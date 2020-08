Diseredati

tratto da: https://www.invictapalestina.org/archives/40102



di Hatim Kanaaneh, 24 agosto 2020

Copertina – Questa è una foto delle rovine della moschea di A’mka (Amqa) scattata da Maqbuleh Nassar, un collega che risiede a Arrabeh. E’ una delle due strutture ancora in piedi nel sito dell’Amqa palestinese. La seconda è la vecchia scuola ora utilizzata come magazzino. Prima della Nakba, Amqa aveva circa la stessa popolazione di Arrabeh che adesso conta circa 24 mila residenti.

“ Senza coordinamento, l’IDF ha trasformato un antico oliveto in Alta Galilea in un poligono di tiro “.

Come palestinese, leggere l’articolo mi lascia con un senso di surrealismo. Vorrei gridare al tipo: “Puoi ‘conoscere ogni pietra qui’. Ma la domanda è: le pietre conoscono te? Avanti! Lanciamene qualcuna. Scommetto che le pietre si allontaneranno dal mio corpo! Noi ci conosciamo molto meglio di quanto pensi! Poi non dare la colpa a me se misteriosamente si girano e ti colpiscono in testa.”