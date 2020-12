DONNA INCINTA E PARAMEDICO FERITI IN UN ATTACCO ISRAELIANO A UN OSPEDALE A RAMALLAH

tratto da: https://english.wafa.ps/Pages/Details/122621

These two photos were taken at Palestine Medical Complex in Ramallah shortly following the attack, December 27, 2020.

RAMALLAH, domenica 27 dicembre 2020 (WAFA) – Una donna incinta e un paramedico sono stati feriti oggi mattina presto mentre le forze di occupazione israeliane hanno fatto irruzione nei cortili del Palestine Medical Complex nella città di Ramallah occupata in Cisgiordania, secondo fonti mediche e testimoni. .

I soldati israeliani hanno fatto irruzione nei cortili del Complesso, hanno sparato bombolette di gas lacrimogeni e proiettili rivestiti di gomma contro personale medico e pazienti, ferendo una donna incinta con un proiettile rivestito di gomma nella sua spalla e un paramedico nel suo braccio.

Altri hanno subito il soffocamento per inalazione di gas, mentre alcuni pazienti sono rimasti terrorizzati a causa dell’aggressione. Anche un’ambulanza ha subito danni parziali a causa del fuoco israeliano.

Il ministro della Salute Mai Alkaila ha condannato l’attacco, che a suo avviso rappresentava una minaccia per i pazienti che ricevevano cure in ospedale, in particolare i pazienti di COVID-19 e i bambini, a causa dell’intensità dei gas lacrimogeni sparati dalle forze di occupazione.

Ha descritto l’attacco come una grave violazione della santità dell’ospedale che richiede un intervento internazionale immediato e il fatto che lo Stato occupante sia responsabile della sua violazione del diritto internazionale umanitario.

Alkaila ha sottolineato che questo è stato il secondo attacco delle forze di occupazione israeliane agli ospedali in Palestina, il primo dei quali è stato l’attacco da parte di aerei da guerra israeliani all’ospedale Al-Durra nella Striscia di Gaza nella notte di venerdì-sabato, che ha provocato lievi ferite tra bambini che ricevono cure in ospedale.

MN