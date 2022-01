Dobbiamo morire tutti, ma perchè così?

Articolo pubblicato originariamente su Haaretz e tradotto in italiano da Frammenti Vocali

Settimane dopo che le truppe israeliane hanno arrestato violentemente un palestinese di 80 anni, emergono altri dettagli. Omar Abdalmajeed As’ad fu legato, picchiato e gettato a terra. Un’autopsia ha rilevato che la brutalità che ha subito gli ha provocato un fatale attacco di cuore, ma nessuno è stato ancora perseguito.

Di Gideon Levy e Alex Levac

Erano passate da poco le 3 del mattino. Omar Abdalmajeed As’ad stava tornando in auto da casa di un amico sul lato occidentale del suo villaggio a casa sua, sul lato orientale. Poche ore prima aveva lasciato la moglie a casa dopo che erano andati a fare spese insieme e avevano preso un caffè con gli amici. Verso le 22:00 è andato a trovare un amico. Dal suo ritorno dagli Stati Uniti, 11 anni fa, As’ad ha trascorso molto tempo con gli amici d’infanzia del villaggio. Sorseggiavano caffè, giocavano a carte e parlavano fino a tarda notte, ogni volta a casa dell’uno o dell’altro. La notte del 12 gennaio non fu diversa. Alle 3 del mattino e partito per tornare a casa.

Sulla strada buia e deserta, ha improvvisamente notato alcuni soldati delle Forze di Difesa Israeliane all’angolo della strada dove si trova il supermercato Alì, nel centro della città. Jiljilya, situata nel distretto di Ramallah e uno dei luoghi più ricchi della Cisgiordania, è piena di palazzi. Alcuni dei suoi residenti emigrarono negli Stati Uniti anni fa, dove hanno prosperato e poi si sono costruiti delle ville qui. Un giro in auto offre un vero spettacolo: case di marmo che sembrano fatte di marzapane, una più lussuosa dell’altra, la maggior parte vuote, in attesa dell’arrivo delle famiglie dei proprietari per le vacanze in estate o in attesa di ritirarsi per la pensione.

Anche Omar e sua moglie Mahani volevano invecchiare insieme nel loro villaggio, dopo averlo lasciato per l’America nel 1970. Per i primi 11 anni vissero a Chicago, poi si trasferirono a Milwaukee, dove possedevano alcuni supermercati. Mahani ha 78 anni, Omar 80 e sono stati sposati per 58 anni. Hanno costruito la loro casa a Jiljilya 15 anni fa, una residenza relativamente modesta rispetto alla maggior parte delle altre ville vicine. Vivevano lì da soli: le loro cinque figlie, due figli e i loro nipoti rimasero in America. Tutti in famiglia, compresi i nonni, hanno la cittadinanza americana.

Faceva molto freddo, quel mercoledì sera. I soldati ordinarono ad As’ad di fermarsi. Anche la notte precedente, i blindati dell’IDF avevano invaso Jiljilya, che è tipicamente uno dei luoghi più tranquilli della Cisgiordania. Forse è per questo che i combattenti dell’ultra-ortodosso 97° Battaglione Netzah Yehuda (“L’eternità di Giuda”) hanno fatto irruzione: è facile addestrarsi, infliggere abusi senza motivo, dimostrare controllo e potere, o semplicemente godersi una pausa dalla ripetitività quotidiana e la noia del posto. Questo battaglione dal nome ridicolo ha una ricca storia di atti di abuso contro i palestinesi. In questo caso è stata la volta degli abitanti di Jiljilya.

Le forze armate decisero di trattenere senza preavviso chiunque avesse osato girare per strada quella notte. I soldati affermarono in seguito, in una testimonianza resa all’esercito, che questo era l’ordine che avevano ricevuto, da chi non è chiaro. Secondo i residenti, quella notte decine di soldati sono scesi nel villaggio; da cinque a sette di loro presidiavano un posto di blocco improvvisato che avevano allestito in città.

Un testimone oculare, Rada Bakri, 63 anni, che vive sopra il luogo in cui si sono posizionati i soldati, era sveglio e aveva letto sui social media che l’esercito li aveva invasi di nuovo. Sbirciò dalla finestra del suo appartamento al secondo piano, secondo un resoconto che in seguito ha dato a Iyad Hadad, il ricercatore sul campo del distretto di Ramallah per l’organizzazione israeliana per i diritti umani B’Tselem, e vide alcuni soldati saltare in mezzo alla strada e fermare l’auto di As’ad. Tra i soldati e l’anziano che voleva solo tornare a casa iniziò un accesa discussione.

Dopo circa cinque minuti un soldato ha aperto la portiera del veicolo e ha estratto con la forza l’uomo, secondo Bakri. I soldati gli hanno bloccato le mani con manette di plastica nera, poi ritrovate nel luogo in cui è morto, lo hanno bendato e imbavagliato.

