Dichiarazione dei Patriarchi e dei capi delle Chiese locali di Gerusalemme sulla recente esplosione di violenza

“Pregate per la pace di Gerusalemme: ‘Possano prosperare coloro che ti amano. La pace sia nelle tue mura e la sicurezza nelle tue torri”. (Salmo 122:6-7)

Nelle ultime due settimane, atti indiscriminati di violenza hanno avuto luogo in varie parti della nostra Terra Santa. Questi hanno a loro volta portato a scontri violenti in tutta la regione. Più di 12 persone hanno perso la vita a causa di questi attacchi e dei conseguenti conflitti. Altre hanno subito gravi ferite.

Noi, Patriarchi e Capi delle Chiese locali di Gerusalemme, condanniamo e decliniamo questi e tutti gli atti di violenza contro ogni persona umana, e offriamo le nostre preghiere e condoglianze a nome delle famiglie e degli amici che piangono la perdita dei loro cari a causa loro. Preghiamo anche per la guarigione di coloro che sono stati feriti.

Con questo improvviso aumento dello spargimento di sangue, condividiamo la preoccupazione diffusa che le tensioni continueranno ad aumentare durante la rara confluenza delle principali feste religiose tra le tre fedi abramitiche: Ramadan, Pesach e Settimana Santa/Pasqua. Invitiamo quindi i fedeli di ciascuna di queste tre tradizioni a mostrare il rispetto reciproco e la cura per il prossimo che è centrale negli insegnamenti di ciascuna.

Invitiamo anche le autorità governative a praticare politiche di tolleranza religiosa, di contenimento della forza e di attenuazione dei conflitti, e le ringraziamo nella misura in cui lo hanno già fatto.

In queste prossime settimane che sono sacre per le nostre rispettive tradizioni religiose, incoraggiamo tutte le persone di buona fede a camminare sulla via della pace che è così centrale nel simbolismo di Gerusalemme, “la città della pace”. In questo modo, possiamo essere veri testimoni al mondo della visione comune di Pace/Shalom/Salaam che è racchiusa nel cuore delle nostre distinte ma intrecciate credenze religiose.

I Patriarchi e i capi delle Chiese locali di Gerusalemme