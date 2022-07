Dichiarazione congiunta del partenariato strategico USA-Israele a Gerusalemme

La redazione di Bocche Scucite vi propone la traduzione integrale della dichiarazione congiunta al partenariato strategico USA-Israele firmato a Gerusalemme il 14 luglio 2022. Articolo pubblicato originariamente sul sito ufficiale della Casa Bianca

I leader di Stati Uniti e Israele, il Presidente Biden e il Primo Ministro Lapid, si sono incontrati a Gerusalemme il 14 luglio 2022 e hanno adottato la seguente Dichiarazione congiunta sul partenariato strategico USA-Israele:

Gli Stati Uniti e Israele riaffermano i legami indissolubili tra i nostri due Paesi e l’impegno duraturo degli Stati Uniti per la sicurezza di Israele. I nostri Paesi ribadiscono inoltre che il partenariato strategico tra Stati Uniti e Israele si basa su una base di valori condivisi, interessi comuni e vera amicizia. Inoltre, gli Stati Uniti e Israele affermano che tra i valori che i Paesi condividono c’è un impegno incrollabile per la democrazia, lo stato di diritto e l’invito a “Tikkun Olam”, a riparare il mondo. I leader esprimono apprezzamento per l’ex Primo Ministro Bennett, che ha guidato il governo più eterogeneo della storia di Israele e sotto la cui guida questa straordinaria partnership ha continuato a rafforzarsi.

Coerentemente con le relazioni di sicurezza di lunga data tra Stati Uniti e Israele e con l’incrollabile impegno degli Stati Uniti per la sicurezza di Israele, e in particolare per il mantenimento del suo vantaggio militare qualitativo, gli Stati Uniti ribadiscono il loro fermo impegno a preservare e rafforzare la capacità di Israele di dissuadere i suoi nemici e di difendersi da solo contro qualsiasi minaccia o combinazione di minacce. Gli Stati Uniti ribadiscono inoltre che questi impegni sono bipartisan e sacrosanti e che non si tratta solo di impegni morali, ma anche di impegni strategici di vitale importanza per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti stessi.

Gli Stati Uniti sottolineano che parte integrante di questa promessa è l’impegno a non permettere mai all’Iran di dotarsi di un’arma nucleare e che sono pronti a utilizzare tutti gli elementi del loro potere nazionale per garantire questo risultato. Gli Stati Uniti affermano inoltre l’impegno a collaborare con altri partner per affrontare l’aggressione e le attività destabilizzanti dell’Iran, sia direttamente che attraverso procuratori e organizzazioni terroristiche come Hezbollah, Hamas e la Jihad islamica palestinese.

Gli Stati Uniti e Israele rilevano che nulla riflette meglio il sostegno costante e bipartisan degli Stati Uniti alla sicurezza di Israele dei memorandum d’intesa senza precedenti sull’assistenza alla sicurezza firmati dalle amministrazioni statunitensi che si sono succedute negli ultimi decenni, e che questi accordi dimostrano con le parole e con i fatti che gli Stati Uniti considerano la sicurezza di Israele essenziale per gli interessi statunitensi e un’ancora di stabilità regionale.

Gli Stati Uniti sostengono con forza l’attuazione integrale dei termini dell’attuale Memorandum d’intesa da 38 miliardi di dollari, che onora il duraturo impegno degli Stati Uniti per la sicurezza di Israele, nonché la convinzione che un MOU successivo debba affrontare le minacce emergenti e le nuove realtà. Inoltre, gli Stati Uniti si sono impegnati a chiedere ulteriore assistenza per la difesa missilistica oltre i livelli del MOU, in circostanze eccezionali come le ostilità con Hamas per undici giorni nel maggio 2021. Israele apprezza l’impegno degli Stati Uniti a rispettare il Memorandum d’intesa e a fornire un ulteriore miliardo di dollari oltre i livelli del Memorandum d’intesa in finanziamenti supplementari per la difesa missilistica dopo il conflitto del 2021. Inoltre, i Paesi esprimono entusiasmo per l’avanzamento del partenariato di difesa tra Stati Uniti e Israele attraverso la cooperazione in tecnologie di difesa all’avanguardia, come i sistemi di armi laser ad alta energia, per difendere i cieli di Israele e, in futuro, quelli di altri partner di sicurezza di Stati Uniti e Israele.

Israele ringrazia gli Stati Uniti per il loro continuo e ampio sostegno all’approfondimento e all’ampliamento degli storici Accordi di Abramo. I Paesi affermano che gli accordi di pace e normalizzazione di Israele con gli Emirati Arabi Uniti, il Bahrein e il Marocco costituiscono un’aggiunta fondamentale ai trattati di pace strategici di Israele con l’Egitto e la Giordania, tutti importanti per il futuro della regione mediorientale e per la causa della sicurezza, della prosperità e della pace regionali. I Paesi rilevano che lo storico Vertice del Negev, promosso e ospitato dal Primo Ministro Lapid, è stato un evento storico nell’ambito degli sforzi congiunti tra Stati Uniti e Israele per costruire un nuovo quadro regionale che sta cambiando il volto del Medio Oriente.

Gli Stati Uniti e Israele accolgono con favore, a questo proposito, l’incontro tenutosi a Manama, in Bahrein, il 27 giugno, che ha dato vita al Forum del Negev sulla cooperazione regionale. Gli Stati Uniti accolgono con favore questi sviluppi e si impegnano a continuare a svolgere un ruolo attivo, anche nel contesto dell’imminente visita del Presidente Biden in Arabia Saudita, nella costruzione di una solida architettura regionale; ad approfondire i legami tra Israele e tutti i suoi partner regionali; a far progredire nel tempo l’integrazione regionale di Israele e ad allargare il cerchio della pace a un numero sempre maggiore di Stati arabi e musulmani.