Circa 120 metri separano il luogo in cui As’ad è stato inizialmente detenuto e il luogo in cui i soldati lo hanno trascinato con la forza. È successo lungo il sentiero sterrato che porta alla nuova dimora di Mohammed As’ad, un parente di Omar, anche lui tornato, nel suo caso di recente, dagli Stati Uniti e che vive momentaneamente a Ramallah fino a quando la sua lussuosa casa a due piani non sarà pronta, a breve. La notte prima i soldati si erano aggirati vicino alla struttura vuota; quella notte avrebbero trascinato cinque palestinesi nel suo cortile pavimentato in marmo.

Era molto buio e il testimone oculare Bakri non può ancora dire se As’ad camminasse da solo o se fosse stato trascinato con la forza. As’ad era un uomo robusto con una camminata faticosa, ci hanno detto i suoi famigliari quando li abbiamo incontrati all’inizio di questa settimana. Hanno trovato una delle sue scarpe nella sua auto, il che significa che se stava camminando, era con un piede scalzo. Hanno aggiunto che i soldati lo avevano sottoposto a perquisizione corporale: è stato lasciato senza cappotto, con indosso solo camicia e maglione e gli tolsero la kefiah rossa, che è stata trovata più tardi in un angolo del cortile.

As’ad sarebbe passato attraverso il cancello nel cortile dell’imponente casa nuova, con il suo tetto di tegole rosse e i pilastri di pietra davanti. Lì, i soldati lo gettarono a terra, a faccia in giù, come si getta un sacco d’immondizia, accanto ai sacchi di sabbia utilizzati nella costruzione, che sono ancora lì. Hadad pensa che As’ad sia morto in breve tempo, forse subito dopo essere stato atterrato. Un uomo di 80 anni in una notte gelida, spaventato, umiliato, probabilmente terrorizzato. “Perché non gli hanno almeno permesso di sedersi, portargli una sedia?”, si chiedevano le persone in lutto raccolte nella casa della famiglia, questa settimana.

Nel frattempo, un furgone si è avvicinato al posto di blocco dei soldati in fondo alla strada, con all’interno due fruttivendoli palestinesi che si stavano recando al mercato all’ingrosso della città di Beita. Erano circa le 3:30 Mamduh Abd A-Rachman, 52 anni, del vicino villaggio di Arurah, era al posto del passeggero. Questa settimana ci ha accompagnato nel luogo in cui quella notte è stato portato As’ad, seguito da lui e dal suo collega, per ricostruire gli ultimi istanti di vita dell’anziano.

I soldati fermarono il furgone e ordinarono all’autista di procedere verso la villa, dove ai due occupanti fu detto di scendere e consegnare chiavi e documenti. Furono costretti a sedersi nel cortile; Abd A-Rachman ci mostrò come si era seduto su una gamba, perché il marmo era insopportabilmente freddo. Ai due prigionieri appena catturati fu ordinato di sedersi a pochi metri l’uno dall’altro. Non sono stati ammanettati, ma un soldato gli puntava contro l’arma. Gli è stato detto di tenere giù la testa. Non potevano vedere nulla. Mentre usciva dal furgone, Abd A-Rachman disse di aver cercato di dire ai soldati che era malato, ma che ovviamente non gli interessava; gli ordinarono di stare zitto e a testa bassa.

Un gran numero di soldati si era nel frattempo radunato nel cortile, che era diventato un centro di detenzione temporanea. Pochi minuti dopo sono stati portati altri due palestinesi, anch’essi fruttivendoli diretti a Beita. Anche loro sono stati fatti sedere per terra a testa bassa. I detenuti erano seduti a pochi metri di distanza, apparentemente per impedire loro di organizzare una rivolta. Uno dei soldati aveva guidato l’auto di As’ad, che era rimasta al posto di blocco, fino al palazzo.

E così si sedettero, sul freddo pavimento: quattro detenuti vivi a testa bassa e uno che molto probabilmente a quel punto era morto. Erano assonnati e infreddoliti; Abd A-Rachman si addormentò. I quattro non sapevano che qualcuno era stato portato lì prima di loro. Abd A-Rachman ricordò che a un certo punto sentì che stava toccando qualcosa, ma non avrebbe mai immaginato che fosse un cadavere, pensando che fosse uno dei sacchi di sabbia sparsi in giro. Poco dopo, due soldati si sono seduti vicino ad Abd A-Rachman. In seguito sarebbe emerso che erano andati per togliere le manette di As’ad: a quanto pare si erano accorti che era morto e volevano uscirne il più in fretta possibile, eliminando ogni prova.

Un’autopsia eseguita questa settimana da tre medici palestinesi, sotto la supervisione dell’Autorità Palestinese, ha rivelato che As’ad, che aveva problemi di salute preesistenti, è morto a causa di un attacco di cuore. Gli esaminatori hanno notato che aveva ricevuto colpi alla testa e alle braccia e che la benda che indossava era così stretta da causare sanguinamento. Hanno determinato che il motivo della morte era “un’improvvisa cessazione dell’attività miocardica a causa della tensione psicologica causata dalla violenza esterna a cui era stato esposto”. Un’altra fonte ha aggiunto che i risultati dell’autopsia iniziale suggerivano che As’ad fosse stato “gravemente picchiato” e avesse subito “trattamenti violenti e percosse”, come evidenziato da numerosi lividi.

