente su The Guardian e tradotto dall’inglese da Frammenti Vocali

Una definizione di antisemitismo adottata dalla maggior parte delle università del Regno Unito è stata criticata in un rapporto : 40 casi sono stati intentati contro studenti, accademici, sindacati e società, 38 sono stati assolti.

La definizione dell’IHRA è stata adottata dalla maggior parte delle università e l’ex segretario all’Istruzione Gavin Williamson le ha minacciate di tagliare i fondi se non l’avessero fatto. Fotografia: skynesher/Getty Images

I restanti due casi devono ancora concludersi, il che significa che nessuna delle accuse – tutte basate sulla definizione dell’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) – è stata comprovata, secondo l’analisi dell’European Legal Support Centre (ELSC) e della British Society per gli Studi sul Medio Oriente (Brismes).

La definizione IHRA è stata adottata dalla maggioranza delle università , con l’ex segretario all’istruzione, Gavin Williamson, che nel 2020 ha minacciate di tagli ai finanziamenti per le le università ,se non lo avessero fatto. I critici hanno affermato che la definizione, che non ha alcun effetto legale nel Regno Unito e comprende 11 esempi illustrativi – sette dei quali riguardano Israele – soffoca le critiche nei confronti di Israele e ha un effetto dissuasivo sulla libertà di parola.

Il rapporto, pubblicato mercoledì , fa eco alle critiche precedentemente espresse dai principali avvocati Hugh Tomlinson KC e Geoffrey Robertson KC , e dai giudici d’appello in pensione Sir Stephen Sedley e Sir Anthony Hooper.

Neve Gordon, presidente del comitato di Brismes sulla libertà accademica e professore dei diritti umani alla facoltà di giurisprudenza della Queen Mary University di Londra, ha dichiarato: “Ciò che è stato concepito come uno strumento per classificare e valutare una particolare forma di violazioni , è stato invece utilizzato come strumento per minare e punire coloro che nel mondo accademico esprimono critiche alle politiche dello Stato israeliano”.

I 40 casi sono stati registrati dall’ELSC, che fornisce supporto legale agli europei che difendono i diritti dei palestinesi. Sebbene nessuna accusa sia stata provata, il rapporto afferma che le accuse di per sé hanno un effetto debilitante sugli accusati, compreso il danneggiamento della loro istruzione e/o future prospettive di carriera, e l’impedimento di un legittimo dibattito su Israele e Palestina, ad esempio attraverso la cancellazione degli eventi.

Un rapporto separato pubblicato dal Community Security Trust a gennaio ha rilevato un aumento del 22% degli episodi di odio antisemita legati alle università negli ultimi due anni accademici. Gli autori del rapporto ELSC e Brismes si dicono “impegnati nella lotta contro l’antisemitismo e contro ogni forma di razzismo”.

Tuttavia, Giovanni Fassina, direttore dell’ELSC, ha dichiarato: “Non solo il modello documentato mette in discussione il rispetto ,da parte delle università del Regno Unito, del loro obbligo legale di proteggere la libertà accademica e la libertà di espressione, ma sta allontanando le università dal loro nucleo centrale: coltivare il pensiero critico, facilitare la ricerca senza ostacoli e incoraggiare un dibattito ad ampio raggio”.

Il rapporto ELSC-Brismes chiede al governo britannico di ritirare le sue istruzioni alle università di adottare la definizione IHRA di antisemitismo “poiché è inappropriata per gli istituti di istruzione superiore, che hanno l’obbligo legale di garantire la libertà accademica e la libertà di parola”.

Il rapporto afferma: “Le accuse di antisemitismo mosse contro studenti e personale nelle università del Regno Unito sono spesso basate su una definizione di antisemitismo che non è adatta allo scopo e, in pratica, sta minando la libertà accademica e il diritto di parola legittima degli studenti e del personale… Il personale universitario e gli studenti sono sottoposti a indagini irragionevoli e procedimenti disciplinari basati sulla definizione IHRA”.

Nel 2021 l’Università di Bristol ha licenziato il professore di sociologia David Miller , accusato di commenti antisemiti. Il caso non è stato incluso nel rapporto perché la portata dell’indagine e le ragioni esatte della sua conclusione erano confidenziali. L’ università ha affermato solo che “non ha soddisfatto gli standard di comportamento che ci aspettiamo dal nostro personale”. Si porterà l’ università davanti al tribunale del lavoro .

Un portavoce del Dipartimento per l’Istruzione ha dichiarato: “La definizione dell’IHRA è uno strumento vitale per combattere l’antisemitismo e non è in conflitto con la protezione della libertà di parola. Un rapporto della task force sull’antisemitismo nell’istruzione superiore, ha mostrato che nessuna università .che aveva adottato la definizione, ha affermato che essa avesse in alcun modo limitato la libertà di parola o la ricerca accademica”.

Un portavoce dell’Università del Regno Unito ha dichiarato che i membri dovrebbero prendere in considerazione l’adozione della definizione IHRA “pur riconoscendo anche il loro dovere di promuovere la libertà di parola all’interno della legge”.