Dominque Vidal // E SE AVESSERO GRIDATO “MORTE AGLI EBREI”? A GERUSALEMME

– aprile 28, 2021

Traduzione sintesi

Morte agli arabi! Gerusalemme è nostra! Queste grida hanno echeggiato per diverse notti, nel mezzo del Ramadan, dalla Porta di Damasco della città vecchia al quartiere palestinese di Sheikh Jarrah. WhatsApp li ha chiamati a “spaccargli la faccia, a seppellirli vivi” e li ha invitati a venire armati, centinaia di giovani hanno urlato il loro razzismo. “Hai una faccia araba” o “Hai un accento arabo”, hanno chiesto alle loro vittime prima di colpirle con pugni, calci, pietre e bottiglie. Agli ebrei pacifisti accorsi in soccorso hanno chiesto: “Sei di sinistra?” Se la risposta era positiva picchiavano anche loro.

Certo, la polizia è intervenuta – con gas lacrimogeni, granate esplosive, idranti, proiettili di gomma – ma in generale contro … gli attaccati che hanno osato ribellarsi. “Arabi in fiamme oggi, le molotov sono già al sicuro […] secondo me, un arabo sta morendo oggi”, annuncia un post. Miracolosamente, nessuno è stato ucciso, ma i feriti sono centinaia.

Nessun episodio è stato determinato da delinquenti anonimi. Questo pogrom in stile israeliano intendeva “restaurare la dignità ebraica” e, come tutti sanno, nella città santa così profanata, alimentata da quattro gruppi che fanno fanno parte dei partiti della coalizione dell’attuale premier.

Giornalista in primo piano per il quotidiano Haaretz, Gideon Levy ha elencato “le falangi di Lehava, le milizie di La Familia e i teppisti [coloni] delle colline“. A questi aggiunge, “un nuovo prepotente gruppo più spaventoso di tutti gli altri“: gli ultraortodossi. “I rivoltosi nello shtreimel [cappello di pelliccia chassidico] potrebbero condurre Israele in un fascismo che non ha mai conosciuto prima, grazie al loro enorme potenziale elettorale. Gli ultraortodossi sono le riserve del movimento neonazista in via di sviluppo [1] .“

Questo sfogo di violenza razzista allo stato grezzo non è solo una provocazione contro la grande festa musulmana. Agisce soprattutto all’indomani delle elezioni segnate dall’alleanza forgiata da Benyamin Netanyahu, oltre ai partiti ultraortodossi Ashkenazi (Ebraismo Unificato della Torah) e Sefardita (Shass), con il nuovo Partito Sionista religioso, ultranazionalista, annessionista e transferista. Quest’ultimo include Noam di Bezalel Smotrich, un gruppo anche omofobo, e Jewish Force, di Itamar Ben Gvir, erede del partito di Meir Kahane. Il Kach è stato bandito per “razzismo” dalla Knesset nel 1994, dopo il massacro di 29 musulmani alla Grotta dei Patriarchi di Hebron del Kahanista Baruch Goldstein.

Per la prima volta da questo esilio, questi fascisti – “giudeo-nazisti”, così li ha chiamati Yeshayahou Leibowitz – sono appena rientrati alla Knesset, grazie al leader del Likud e all’accordo di distribuzione dei voti fatto con lui. Dallo 0,42% dei voti espressi e 0 deputati nel marzo 2020, i “sionisti religiosi” sono aumentati un anno dopo al 5,11% e 6 deputati ...

Le e recenti dichiarazioni dei due leader di estrema destra suonavano come un appello all’azione.