L’Unità del Portavoce dell’IDF questa settimana ha rilasciato la consueta dichiarazione: Un’indagine della polizia militare è ora in corso. Un portavoce della Difesa Militare, che rappresenta i soldati, ha dichiarato: “I soldati erano impegnati in attività operative con l’obiettivo di prevenire il terrorismo. Il palestinese in questione è stato detenuto legalmente durante l’attività secondo le procedure, alla luce del suo comportamento che ha messo in pericolo i soldati e le forze dell’ordine, ed è stato rilasciato al termine dell’attività in buone condizioni e senza necessità di intervento medico. Le circostanze della sua morte non sono legate alla condotta delle forze militari”.

Mentre si ritiravano dal cortile, i soldati puntarono i fucili contro i detenuti. Abd A-Rachman dice di essersi alzato per assicurarsi che se ne fossero effettivamente andati, e poi ha notato qualcosa di coperto accanto a lui. Fu sbalordito nello scoprire che si trattava di un corpo umano. Il viso di As’ad era coperta da una specie di panno, forse il cappotto di cui era stato spogliato. Abd A-Rachman ricorda di aver gridato che c’era un cadavere, ma gli altri hanno risposto che probabilmente era un sacco di cemento. “No, è una persona!”, ribatté urlando.

Un controllo del polso e della respirazione dell’uomo ha rivelato che era senza vita. Nel giro di pochi minuti è arrivato il medico del villaggio, che abita ad alcune decine di metri dal luogo, e ha cercato di rianimare As’ad, ma invano. Il gruppo lo portò quindi su una barella alla clinica del medico dove fu effettuato un tentativo di defibrillazione, ma senza successo. As’ad era morto. Erano le 4:09 del mattino. Si è poi scoperto che i soldati avevano lasciato le carte d’identità e le chiavi dell’auto che avevano sequestrato sul tetto dell’auto di As’ad.

Nella sua casa di Milwaukee, la figlia di As’ad, Hiba, 32 anni, ha letto sui social media che qualcuno del villaggio dei suoi genitori era morto. Ha chiamato immediatamente casa. Mahani, sua madre, si svegliò spaventata. Questa settimana la vedova ci ha detto in lacrime che era sicura che sua figlia stesse chiamando perché aveva litigato con suo marito. Ma Hiba chiese dove fosse suo padre. La risposta devastante è arrivata abbastanza presto. Ora Mahani è seduta nel suo soggiorno con il tradizionale vestito nero e piange. La famiglia le ha già assunto una badante, poiché rimane sola in casa.

Due giorni prima della morte di As’ad, suo fratello minore Amer, un giardiniere di 59 anni con accento americano che vive a Racine, nel Wisconsin, era arrivato a Jiljilya. Non vedeva suo fratello da quando As’ad aveva lasciato gli Stati Uniti più di un decennio prima e ora era venuto a trovarlo. A differenza di lui, i figli di As’ad non sono riusciti ad arrivare al funerale; dal momento che non posseggono carte d’identità palestinesi, hanno dovuto richiedere visti israeliani, che sono estremamente difficili da ottenere per i palestinesi. Dal loro ritorno, Mahani e Omar non avevano potuto lasciare il villaggio: le loro vecchie carte d’identità erano state confiscate a causa della loro prolungata assenza; anche se in qualche modo avessero viaggiato all’estero con i loro passaporti statunitensi, non sarebbero stati autorizzati a tornare. Poco prima del nostro arrivo questa settimana, sono arrivate le nuove carte d’identità che avevano atteso per tutti questi anni, ma Omar non era più in vita. Amer era riuscito a vederlo solo brevemente prima che morisse.

Madre e fratello sono nella disperazione. “Dobbiamo tutti morire”, dice il fratello. “Ma perché così?”

Gideon Levy è editorialista di Haaretz e membro del comitato editoriale del giornale. Levy è entrato in Haaretz nel 1982 e ha trascorso quattro anni come vicedirettore del giornale. Ha ricevuto il premio giornalistico Euro-Med per il 2008; il premio libertà di Lipsia nel 2001; il premio dell’Unione dei giornalisti israeliani nel 1997; e il premio dell’Associazione dei Diritti Umani in Israele per il 1996. Il suo nuovo libro, La punizione di Gaza, è stato pubblicato da Verso.

Alex Levac è diventato fotografo esclusivo per il quotidiano Hadashot nel 1983 e dal 1993 è fotografo esclusivo per il quotidiano israeliano Haaretz. Nel 1984, una fotografia scattata durante il dirottamento di un autobus di Tel Aviv smentì il resoconto ufficiale degli eventi e portò a uno scandalo di lunga data noto come affare Kav 300. Levac ha partecipato a numerose mostre, tra cui indiani amazzonici, tenutesi presso l’Università della California, Berkeley; la Biennale israeliana di fotografia Ein Harod; e il Museo di Israele a Gerusalemme. Ha pubblicato cinque libri.