Desert storm, 17 gennaio 1991: «Qualche cosa sta accadendo là fuori, i cieli sopra Baghdad si sono illuminati»

tratto da: https://www.remocontro.it/2021/01/15/desert-storm-17-gennaio-1991-qualche-cosa-sta-accadendo-la-fuori-i-cieli-sopra-baghdad-si-sono-illuminati/

Alberto Negri 15 Gennaio 2021

Come il mondo cambiò il 17 gennaio 1991. Alberto Negri, uno speciale sul manifesto, qualche ricordo personale anche qui a Remocontro sul fronte Nato tra Turchia e Iraq. Per il manifesto l’amico Stefano Chiarini che ci manca. «Trent’anni – tanti ne sono passati – sono un’era geologica per qualunque professione, per il giornalismo in particolare, ma quello che accadde allora si riflette ancora sotto i nostri occhi e guida le nostre azioni e reazioni».