Gli Stati Uniti e Israele accolgono inoltre con favore l’opportunità di partecipare a un incontro quadrilaterale (ibrido), insieme ai leader di India ed Emirati Arabi Uniti, nel contesto dell’iniziativa I2U2, che riunisce questi quattro Paesi per far progredire la cooperazione nell’economia e nelle infrastrutture strategiche e dimostra l’importanza di questo nuovo partenariato, lanciato per la prima volta dai loro ministri degli Esteri nell’ottobre 2021.

Gli Stati Uniti e Israele ribadiscono le loro preoccupazioni per gli attacchi in corso contro l’Ucraina, il loro impegno per la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina e affermano l’importanza di continuare a fornire assistenza umanitaria alla popolazione ucraina.

Gli Stati Uniti e Israele affermano che continueranno a lavorare insieme per combattere tutti gli sforzi per boicottare o delegittimare Israele, per negare il suo diritto all’autodifesa o per individuarlo ingiustamente in qualsiasi sede, comprese le Nazioni Unite o la Corte penale internazionale. Pur rispettando pienamente il diritto alla libertà di espressione, rifiutano fermamente la campagna BDS. I due Paesi utilizzeranno gli strumenti a loro disposizione per combattere ogni piaga e fonte di antisemitismo e per rispondere ogni qualvolta la critica legittima sconfini nel bigottismo e nell’odio o tenti di minare il posto legittimo e giusto di Israele nella famiglia delle nazioni. In questo contesto, esprimono la loro profonda preoccupazione per l’aumento globale dell’antisemitismo e ribadiscono il loro impegno a contrastare questo antico odio in tutte le sue manifestazioni. Gli Stati Uniti sono orgogliosi di essere al fianco dello Stato ebraico e democratico di Israele e del suo popolo, il cui coraggio fuori dal comune, la resilienza e lo spirito di innovazione sono fonte di ispirazione per molti in tutto il mondo.

Gli Stati Uniti e Israele si impegnano a continuare a discutere le sfide e le opportunità delle relazioni israelo-palestinesi. I Paesi condannano la deplorevole serie di attacchi terroristici contro cittadini israeliani degli ultimi mesi e affermano la necessità di affrontare le forze radicali, come Hamas, che cercano di infiammare la tensione e istigare la violenza e il terrorismo. Il Presidente Biden ribadisce il suo sostegno costante e di lunga data alla soluzione dei due Stati e all’avanzamento verso una realtà in cui israeliani e palestinesi possano godere di uguali misure di sicurezza, libertà e prosperità. Gli Stati Uniti sono pronti a lavorare con Israele, l’Autorità Palestinese e le parti interessate a livello regionale per raggiungere questo obiettivo. I leader affermano inoltre il loro impegno comune per iniziative che rafforzino l’economia palestinese e migliorino la qualità della vita dei palestinesi.

Gli Stati Uniti e Israele godono di un’ampia cooperazione bilaterale e di un dialogo tra i due Paesi in molti ambiti critici: dalla collaborazione innovativa nel campo della scienza e della tecnologia, alla condivisione di informazioni uniche e alle esercitazioni militari congiunte, fino agli sforzi condivisi per affrontare sfide globali urgenti come il cambiamento climatico, la sicurezza alimentare e l’assistenza sanitaria. Per integrare l’ampia cooperazione scientifica e tecnologica esistente tra i due Paesi e per portare la loro cooperazione a un nuovo livello, i leader hanno lanciato un nuovo dialogo strategico ad alto livello sulla tecnologia tra Stati Uniti e Israele per creare una partnership tecnologica tra Stati Uniti e Israele nelle tecnologie critiche ed emergenti, nonché in aree di interesse globale: preparazione alle pandemie, cambiamenti climatici, intelligenza artificiale e tecnologia affidabile. Questa nuova partnership tecnologica sarà concepita per potenziare gli ecosistemi di innovazione reciproci dei Paesi e affrontare le sfide geostrategiche.

In questo stesso spirito, Stati Uniti e Israele affermano il loro impegno a proseguire gli sforzi condivisi e accelerati per consentire ai titolari di passaporto israeliano di essere inclusi al più presto nel Programma di esenzione dal visto degli Stati Uniti, nonché il loro sostegno a una maggiore collaborazione sugli scambi informatici operativi e sulla lotta alla criminalità informatica. I leader affermano che tutte queste iniziative, e innumerevoli altri sforzi congiunti, intrapresi tra i loro popoli a tutti i livelli del governo e della società civile, dimostrano che la partnership strategica tra Stati Uniti e Israele è indispensabile e dà un contributo enorme non solo al bene dei cittadini americani e israeliani, ma anche al bene del Medio Oriente e del mondo.

Con questo record di risultati notevoli e con la consapevolezza dell’incredibile promessa che l’impareggiabile relazione tra Stati Uniti e Israele racchiude per il futuro, gli Stati Uniti e Israele accolgono calorosamente l’ingresso nel 75° anno di questa straordinaria partnership.

Firmato a Gerusalemme il 14 luglio 2022, che corrisponde al 15° giorno di Tamuz 5782, nel calendario ebraico, in duplice copia in lingua inglese.

Joseph R. Biden Jr.

Presidente degli Stati Uniti d’America

Yair Lapid

Primo Ministro dello Stato di Israele