Alla domanda alla radio sulla dichiarazione del rabbino capo di Safed, Shmuel Eliyahu, che “la terra [di Israele] vomita gli arabi“, il deputato palestinese Ahmad Tibi ha risposto: è una “spazzatura razzista“. Lo disprezzo. Un rabbino non dovrebbe parlare così. E se uno sceicco parla così degli ebrei, anche lui dovrebbe essere condannato. Alla Knesset il 7 aprile, difendendo il detto rabbino, Bezalel Smotrich ha ribattuto: “Un vero musulmano deve sapere che la Terra d’Israele appartiene al popolo ebraico, e che nel tempo arabi come te che non si riconoscono non rimarranno. Ci penseranno Rabbi Shmuel e la sua moltitudine di discepoli, di cui facciamo parte [2] [3]

Quanto a Itamar Ben Gvir, a febbraio ha descritto la guida spirituale del partito, Meir Kahane, come un “santo” e un “eroe”. Ne differiva, precisava, solo per l’espulsione di tutti gli arabi israeliani: si sarebbe accontentato di scacciare “coloro che non sono fedeli allo Stato [4] La sicurezza va ripristinata” nelle regioni, massicciamente arabe, a nord e a sud del Paese dove, secondo lui, regna “l’anarchia totale”. È il selvaggio West laggiù. Qualcuno deve occuparsene e quella persona sono io [5] . “Il giorno dopo le elezioni legislative, il 24 marzo, il sito della Jewish Defense League ha scritto in modo trionfante: “Nostro fratello Itamar Ben Gvir è stato eletto alla Knesset.“

Per più di mezzo secolo ho lavorato, come giornalista e come storico, al conflitto israelo-palestinese. Ci sono stato quasi ogni anno. Ho cercato di analizzare le guerre di Israele, i massacri che li hanno segnati, le espulsioni dei palestinesi, l’occupazione e la colonizzazione della loro terra, tanti e tanti crimini. Per quasi un secolo, l’escalation della violenza non è cessata e i palestinesi sono stati e rimangono le principali vittime. Ma non avevo mai assistito a un ratonnade di massa di quasi una settimana fa a Gerusalemme.

Con il senno di poi, possiamo dire che il compianto Zeev Sternhell ha scritto una colonna – ahimè – premonitoria su Le Monde [6] , dal titolo: “Cresce in Israele un razzismo vicino al nazismo ai suoi inizi”. Sapevamo che Netanyahu era pronto a iniziare uno scontro con l’Iran per impedire un accordo Washington-Teheran e salvare così il suo “trono”. Ovviamente, potrebbe anche sognare una Terza Intifada che gli permetterebbe di imporre il governo di emergenza nazionale che non è in grado di mettere in atto.

Questo è il motivo per cui ho posto, sul mio blog Mediapart, queste domande ai miei colleghi giornalisti: “Perché i principali media per cui lavori – con rare e notevoli eccezioni – non trattano, o trattano così poco, questi eventi estremamente gravi per le violazioni dei diritti umani oltre mettere in pericolo l’intero Medio Oriente? Essere israeliano ti permette di commettere crimini impuniti e “dimenticati” dai mass media?“

Permettetemi, per concludere questo articolo, di aggiungere questo: “Secondo voi, se i teppisti fascisti a Gerusalemme avessero gridato ‘Morte agli ebrei! Gerusalemme è nostra!“, I vostri redattori avrebbero dato – quando lo hanno fatto – le stesse istruzioni? E avresti reagito allo stesso modo?“

C’è di peggio: il comunicato del Quai d’Orsay condanna il lancio di razzi di Hamas, ma non i teppisti fascisti di Gerusalemme e i loro sponsor. De Gaulle si starà rivoltando nella tomba …

Ripeto: mi vergogno. Come il francese. Come giornalista. E come ebreo.

Appunti:

[1] Gideon Levy, gli ultraortodossi israeliani sono i suoi ultimi teppisti neofascisti , Tel Aviv, Haaretz , 24 aprile 2021.

[2] Stuart Winer, Smotrich Threatens to Deport Tibi and those who refuse Israel’s Jewish Character, Times of Israel , 7 aprile 2021.

[3] Bezalel Smotrich: Gli arabi sono cittadini di Israele “almeno per il momento” , Times of Israel , 27 aprile 2021.

[4] Raoul Wootliff, Ben Gvir a favore dell’espulsione degli arabi “sleali”, Kahane era un “santo” , Times of Israel , 5 febbraio 2021.

[5] Raoul Wootliff, MP Ben Gvir Wants to Be “Minister of Security for the Negev and the Galilee”, Times of Israel, 24 marzo 2021.

[6] Articolo del 18 febbraio 2018.

