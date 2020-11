“DIRE ADDIO E’ UN PO’ MORIRE”: I CONTADINI PALESTINESI LOTTANO PER LA SOPRAVVIVENZA

tratto da: https://www.invictapalestina.org/archives/40953

In Palestina, quando parliamo di sovranità alimentare, non parliamo solo della qualità del cibo o del suo valore, parliamo di sopravvivenza. Stiamo parlando di un movimento di resistenza agricola che sta sfidando l’impossibile.

Al Sustainable Food Trust cerchiamo di condividere una serie di voci da tutto il mondo. Questa settimana, Vivien Sansour condivide i suoi pensieri e le sue esperienze su ciò che sta avvenendo nel villaggio di Battir in Cisgiordania e nella valle del Makhrour. Vivien è un’artista, narratrice, ricercatrice e ambientalista, il suo lavoro è presentato in tutto il mondo. Ha fondato la Palestine Heirloom Seed Library come parte del suo impegno per sostenere la conservazione dei semi e l’agrobiodiversità.