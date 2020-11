DICIAMO LA VERITA’ A JOSEPH – di Fulvio Scaglione

DICIAMO LA VERITA’ A JOSEPH – Il caso del piccolo Joseph, annegato dopo essere caduto dal gommone sui cui viaggiava verso l’Italia con la mamma, ha commosso tutti. Credo però che il primo imperativo, di fronte a tragedie delle migrazioni come quelle che abbiamo visto in questi ultimi giorni, sia dire la verità. Dire la verità a Joseph e alla sua mamma, per esempio. Capisco che il nostro Governo, e la ministra Lamorgese per prima, siano inclini a ripetere che, in tema di migrazioni, l’Europa ci aiuta, che gli accordi funzionano ecc. ecc. Lo farei anch’io, al loro posto. Però non è vero. Basta registrare i fatti. Il 10 novembre, il presidente francese Macron ha convocato un “vertice” sul terrorismo in Europa con Germania, Olanda e Ue (Von Der Leyen e Michel). Esclusa l’Italia, guarda caso. E da quel consesso sono uscite due idee: rinforzare le frontiere esterne della Ue e ribadire il principio che la lotta all’immigrazione irregolare ricade sui “Paesi di primo ingresso”, ovvero Italia, Spagna e Grecia. Non a caso, dunque, il semestre di presidenza tedesco della Ue si sta chiudendo senza che sia stato fatto alcun passo concreto verso la riforma del Trattato di Dublino, quello appunto dei “Paesi di primo ingresso”, che era stata annunciata con gran pompa. Non solo: si chiede ai soliti tre Paesi di prendersi più responsabilità anche sul fronte della lotta al terrorismo. Non a caso la commissaria europea Ylva Johansson (Affari Interni) ha sottolineato che “il 22% dei migranti che arrivano nel Nord Europa non sono segnalati all’entrata”. Tutto questo succede per due ragioni. La prima è che, a dispetto di tante favole, l’Europa non vuole i migranti. Non vuole quelli “economici” e nemmeno gli altri, che considera nella stragrande maggioranza dei casi una seccatura. Nel 2019, il 68% delle 612.700 richieste di asilo o protezione umanitaria è stato respinto già in prima istanza. La seconda ragione è che affrontare il problema delle migrazioni nel Mediterraneo, cioè alla fine, e finanche in Libia che è una stazione di transito, è assurdo e perdente. Serve solo alle speculazioni politiche di “destra” e di “sinistra”. Bisogna affrontarlo dove nasce, cioè nell’Africa subsahariana. Se l’Europa non è disposta a impegnarsi laggiù, con uomini e soldi, piangere i morti nel Mediterraneo, o peggio raccontare che migliaia di migranti verranno presto accolti in Europa, è di un’ipocrisia insopportabile. Diciamo la verità a Joseph. Facciamo almeno questo.